19 से 25 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, इनको रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क

19 से 25 जुलाई 2026 के इस सप्ताह ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। कुछ राशियों को करियर, धन और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को सेहत, खर्च और रिश्तों के मामलों में सावधानी बरतने की सलाह है। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल।

Saptahik Rashifal 19 to 25 July 2026: नया सप्ताह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आने वाले सात दिन उसके लिए कैसे रहेंगे। नौकरी करने वालों को क्या नया मौका मिलेगा, कारोबार में फायदा होगा या नहीं, पैसों की स्थिति कैसी रहेगी और परिवार में माहौल कैसा रहेगा। 12 से 18 जुलाई के बीच ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ लोगों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को अपने खर्च और जरूरी फैसलों पर ध्यान देना होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। प्रेम जीवन में भी कुछ लोगों के रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। समय पर आराम करें और खानपान का ध्यान रखें। अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह विचार कर लें। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशियों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी।

आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि- मेष राशि की जो शारीरिक स्थिति है, वह अच्छी है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लग्नेश द्वितीय भाव में एक अच्छी सिचुएशन में बैठे हुए हैं और जो भी परेशानियाँ हैं, वह थोड़ी सी केवल हार्मोन से संबंधित परेशानी हो सकती है, बाकी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा शुगर लेवल वाले को, क्योंकि आपके पंचम भाव में इस समय शुक्र और केतु हैं, तो जो शुगर लेवल के लोग हैं, शुगर जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उसको ध्यान रखना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूर आवश्यकता होगी क्योंकि पंचम भाव में शुक्र और केतु, केतु परेशानी खासकर लव लाइफ में ये परेशानी आपकी बढ़ाएंगे तो थोड़ा ध्यान रखिए। अभी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो बहुत आवश्यक न हो, वो मत लीजिए और अगर लीजिए तो किसी भी अपने को, जिसको आप बुद्धिजीवी या मेंटोर मानते हैं, उनको शामिल करके लीजिए तो आपके लिए शुभ होगा।

बाकी निवेश की स्थिति ओवरऑल आपकी अच्छी चल रही है। प्रेम की स्थिति गड़बड़ चल रही है, नो डाउट ध्यान रखिए। अभी नए प्रेम में मत जाइए, पुराने प्रेम को भी बचा के रखिए। शादीशुदा जीवन भी प्रभावित दिख रहा है, मतलब रिलेशनशिप आपका किसी भी तरीके की कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य के मामले में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और शत्रु भी एक्टिव रहेंगे। मध्य में जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी और अंत की स्थिति जो होगी वह चोट-चपेट देने वाला, किसी परेशानी में पड़ने वाला होगा। तो सप्ताह की शुरुआत और अंत अच्छा नहीं है, मध्य आपके लिए हर दृष्टिकोण से सही है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- लग्न का मंगल शारीरिक और मानसिक तापमान बढ़ाएगा, तो थोड़ा सा बचके पार करिएगा। इसके अलावा प्रेम की स्थिति की बात करें हम, तो प्रेम की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। आपके करियर में भी प्रेम आपका साथ दे रहा है और अच्छा बना हुआ है। घरेलू सुख बाधित है, घर की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है। थोड़ा कलहकारी चल रहा है और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ध्यान देकर के आगे बढ़िएगा, कोई भी बड़ा इन्फेक्शन होने के संकेत हैं, वह सीने में संभव है इन्फेक्शन का होना। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा।

बाकी स्वास्थ्य की, मैंने बात बताई, बाकी आपके सप्ताह की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में भावनाओं में बहके कोई निर्णय मत लीजिएगा, नुकसान होगा। प्रेम में तू-तू मैं-मैं का संकेत है। मध्य की स्थिति शत्रु उपद्रव संभव है और तबीयत खराब रहने की स्थिति बन रही है। अंत आनंददायक होगा, जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। तो यह एक अच्छी स्थिति आपकी दिखाई पड़ रही है। निवेश के लिए उचित समय है, आप कर सकते हैं। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- स्वास्थ्य बहुत अच्छा, हर मामले में अच्छा है। नाक, कान, गला की थोड़ी परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। प्रेम, संतान की स्थिति आपकी जो चल रही है वह बहुत अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ा बचके पार करिए। रिलेशनशिप प्रॉब्लम में है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं।

सप्ताह की शुरुआत में गृह कलह के संकेत हैं लेकिन भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी, खरीदारी होगी भूमि, भवन, वाहन की। मध्य में भावनाओं पे काबू रखें और भावुक होकर कोई निर्णय न लें। अंत में स्वास्थ्य पे ध्यान दें और थोड़ा सा छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेगी लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- कर्क राशि की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में मैं हमेशा बताता हूँ क्योंकि लग्नेश चंद्रमा है, बड़ी जल्दी-जल्दी बदलते हैं। बाकी दशा पे निर्भर करता है तो आपके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहता है। स्वास्थ्य में मुख रोग के शिकार हो सकते हैं, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा और धन हानि के संकेत हैं, निवेश मत करिएगा अभी। प्रेम संतान की स्थिति काफी लाभप्रद, पहले से भी बेहतर हो चुका है, नव प्रेम का आगमन होगा और पुराना प्रेम भी सुचारू रूप से परिपक्वता के साथ चलता रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में पराक्रम रंग लाएगा, रोज़ी-रोज़गार में तरक्की करेंगे। मध्य में थोड़ा गृह कलह है लेकिन मैटेरियलिस्टिक लाइफ अच्छी हो जाएगी और अंत में भावनाओं पे काबू रख करके प्रेम में तू-तू मैं-मैं का सामना करना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इमोशनली थोड़ा परेशान रहेंगे, बाकी स्थिति आपकी सही है। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।

सिंह राशि- बहुत बचकर पार करिए स्वास्थ्य के मामले में। संक्रमित होने के बड़े चांसेस हैं तो ध्यान रखिए। प्रेम संतान की स्थिति भी थोड़ी दूरी वाली है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप शुभ हैं और सरकारी तंत्र से पंगेबाज़ी मत करिएगा। स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान रखिएगा। निवेश आपका ठीक-ठाक है, बस सप्ताह की शुरुआत में निवेश मत करिएगा और शुरुआत में जुबान पे काबू रखें, निवेश पे काबू रखें। मध्य में व्यवसायिक दृष्टिकोण से शुभ समय कहा जाएगा। अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है और अंत में गृह कलह के संकेत हैं लेकिन कुछ घरेलू सामानों की ख़रीदारी हो सकती है। तो ओवरऑल रेड फ्लैग है आपके लिए स्वास्थ्य में, बहुत ध्यान रखिएगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कन्या राशि- स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। प्रेम संतान की स्थिति भी अच्छी है और व्यापारिक दृष्टिकोण से सही समय है लेकिन थोड़ा ध्यान देकरके। नेत्र पीड़ा, सर दर्द और सर में कोई बड़ा इन्फेक्शन या कोई बड़ी परेशानी होने के संकेत हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम के संकेत हैं, ध्यान रखिएगा। सप्ताह की शुरुआत में सितारों की तरह चमकेंगे, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे, जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। निवेश अभी मत करिएगा। मध्य में धन हानि है इसलिए निवेश मत करिएगा और जुबान पे काबू रखिए। अंत में व्यवसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी और अपनों का साथ होगा तो एक अच्छी स्थिति। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

तुला राशि- स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। बहुत बचके पार करिए। लग्नेश केतु के साथ संक्रमित दिख रहे हैं। शोल्डर में या नाक, कान, गला में परेशानी हो सकती है, ध्यान रखिए। आय के मार्ग थोड़े अवरुद्ध होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी तंत्र से आपको लाभ रहेगा। प्रेम संतान की स्थिति भी मध्यम बनी हुई है। सप्ताह की शुरुआत में चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा, खर्च की अधिकता होगी, निवेश मत करिएगा, परेशानी होगी। मध्य में सितारों की तरह चमकेंगे, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे, ज़रूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में होंगी। अंत में धन का आवक बढ़ेगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी लेकिन निवेश के लिए सही समय नहीं होगा। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि की स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी शुभ समय कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में आय के नवीन स्रोत बनेंगे, पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। निवेश के लिए उपयुक्त समय। मध्य में खर्च की अधिकता, अकारण चिंता, सिरदर्द, नेत्र पीड़ा, निवेश के लिए सही समय नहीं है। अंत में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। भाग्य साथ देगा, निवेश कर सकते हैं। प्रेम संतान तो ओवरऑल आपका अच्छा चल ही रहा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि- धनु राशि की स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम चल रही है। लग्नेश के अष्टम भाव में होने के कारण थोड़ा बच के पार करना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य और साथ पर ध्यान दें, सरकारी तंत्र से पंगेबाजी मत करिए। सूर्य भी आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हुई है और बचाव पक्ष भी कमज़ोर हुआ है, गुरु और सूर्य के अष्टम भाव में जाने से। मंगल की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है इसलिए प्रेम संतान की भी स्थिति मध्यम चल रही है। जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छा संबंध है और बहुत वाणिज्यिक सोच आपके पार्टनर के साथ मिल करके चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसायिक सफलता मिलेगी, कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। मध्य में आपकी स्थिति अच्छी कही जाएगी, हर दृष्टिकोण से आय के नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएँगे, यात्रा का योग बनेगा। अंत में चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा और निवेश अभी नहीं करना चाहिए, अज्ञात भय सताएगा और मन परेशान रहेगा, खर्च की अधिकता होगी। तो इसमें मध्य और शुरुआत में आप निवेश कर सकते हैं, बाक़ी अंत में नहीं कर सकते हैं। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि- मकर राशि की जो वैवाहिक जीवन है, वो प्लस माइनस में चल रहा है। मतलब बहुत शुभ और करता दोनों ड्राइनेस और पोलाइटनेस दोनों चल रही है। जो लोग वैवाहिक जीवन में जा रहे हैं वो थोड़े कंफ्यूज हैं प्लस मतलब ऑप्शन को लेकर के। जो लोग प्रेम की स्थिति में हैं उनमें बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। टूटन की तरफ है और जो लोग नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं रुक जाएं, यह उचित समय नहीं है। निवेश के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं कहा जाएगा, थोड़ा बच के पार करिए। बट ओवरऑल जो वीक है आपका, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है, भाग्य साथ देगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, मध्य में व्यवसायिक सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, राजनीतिक लाभ होगा, अंत में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यात्रा का योग बनेगा अत्यंत शुभकारी, सबसे अच्छा सप्ताह आपका होगा यह। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- स्वयं के स्वास्थ्य और जीवनसाथी के स्वास्थ्य और साथ दोनों पे ध्यान रखिए। उदर में कुछ बड़ी परेशानी, अगर आप महिला हैं तो गायनेकोलॉजिकल बड़े इन्फेक्शन के चांसेस दिख रहे हैं। बहुत सलाहपूर्वक चलिएगा चिकित्सकीय। सप्ताह का सप्ताह की अगर बात करें तो सप्ताह की शुरुआत खराब है, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल है, बहुत बच के पार करिए। निवेश इत्यादि बिल्कुल मत करिएगा। मध्य में स्थिति थोड़ी सामान्य होगी, पहले से बेहतर होगी, यात्रा कर सकते हैं, भाग्य साथ देगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अंत में व्यवसायिक सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा और धीरे-धीरे निवेश के तरफ आप जा सकते हैं। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।