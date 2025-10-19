Weekly Horoscope: 20-26 अक्टूबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

संक्षेप: Weekly Horoscope 20-26 October 2025: ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालता है। आने वाले सप्ताह में कुछ राशियों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जबकि कुछ राशियों को सावधान रहना होगा। जानें पंडित जी से 20-26 अक्टूबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल-

Weekly Horoscope 20-26 October 2025, साप्ताहिक राशिफल: दिवाली के साथ नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में होने वाला बदलाव मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डालता है। कुछ राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है और उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा और आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, जबकि कुछ राशियों के लिए यह समय प्रतिकूल रहने वाला है, इसलिए इन राशि वालों को सावधान रहना होगा। जानें 20-26 अक्तूबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह एनर्जी और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। लव लाइफ पहले से बेहतर रहेगी। यात्रा का योग बनेगा।

2. वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी। रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

3. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। आप नई जिम्मेदारियां निभाने में सफल रहेंगे। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। शिक्षा में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। मानसिक रूप से आप स्ट्रांग महसूस करेंगे।

4. कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। सेहत में सुधार होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे। सेहत में सुधार होगा। कड़ी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।

5. सिंह राशि- सिंह राशि वालों को इस सप्ताह भाग्य का साथ मिलेगा। ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। लव लाइफ पहले से बेहतर होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

6. कन्या राशि- कन्या राशि वालों को निवेश से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है। सेहत अच्छी रहेगी। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। धन की स्थिति में सुधार होगा। अपनों का साथ मिलेगा।

7. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए यह समय बैलेंस व क्रिएटिविटी से भरा रहने वाला है। आपको माता-पिता का साथ मिलेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिरता मिलने के संकेत हैं। सप्ताह के अंत में खुद के लिए समय निकालना अच्छा रहेगा।

8. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को इस समय अपने फैसलों पर विचार करना चाहिए। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। सेहत अच्छी रहेगी। धन से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है। काम पर दबाव महसूस कर सकते हैं।

9. धनु राशि- धनु राशि वालों को इस सप्ताह उन्नति मिल सकती है। आपको कोई नई योजना सफल हो सकती है। कारोबार के सिलसिले में यात्रा का योग है। धन लाभ हो सकता है। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है।

10. मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। काम में सफलता मिलेगी। पुराने निवेश के अच्छे लाभ मिलेंगे। व्यापारियों के लिए पार्टनरशिप लाभकारी रहने वाली है। रिश्तों में सुधार होगा। करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है।

11. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता से भरा रहने वाला है। आर्थिक रूप से आप बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। कामकाज में सुधार के संकेत हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवनसाथी का साथ मिलेगा।

12. मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह समय उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। सेहत में सुधार होगा। वित्त, करियर व व्यवसाय में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बस धन के मामलों में सतर्कता बरतें।