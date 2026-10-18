19 से 25 अक्टूबर राशिफल: अगले 7 दिन में 5 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 19 से 25 अक्टूबर का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 19 से 25 अक्टूबर का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-
Weekly Horoscope 19-25 October Weekly Lucky zodiacs, साप्ताहिक राशिफल : ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। 19 अक्टूबर से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में लक्ष्मी नारायण राजयोग, हंस राजयोग, मालव्य, गुरु मंगल योग और बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। यह राजयोग पूरे सप्ताह रहने वाला है। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इस सप्ताह गुरु और मंगल कर्क राशि में, चंद्रमा मकर राशि, कुंभ राशि, मीन और मेष राशि में रहेंगे। बुध, सूर्य और शुक्र तुला राशि में रहेंगे। शनि मीन राशि, राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का सप्ताह किन राशियों के लिए लाभदायक रहेगा-
19 से 25 अक्टूबर राशिफल: अगले 7 दिन में 5 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस सप्ताह लगभग 5 राशियों का समय शानदार माना जा रहा है।
मेष राशि के जातकों के लिए 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का सप्ताह कैसा रहेगा?
मेष राशि के जातकों के लिए 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का सप्ताह फायदेमंद रहने वाला है। धन की स्थिति में सुधार होगा। कमाई करने के नए आइडिया सामने आ सकते हैं।
सिंह राशि के जातकों के लिए 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का सप्ताह कैसा रहेगा?
सिंह राशि के जातकों के लिए 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का सप्ताह लाभकारी रहने वाला है। बिजनेस के मामले में जरूरी कदम उठा सकते हैं। गुड न्यूज मिल सकती है।
तुला राशि के जातकों के लिए 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का सप्ताह कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों के लिए 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का सप्ताह उत्तम रहने वाला है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। कारोबार में सफलता मिल सकती है।
कुंभ राशि के जातकों के लिए 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का सप्ताह कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के जातकों के लिए 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का सप्ताह फायदेमंद रहने वाला है। करियर से जुड़ी जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ेगा। करियर में नए मौके मिल सकते हैं।
मीन राशि के जातकों के लिए 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का सप्ताह कैसा रहेगा?
मीन राशि के जातकों के लिए 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का सप्ताह शुभ रहने वाला है। कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। वाणी में मधुरता बनाए रखना बेहतर रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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