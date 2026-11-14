साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 नवंबर 2026: सूर्य-शुक्र के गोचर से इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक का हाल
Weekly Horoscope 16 to 22 November 2026: नवंबर के तीसरे सप्ताह में सूर्य और शुक्र के राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि 22 नवंबर को शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे।
Weekly Horoscope 16 to 22 November 2026: नवंबर का तीसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। इस सप्ताह ग्रहों की चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि 22 नवंबर को शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कुछ राशियों के लिए नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ने के मौके बन सकते हैं। वहीं, कुछ लोगों को पैसों और रिश्तों के मामले में संभलकर चलना होगा।
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आइए जानते हैं 16 से 22 नवंबर तक मेष से मीन राशि तक सभी राशियों का हाल-
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए सप्ताह कामकाज में व्यस्तता लेकर आ सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। व्यापारियों को पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है। पैसों के मामले में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। प्रेम जीवन में छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है। पार्टनर की बात सुनना भी जरूरी होगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन आराम के लिए समय निकालें।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह मेहनत का फल मिल सकता है। नौकरी में लंबे समय से अटका कोई काम पूरा हो सकता है। व्यापार में नए ग्राहक मिलने की उम्मीद है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, लेकिन घरेलू खर्च भी बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। खानपान में लापरवाही न करें।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए नए काम की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। हालांकि, फैसला लेने से पहले हर पहलू पर विचार जरूर करें। व्यापार में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। प्रेम जीवन में किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करें। मानसिक तनाव से दूर रहें।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह परिवार और काम के बीच तालमेल बनाने का रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में धीरे-धीरे स्थिति सुधर सकती है। किसी पुराने निवेश या लेनदेन को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। घर में किसी जरूरी काम पर खर्च होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रह सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ हो सकती है। नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। व्यापारियों को नई डील मिलने की उम्मीद है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। प्रेम जीवन में भी अच्छा समय रहेगा। सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि, काम के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों को इस सप्ताह अपने काम में सावधानी रखनी होगी। ऑफिस में छोटी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है। व्यापार में कोई नया फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। पैसों के मामले में खर्च बढ़ने की आशंका है। इसलिए बजट बिगड़ने न दें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं। गुस्से में कोई फैसला न लें। पेट से जुड़ी परेशानी हो तो खानपान पर ध्यान दें।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए सप्ताह का आखिरी हिस्सा खास हो सकता है। शुक्र का तुला राशि में प्रवेश आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों को फायदा हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रेम जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। हालांकि, निवेश के मामलों में सोच-समझकर आगे बढ़ें।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ नए बदलाव लेकर आ सकता है। सूर्य का आपकी राशि में प्रवेश आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। नौकरी में अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापार में नए काम की योजना बन सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्च से बचें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ बातचीत बनाए रखें। परिवार में किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है। पर्याप्त आराम करें।
धनु राशि- धनु राशि वालों को इस सप्ताह धैर्य के साथ काम लेना होगा। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। व्यापार में पुराने संपर्क काम आ सकते हैं। आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है। काम के दबाव में अपनी नींद और दिनचर्या खराब न होने दें।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए सप्ताह कामकाज में अच्छे संकेत दे रहा है। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापारियों को किसी पुराने सौदे से फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। प्रेम जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी योजना पर चर्चा हो सकती है। लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए आराम भी करें।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए लोगों से जुड़ने का रहेगा। नौकरी में किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में साझेदारी के प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। हालांकि, किसी भी समझौते से पहले शर्तें अच्छी तरह समझ लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। प्रेम जीवन में पुराने मतभेद दूर करने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में दिनचर्या नियमित रखें।
मीन राशि- मीन राशि वालों को इस सप्ताह मेहनत का पूरा ध्यान रखना होगा। नौकरी में काम का दबाव रह सकता है, लेकिन धैर्य से काम पूरा कर पाएंगे। व्यापार में कोई बड़ा फैसला फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। पैसों के मामले में सोच-समझकर खर्च करें। प्रेम जीवन में पार्टनर का सहयोग मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है। मानसिक तनाव से बचें और अपनी सेहत के लिए समय जरूर निकालें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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रत्न-उपाय
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