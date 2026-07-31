साप्ताहिक राशिफल 2-8 अगस्त 2026: सूर्य के समान चमकेगी ये 5 राशियां, ये 3 रहें ज्यादा सतर्क
Weekly Horoscope: आने वाले सप्ताह में मंगल और शुक्र समेत कई बड़े ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं। ग्रहों के गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, यह सप्ताह 5 राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है।
Weekly Horoscope 2-8 August 2026, साप्ताहिक राशिफल: अगस्त महीने का पहला सप्ताह कई राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। 1 अगस्त को शुक्र सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आएंगे। शुक्र के कन्या गोचर से सिंह राशि में बनने वाली केतु के साथ युति टूट जाएगी। 2 अगस्त को मंगल वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। 5 अगस्त को ग्रहों के राजकुमार बुध मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। जबकि शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की यह स्थिति मेष से लेकर मीन राशि पर अपना अलग-अलग प्रभाव डालेगी। ज्योतिष गणना के अनुसार, 5 राशियों के लिए अगस्त महीने का पहला सप्ताह अत्यंत शुभ रहेगा, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जानें 2-8 अगस्त 2026 तक की लकी राशियां।
साप्ताहिक लकी राशियां: 2-8 अगस्त तक इन 5 राशियों को मिलेंगे शुभ फल
1. मेष राशि-
मेष राशि के लिए यह सप्ताह खुशियों की सौगात ला सकता है। इस समय आपको किसी अच्छी खबर की प्राप्ति हो सकती है। अपनों में वृद्धि होगी। कुटुंबों में वृद्धि देखेंगे। परिवार का साथ मिलेगा और सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। लव लाइफ बेहतर होगी। शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ आनंददायक समय बिताएंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में मनमुताबिक परिणाम मिलने की उम्मीद है। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी।
2. मिथुन राशि-
मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह आर्थिक और व्यावसायिक तौर पर उन्नति ला सकता है। इस समय आप कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। व्यापारिक विस्तार के पूर्ण योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। इस समय आपके खर्च कम हो सकते हैं, जिससे बचत बढ़ सकती है। मनचाही यात्रा पर जाने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। लिखने-पढ़ने के लिहाज से उत्तम समय। नौकरी से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं।
3. सिंह राशि-
सिंह राशि के लिए यह सप्ताह शुभ समाचार ला सकता है। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्यवश कुछ काम भी बनेंगे। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। आय के नए साधन बन सकते हैं और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे की प्राप्ति होगी। इस समय आप किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेने में सफल होंगे। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे, जिसका लाभ अप्रेजल में मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा।
4. तुला राशि-
तुला राशि वालों के सुख-सौभाग्य में वृद्धि के संकेत हैं। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी या पद की प्राप्ति हो सकती है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। निवेश के लिहाज से समय अनुकूल है। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अविवाहित जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं, जबकि शादीशुदा लोग छुट्टी सा महसूस करेंगे। किसी अटके हुए धन की वापसी हो सकती है, जिससे बैंक-बैलेंस में वृद्धि होगी।
5. मकर राशि-
मकर राशि के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस समय आपके आसपास प्रभावशाली लोगों का घेरा रहेगा, जिसका आपको लाभ भी मिलेगा। धन की स्थिति पहले से सुधरती नजर आएगी। इनकम के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा। बिजनेस करने वालों को नई डील या सौदा मिल सकता है। किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
ये 3 राशियां रहें सतर्क:
इस सप्ताह वृषभ, कर्क और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। धन से जुड़े फैसले लेने में जल्दबाजी नहीं करें। भावुकता में आकर किसी तरह का कोई काम नहीं करें या फैसला नहीं लें। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, वरना चोट-चपेट लग सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान