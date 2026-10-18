साप्ताहिक राशिफल: कल से 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, नौकरी में तरक्की और धन लाभ के योग
Weekly Horoscope 18-24 October 2026: साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, 18 से 24 अक्टूबर का सप्ताह मेष, सिंह, तुला, धनु और मीन राशि वालों के लिए खास रह सकता है। इन 5 राशियों के लिए नौकरी में तरक्की, कारोबार में लाभ और आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर बन सकते हैं।
Weekly Horoscope 18-24 October 2026: कल से शुरू होने वाला सप्ताह पांच राशियों के लिए खास रह सकता है। नौकरी में तरक्की की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में नए काम की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। वहीं, कुछ राशियों के लिए आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और परिवार में चल रही परेशानियों को सुलझाने का समय रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक, ग्रहों की चाल का असर सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ता है।
आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ-
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में कामकाज की स्थिति बेहतर करने का मौका मिल सकता है। नौकरी में किसी पुराने काम को लेकर चल रही परेशानी दूर होने की उम्मीद रहेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, वे आवेदन करने और इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दें। कारोबारियों को किसी पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिलने की संभावना बन सकती है। आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए जरूरी और गैरजरूरी खर्च के बीच फर्क करना होगा। परिवार में किसी मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय बात को समझना फायदेमंद रहेगा।
सिंह राशि- सिंह राशि के जातकों के लिए नया सप्ताह अपनी काबिलियत दिखाने का मौका लेकर आ सकता है। कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। इस दौरान आपके काम करने के तरीके पर लोगों की नजर रहेगी। कारोबार में नई योजना बनाने वालों को आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। हालांकि, किसी प्रस्ताव पर फैसला लेने से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें। पैसों के मामले में दिखावे पर खर्च करने से बचना होगा। परिवार और प्रेम जीवन में तालमेल बनाए रखने की जरूरत रहेगी। अपनी बात रखने के साथ दूसरों की राय सुनना भी जरूरी होगा।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह पुराने मामलों को सुलझाने के लिहाज से उपयोगी हो सकता है। नौकरी में किसी काम को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति दूर हो सकती है। कारोबारियों को पुराने सौदों की समीक्षा करने और नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। परिवार में किसी सदस्य के साथ बातचीत से मन की परेशानी कम हो सकती है। प्रेम संबंधों में पुरानी बातों को बार-बार उठाने से बचना होगा। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए खुलकर बातचीत करना जरूरी रहेगा।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए सप्ताह नई योजनाओं पर काम शुरू करने का मौका दे सकता है। नौकरी में बदलाव की तैयारी कर रहे लोगों को नए अवसरों की जानकारी मिल सकती है। कारोबार में किसी नए व्यक्ति से संपर्क बन सकता है, जो आगे चलकर काम आ सकता है। हालांकि, केवल उम्मीद के आधार पर निवेश करने से बचें। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा। परिवार के साथ किसी जरूरी विषय पर चर्चा हो सकती है। प्रेम जीवन में साथी का सहयोग मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के लिए नियमित समय निकालना होगा।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए नया सप्ताह अटके हुए कामों पर ध्यान देने का रहेगा। नौकरी में किसी जरूरी जिम्मेदारी को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करने की कोशिश करें। कारोबारियों को पुराने ग्राहकों से बातचीत करने और अपने काम की समीक्षा करने से फायदा मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करना जरूरी होगा। परिवार में सहयोग मिलने की उम्मीद रहेगी। प्रेम जीवन में साथी के साथ किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। अपनी बात स्पष्ट रखने से गलतफहमी दूर करने में मदद मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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