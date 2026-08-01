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साप्ताहिक राशिफल 2-8 अगस्त 2026: मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा नया सप्ताह, किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Weekly Horoscope 2–8 August 2026: 2 से 8 अगस्त 2026 तक का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। कुछ राशियों को करियर, कारोबार और धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को खर्च, निवेश, स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

Weekly Horoscope 6–12 July 2026 Saptahik Rashifal
Weekly Horoscope 6–12 July 2026 Saptahik Rashifal

Saptahik Rashifal 2-8 August 2026: नया सप्ताह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आने वाले सात दिन उसके लिए कैसे रहेंगे। नौकरी करने वालों को क्या नया मौका मिलेगा, कारोबार में फायदा होगा या नहीं, पैसों की स्थिति कैसी रहेगी और परिवार में माहौल कैसा रहेगा। 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ लोगों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को अपने खर्च और जरूरी फैसलों पर ध्यान देना होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। प्रेम जीवन में भी कुछ लोगों के रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। समय पर आराम करें और खानपान का ध्यान रखें। अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह विचार कर लें। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशियों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी।

आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल-

मेष राशि- मेष राशि की ओवरऑल स्थिति अच्छी है। आप स्वास्थ्य के मामले में अच्छे चल रहे हैं, प्रेम संतान की स्थिति अत्यधिक अच्छी है, व्यापार भी आपका अच्छा चल रहा है। एक बड़ा ही अच्छा सा माहौल आपके लाइफ में इन दिनों चल रहा है। अब सप्ताह की बात करेंगे तो शुरुआत में थोड़ा आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। अगर निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच-समझ करके निवेश करिएगा। किसी से राय लेकर करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर, क्योंकि लाभ होने के ज्यादा चांसेस हैं। नुकसान होने के चांसेस हैं थोड़े बहुत तो मैं किसी की राय लेकर के बात कर रहा हूं। यात्रा का योग बनेगा, यात्रा कष्टप्रद होगा, लेकिन लाभप्रद होगा। मध्य में खर्च की अधिकता, अनाप-शनाप खर्चे आपको मन परेशान करेगी, कर्ज की स्थिति आ सकती है, सर दर्द, नेत्र पीड़ा हो सकता है। फिर अंत सितारों की तरह चमकने लगेंगे, जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी, वंडरफुल टाइम शुरू हो जाएगा। काली वस्तु का दान करना या लौह निर्मित वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि की स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी मध्यम है इन दिनों, क्योंकि लग्न का मंगल आपको परेशान कर सकता है, लेकिन और बचाव पक्ष शुक्र नीच के चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उनमें भी ताकत कम है। प्रेम संतान की स्थिति आपकी काफी अच्छी है और व्यापार बहुत अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, अचानक धन लाभ के भी संकेत हो जाएंगे व्यापार में। मध्य में आय की स्थिति रुक-रुक करके बढ़ेगी और अंत की स्थिति थोड़ी सी मनमाफिक नहीं रहेगा, तो सप्ताह थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में या मध्य में निवेश मत करिए, इस सप्ताह निवेश ना करें, रुक जाएं थोड़ा सा, आगे निवेश के समय आएंगे, प्रेम की स्थिति निरंतर अच्छी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के व्यवसायिक उतार-चढ़ाव है, पर्सनल में है, रिलेशन आपका अच्छा है, स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान दें। सफेद वस्तु काली जी को अर्पित करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि की स्थिति अच्छी है, स्वास्थ्य के मामले में आप बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्रेम संतान की स्थिति आपकी थोड़ी मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में अपमानित होने का भय रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यात्रा अभी रोक दें, निवेश अभी ना करें। मध्य में व्यापारिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देकर के आगे बढ़िएगा और कोर्ट-कचहरी से बचें, निवेश रोकें। अंत आपका बहुत अच्छा होने वाला है, यात्रा का योग बनेगा, नए-नए मार्ग बनेंगे रुपए-पैैसे के, निवेश के लिए उपयुक्त समय रहेगा और यात्रा का योग बनेगा, यह हमने बताया। अत्यधिक शुभकारी समय है आर्थिक स्थिति के लिए। गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करना शुभ होगा।

कर्क राशि- शुभता के प्रतीक बने हुए हैं। बहुत अच्छा भाग्य साथ दे रहा है, रोजगार में तरक्की करें, प्रेम की स्थिति अच्छी है, संतान की स्थिति अच्छी है, वंडरफुल टाइम। सप्ताह की शुरुआत में चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। मध्य में यात्रा का योग बनेगा, निवेश के लिए उपयुक्त समय रहेगा और अंत आपका व्यवसायिक सफलता की तरफ लेकर जा रहा है। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, निवेश के लिए उपयुक्त समय, किसी भी तरीके के व्यवसायिक निवेश कर सकते हैं। थ्रू आउट पूरा सप्ताह प्रेम के लिए बहुत अच्छा, चाहे नया प्रेम हो चाहे पुराना प्रेम हो। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा चल रहा है, वंडरफुल, बस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। काली वस्तु का शनिवार को उड़द की दाल इत्यादि का दान करना आपके लिए उचित होगा, अच्छा होगा।

सिंह राशि- सिंह राशि के स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम है, लग्नेश द्वादश भाव में चल रहे हैं तो थोड़ा बचकर रहिए। प्रेम-संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है। प्रेम का और संतान का जो घर है, बृहस्पति का घर तो बृहस्पति भी द्वादश भाव में चल रहे हैं। व्यापारी की स्थिति आपकी अच्छी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। सप्ताह की शुरुआत में उधर रोग से परेशान रहेंगे, जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। निवेश के लिए उपयुक्त समय रहेगा, मध्य चोट-चपेट देने वाला किसी परेशानी में डालने वाला, अत्यधिक सजगता बरतिएगा हर क्षेत्र में। और अंत जो होगा वो धीरे-धीरे अच्छे दिनों की तरफ बढ़ेंगे और एक अच्छी स्थिति में आप आते चले जाएंगे। मसूर की दाल दान करना आपके लिए अच्छा होगा।

कन्या राशि- स्वास्थ्य बहुत अच्छा, प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी, व्यापार आपका बहुत अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में डिस्टर्बिंग फेज रहेगा, शत्रु उपद्रव करेंगे लेकिन आप उनकी चलने नहीं देंगे कुछ भी। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेगी, मध्य में प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी, जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। अंत खराब है, चोट-चपेट देने वाला है, तो थोड़ा सा मिला-जुला सप्ताह दिख रहा है। मसूर की दाल दान करना आपके लिए शुभ होगा।

तुला राशि- स्वास्थ्य मध्यम है, लग्नेश द्वादश भाव में नीच का है। प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम है, कष्ट भाव में पंचमेश है। व्यापारी की स्थिति आपकी अच्छी चल रही है। सप्ताह की शुरुआत में भावनाओं पे काबू रखिएगा, प्रेम में तू-तू मैं-मैं के बड़े संकेत हैं, बच्चों की सेहत का ध्यान रखिएगा। मध्य में शत्रुओं का दमन होगा लेकिन डिस्टर्बिंग टाइम रहेगा, स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, प्रेम में भी खटपट रहेगी। अंत आपका बहुत अच्छा होगा, जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी, वंडरफुल टाइम। शनिदेव को प्रणाम करना और उन्हें कोई भी काली वस्तु या नीली वस्तु, नीली वस्तु अर्पित करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि की स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो चुकी है, प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है, व्यापार भी आपका अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू सुख बाधित रहेगा, गृह क्लेश के बड़े संकेत हैं, भूमि-भवन-वाहन की खरीदारी अभी रोक दीजिए। मध्य में बच्चों के सेहत पर ध्यान दें, प्रेम में तू-तू मैं-मैं का संकेत है। अंत में स्वास्थ्य में छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेगी, पूरा सप्ताह नेगेटिव बना हुआ है, थोड़ा बचकर पार करिए। इसमें निवेश की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और प्रेम की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, निवेश आप करिए लेकिन भूमि-भवन-वाहन में निवेश अभी मत करिएगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

धनु राशि- ओवरऑल स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम संतान की स्थिति भी मध्यम है, व्यापार आपका अच्छा चलता रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में नाक, कान, गले की परेशानी होगी, नए व्यापार की शुरुआत मत करिएगा और निवेश आप कर सकते हैं। मध्य में गृह क्लेश के संकेत हैं, मां के स्वास्थ्य पे और स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, भूमि-भवन-वाहन में पैसे मत लगाइए और अंत में भावुक होकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, नुकसान संभव है तो थोड़ा बचकर पार करना है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मकर राशि- मकर राशि का स्वास्थ्य ओवरऑल ठीक है, प्रेम संतान की स्थिति भी अच्छी है, व्यापार अच्छा है। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं लेकिन वैवाहिक जीवन में खड़ता है, थोड़ा सा कुछ दिनों की बात है, ध्यान रखिए। सप्ताह की शुरुआत में मुख रोग के शिकार हो सकते हैं, धन-हानि के संकेत है इसलिए निवेश मत करिएगा। मध्य में व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, थोड़ा नेगेटिव कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं, जिनका ध्यान रखिएगा व्यापारिक स्थिति में और अंत में भूमि-भवन-वाहन में पैसा लगाना, निवेश करना आपके लिए बड़ा ही शुभ होगा। लाल वस्तु का दान करना, लाल कपड़े इत्यादि का दान करना आपके लिए शुभ होगा।

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कुंभ राशि- घबराहट, बेचैनी इत्यादि बना रहेगा इन दिनों, स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित दिख रहा है, प्रेम संतान की स्थिति जो है आपकी वो काफी अच्छी है और व्यापार भी आपका अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तन और मन पर ध्यान दें, नकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा, मध्य में धन-हानि के संकेत हैं, निवेश से बचिए और जुबान पे काबू रखिए। अंत में व्यवसायिक सफलता मिलने का प्रबल योग है, कोई भी व्यवसाय में आप निवेश कर सकते हैं, खासकर जमीन में निवेश करना आपके लिए उचित होगा। मसूर की दाल दान करना शुभ होगा।

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​मीन राशि- स्वास्थ्य ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, प्रेम संतान की स्थिति उतार-चढ़ाव में है और व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है। सप्ताह की शुरुआत में सर दर्द, नेत्र पीड़ा, अनाप-शनाप खर्चे, कर्ज की स्थिति अज्ञात भय इत्यादि बना रहेगा और प्रेम संतान में दूरी रहेगी। मध्य में भी थोड़ा सा नकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा, अवसाद की स्थिति रहेगी तो थोड़ा बचकर पार करना है, प्रेम संतान भी मध्यम रहेगा। अंत बड़ा अच्छा होने वाला है लेकिन फिर भी निवेश आप नहीं करेंगे, पूरे सप्ताह निवेश नहीं करना है, सप्ताह के अंत में प्रेम संतान और स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी, काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

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लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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