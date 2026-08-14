साप्ताहिक राशिफल (16-22 अगस्त 2026): इस सप्ताह 5 राशियों की रहेगी मौज, मिलेगा पैसा और लक
Saptahik rashifal 16-22 August 2026: आने वाला सप्ताह कई राशियों के जीवन में अच्छे परिणाम लेकर आएगा। इन राशियों को करियर, धन, परिवार और व्यवसाय में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जानें इस सप्ताह की लकी राशियों के बारे में।
Weekly Horoscope 16 to 22 August 2026: आने वाला सप्ताह 16 से 22 अगस्त 2026 ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज्योतिष के अनुसार, 17 अगस्त को ग्रहों के राजा सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आएंगे। 22 अगस्त को बुध भी कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा बुध नक्षत्र परिवर्तन 15 अगस्त, 19 अगस्त को गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर होगा। 20 अगस्त को शनि रेवती नक्षत्र के पहले चरण में गोचर करेंगे। ग्रह-नक्षत्रों की चाल में होने वाला बदलाव कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं कि 16-22 अगस्त 2026 तक किन राशियों को होगा विशेष लाभ।
मेष राशि: करियर में सफलता के योग
मेष राशि वालों के लिए यह समय करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इस समय आपको करियर में सफलता प्राप्त होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बिजनेस करने वालों की व्यापारिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, जिससे बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है। परिवार से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होते नजर आएंगी। मनचाही यात्रा पर जाने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
मिथुन राशि: आर्थिक लाभ के संकेत
मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह आर्थिक खुशहाली ला सकता है। इस समय आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। वाणी के बल पर आप कई कार्यों में सफलता पा सकते हैं। अटके हुए काम रफ्तार पकड़ सकते हैं। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। अपनों का सहयोग प्राप्त होगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में विस्तार मिल सकता है। किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।
सिंह राशि: आत्मविश्वास में वृद्धि
सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और पराक्रम रंग लाएगा। कार्यक्षेत्र में आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे और किसी नए पद या प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी चमकेंगी। नौकरी करने वालों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। कुटुंबों में वृद्धि होगी।
वृश्चिक राशि- कार्यस्थल में पदोन्नति
वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह सितारों का पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के साथ आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। इस समय आपकी धन संबंधी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। कर्ज आदि से मुक्ति मिलने की संभावना है। निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी सुखद समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
तुला राशि- अटके हुए कार्य होंगे पूर्ण
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह सुख-सौभाग्य में वृद्धि प्रदान कर सकता है। इस समय आपके अटके हुए काम पूर्ण हो सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्यवश ही आपके काम बनेंगे। जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता भी होगी। इस सप्ताह आप जिस काम में हाथ डालेंगे, सफलता पाएंगे। धन का आगमन होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। व्यापारिक उन्नति भी मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान