Weekly Horoscope: 17 से 23 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 17-23 November 2025 : Future Predictions Bhavishyafal for all 12 zodiac signs
संक्षेप: Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, 17 से 23 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Sun, 16 Nov 2025 09:46 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (17-23 नवंबर, 2025): वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (17-23 नवंबर, 2025) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए यह हफ्ता नई उम्मीदें और कई मौके लेकर आ रहा है। आप अपने काम में ऊर्जा और जोश महसूस करेंगे, और किसी बड़ी जिम्मेदारी को आसानी से संभाल पाएंगे। ऑफिस में आपके विचारों को गंभीरता से सुना जाएगा और आपको महसूस होगा कि लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं। रिश्तों में आपका सीधा और दिल से बोलने वाला स्वभाव काम आएगा। चाहे पार्टनर हो या परिवार, आपकी छोटी-सी कोशिश भी घर का माहौल खुश कर देगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए प्लानिंग जरूरी है। सेहत अच्छी है, लेकिन मानसिक थकान से बचना होगा। थोड़ा आराम और समय पर खाना आपको बहुत फायदा देगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के लिए हफ्ता आराम, खुशी और हल्के-फुल्के पलों से भरा रहेगा। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और कोई छोटी-सी आउटिंग आपको तरोताजा कर देगी। काम में आपकी स्थिर सोच और समझदारी आपको आगे ले जाएगी। आप किसी पुराने काम को फिर से शुरू कर सकते हैं या बॉस से आपकी तारीफ सुनने को मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन मन चाहे तो थोड़ा बचत बढ़ा लें—आगे फायदा होगा। सेहत में छोटे-छोटे मुद्दे रह सकते हैं, जैसे सिरदर्द, थकान, या नींद कम मिलना। खुद को ओवरलोड न करें।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता धीमी रफ्तार वाला है, लेकिन यह धीमापन आपको एक गहरी समझ देगा। रिश्तों में थोड़ा ठहराव रहेगा। कभी बातचीत में रुकावट, कभी मन का उलझना। लेकिन इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। करियर में आप मेहनत करेंगे, लेकिन नतीजे थोड़ी देर से आएंगे फिर भी आएंगे जरूर। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और कोई नया खर्च आपके दिमाग में घूम सकता है, लेकिन जल्दबाजी न करें। सेहत में कमजोरी या चिड़चिड़ापन हो सकता है। कुछ देर प्रकृति के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह हफ्ता दिल से जुड़ा हुआ है। रिश्तों में नजदीकी महसूस होगी और आप किसी की भावनाएं गहराई से समझ पाएंगे। काम में आपकी मेहनत चमकेगी और जो काम रुका हुआ था, वह आगे बढ़ेगा। पैसा मिलने के योग हैं। खासतौर पर कोई रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है या कोई छोटी इनकम बढ़ सकती है। परिवार का माहौल आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। सेहत में भावनात्मक थकान हो सकती है। थोड़ा खुद का ख्याल रखें, लंबी बातों से बचें और नींद पूरी करें।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह हफ्ता रिश्तों में समझ, और काम में मौका लाने वाला रहेगा। पार्टनर आपकी बातों से ज्यादा आपके ध्यान को महत्व देगा, इसलिए एक बार ठहरकर सुनना काफी काम करेगा। ऑफिस में आपका आत्मविश्वास चमकेगा और किसी खास काम की बागडोर आपके हाथ में आ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप किसी नई प्लानिंग पर सोच सकते हैं। सेहत में थोड़ी कमजोरी, गैस, या पाचन समस्या हो सकती है। खाना हल्का खाएं और पानी ज्यादा पिएं।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए हफ्ता आत्मचिंतन का है। मन में कई सवाल आएंगे। रिश्ते में कहां खड़े हैं, काम में क्या चाहिए और आने वाले समय में क्या बेहतर किया जा सकता है। रिश्तों में किसी मुद्दे को टालते-टालते अब सामना करना पड़ेगा और यकीन मानिए सामना करने पर चीजें बेहतर होंगी। काम में नए मौके मिलेंगे और कोई नई स्किल या नई जानकारी आपको आगे ले जाएगी। आर्थिक स्थिति संतुलित है लेकिन आप भविष्य की प्लानिंग शुरू कर देंगे। सेहत अच्छी है बस ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी है।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए यह हफ्ता काफी खूबसूरत है। रिश्तों में छोटी-छोटी चीजें मन को खुश करेंगी। आप आज दिखावे से हटकर असली एहसासों पर ध्यान देंगे। काम में आपकी बातचीत और समझदारी आपको आगे ले जाएगी और कोई नया अवसर भी मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी है और किसी योजना में निवेश भी सोच सकते हैं। सेहत मजबूत रहेगी और आपकी ऊर्जा इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह हफ्ता सच बोलने और सच सुनने का है। रिश्तों में अगर कोई बात मन में है तो साफ कह दें क्योंकि इससे परेशानी हल होगी। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। सेहत में कोई पुरानी समस्या दोबारा याद दिला सकती है इसलिए ध्यान रखें और समय पर इलाज करवा लें।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह हफ्ता एक्टिव और ऊर्जावान रहेगा। काम में नए प्रोजेक्ट, नए काम और नई जिम्मेदारियां आएंगी और आप उन्हें अच्छे से संभालेंगे। आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी और कोई पुराना पैसा भी मिलने की संभावना है। सेहत अच्छी है। बस रूटीन और खानपान सही रखें।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता रिश्तों में गहराई और काम में ईमानदारी का है। पार्टनर आपको सिर्फ बातों से नहीं, ध्यान से सुनकर समझेंगे और आप भी यही करें। ऑफिस में आपकी मेहनत और साफ दिल से काम करना लोगों पर असर छोड़ेगा। पैसों से जुड़ा कोई अटका मामला इस हफ्ते सुलझ सकता है। कानूनी बात भी आपके पक्ष में जाएगी। मानसिक थकान या ओवरवर्क से बचें। थोड़ा आराम जरूरी है।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता संतुलन का है। रिश्तों में स्पेस देना और लेना दोनों ही जरूरी होंगे। काम में गॉसिप, राजनीति और बेमतलब के ड्रामे से दूर रहें। आपका शांत रहना ही आपकी जीत है। आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी। पुराने निवेश और कारोबार दोनों से फायदा मिलेगा। सेहत अच्छी है, बस एक्सरसाइज शुरू कर लें।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता भावनाओं, समझ और प्यार से भरा रहेगा। आप महसूस करेंगे कि लोग आपको कितनी इज्जत और प्यार देते हैं। काम में आपकी मेहनत को सही दिशा मिलेगी और आप किसी बड़े काम को पूरा कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी है और कोई अच्छा निवेश आपके दिमाग में आएगा। सेहत में थकान या नींद की कमी हो सकती है। अपने आप पर ध्यान देना जरूरी है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

