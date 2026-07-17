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साप्ताहिक राशिफल (19-25 जुलाई 2026): सूर्य के समान चमकेगी ये 7 राशियां, पास आएगा पैसा

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Saptahik rashifal 19-25 July 2026: आने वाला सप्ताह कई भाग्यशाली राशियों को अच्छे फल प्रदान करेगा। इन राशियों पर ग्रह-नक्षत्रों का शुभ प्रभाव रहेगा, जिसके चलते इन्हें धन, करियर, परिवार और सेहत में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। जानें एस्ट्रोलॉजर से आने वाले सप्ताह की लकी राशियां।

साप्ताहिक राशिफल (19-25 जुलाई 2026): सूर्य के समान चमकेगी ये 7 राशियां, पास आएगा पैसा

Weekly Horoscope 19-25 July 2026, साप्ताहिक राशिफल: सूर्य चंद्रमा की कर्क राशि के गोचर में हैं। कर्क राशि में सूर्य-गुरु मिलकर गुरु आदित्य राजयोग का दुर्लभ संयोग बना रहे हैं। 24 जुलाई को बुध मिथुन राशि में मार्गी होंगे। सुख-संपदा और धन के कारक शुक्र सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि में शुक्र-सिंह की युति भी बन रही है। कर्म फलदाता शनि मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, आने वाले सप्ताह में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगी। पंडित जी ने बताया कि 19 से 25 जुलाई 2026 तक का समय 7 राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस समय इन राशियों के भाग्य, धन, करियर और व्यवसाय में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह की लकी राशियां कौन-सी हैं।

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साप्ताहिक राशिफल: 19 से 25 जुलाई तक का समय 7 राशियों के लिए शानदार

वृषभ राशि-

वृषभ राशि वालों के धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। धन का आवक बढ़ेगा। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। किसी शुभ समाचार के मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रह सकता है। व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी। भाई-बहन के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। नौकरी में अच्छे अवसरों की प्राप्ति के पूर्ण योग बन रहे हैं।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह खुशखबरी ला सकता है। इस समय आपके सुख-सौभाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। रोजी-रोजगार में तरक्की के योग बनेंगे। किसी अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। कुटुंबों में वृद्धि होगी। प्रेम और संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के जीवन में अच्छे और महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। इस समय आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बिजनेस करने वालों को कोई अच्छी डील या सौदा मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा। नौकरी संबंधित परेशानियां खत्म होंगी। निवेश के लिए समय अनुकूल रहने वाला है।

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कन्या राशि

कन्या राशि के लिए आने वाला सप्ताह खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है। इस समय आपको कोई महत्वपूर्ण सफलता या उपलब्धि हासिल हो सकती है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपनों का सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा, जिससे बचत बढ़ेगी। मनचाही यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी से अच्छी खबर मिल सकती है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। इस समय आपको जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। रिश्तों में सुधार होगा और तालमेल में वृद्धि होगी। परिवार से जुड़ी परेशानी दूर होंगी। धन का आगमन होगा और निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत हैं। आपको जिस चीज की जरूरत होगी, इस दौरान उसकी उपलब्धता भी रहेगी।

मकर राशि

मकर राशि के लिए यह सप्ताह सुखद और अच्छे परिणाम प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। इस समय आपके कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। सरकारी तंत्र का सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे, जिसका लाभ आपको अप्रजेल में मिल सकता है। जिस कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता पाएंगे। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। धन का आगमन होगा। व्यापार में विस्तार के योग हैं।

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वाले इस समय अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक लाइफ में बैलेंस बना पाएंगे। आर्थिक स्थिरता मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। भौतिक सुखों का बढ़-चढ़कर आनंद लेंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। वाणी मधुर रहेगी और लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पद हासिल हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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