15 से 21 नवंबर में 4 राशियों को जबरदस्त प्रॉफिट, सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र देंगे खुशखबरी
Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 15 से 21 नवंबर का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 15-21 नवंबर का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-
Weekly Horoscope 15-21 November 2026 Weekly Lucky zodiacs, राशिफल 15-21 नवंबर : ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। 15 नवंबर से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में बुधादित्य राजयोग, गुरु- मंगल योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग का संयोग रहेगा। ये राजयोग पूरे सप्ताह रहने वाले हैं। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 15 से 21 नवंबर के दौरान चंद्रमा मकर, कुंभ, और मीन राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य और बुध तुला राशि में बैठे हुए हैं। 16 नवंबर की शाम से सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे। सिंह राशि में मंगल, गुरु और केतु, शुक्र कन्या राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा इस दौरान धनु, मकर और कुंभ राशि में रहेंगे। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं 15 से 21 नवंबर का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा-
15 से 21 नवंबर में 4 राशियों को जबरदस्त प्रॉफिट, सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र देंगे खुशखबरी
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 15 से 21 नवंबर का सप्ताह लगभग चार राशियों के लिए शानदार साबित हो सकता है।
1- मेष राशि के जातकों के लिए 15 से 21 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?
मेष राशि के जातकों के लिए 15 से 21 नवंबर का सप्ताह फायदेमंद माना जा रहा है। कारोबारी के लिए समय बेहद ही शुभ माना जा रहा है। आपको प्रॉफिट होने के योग बन रहे हैं।
2- कन्या राशि के जातकों के लिए 15 से 21 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?
कन्या राशि के जातकों के लिए 15 से 21 नवंबर का सप्ताह पॉजिटिव माना जा रहा है। धन संपत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना दिख रही है। करियर में आपको अच्छी डील मिल सकती है।
3- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 15 से 21 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 15 से 21 नवंबर का सप्ताह लाभदायक माना जा रहा है। मां की सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सुख और शांति बनी रहेगी।
4- मीन राशि के जातकों के लिए 15 से 21 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?
मीन राशि के जातकों के लिए 15 से 21 नवंबर का सप्ताह शानदार माना जा रहा है। आपके सालों से रुके हुए काम अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे। आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा