Weekly Horoscope, साप्ताहिक राशिफल: कुंभ व मिथुन राशि का सप्ताह रहेगा शानदार, कन्या राशि वाले रखें खास ध्यान
Weekly Lucky zodiacs, Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 15-21 मार्च का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 15 से 21 मार्च का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-
Weekly Horoscope 15-21 March 2026 Rashifal Weekly Lucky zodiacs, साप्ताहिक राशिफल: ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। कल से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में बुध और मंगल कुम्भ राशि में रहेंगे। इसके साथ ही मीन राशि में सूर्य, शनि और शुक्र की युति भी रहेगी। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 15 से 21 मार्च का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा-
साप्ताहिक राशिफल: कुंभ व मिथुन राशि का सप्ताह रहेगा शानदार, कन्या राशि वाले रखें खास ध्यान
मेष राशि- 15 से 21 मार्च के सप्ताह में आप धीरे-धीरे प्रगति करेंगे। फोकस और शांत योजना आपको कार्यों को पूरा करने और रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करेगी। ईमानदारी से की गई बातचीत से विश्वास बढ़ेगा।
वृषभ राशि- 15 से 21 मार्च के सप्ताह में छोटे क्रिएटिव प्रोजेक्ट दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों को नई एनर्जी, क्लियर विचार, क्रिएटिव कार्यों में मोटिवेशन, थोड़ी सेविंग्स, अच्छी सेहत दिनचर्या और सीखने और अक्सर यात्रा करने के खुले अवसर मिल सकते हैं।
मिथुन राशि- 15 से 21 मार्च के सप्ताह में रोमांस के मामले में आप भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। इस सप्ताह प्रोफेशनल ग्रोथ के मौके मिल सकते हैं। आप स्मार्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज अपनी सेहत का ध्यान रखें।
कर्क राशि- 15 से 21 मार्च के सप्ताह में पेमेंट से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अपनी लव लाइफ का आनंद लें। प्रोफेशनल उम्मीदों को भी पूरा करें। आज धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
सिंह राशि- 15 से 21 मार्च के सप्ताह में रिश्तों की समस्याओं को सॉल्व कर लें। इस सप्ताह में काम की जगह पर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं।
कन्या राशि- 15 से 21 मार्च के सप्ताह में लव के मामले में मतभेद न करें। प्रोफेशनल तौर पर, आप चुनौतियों से निपटने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा।
तुला राशि- 15 से 21 मार्च के सप्ताह में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की लाइफ में समझदारी और संवेदनशीलता बनाए रखें। स्मार्ट तरीके से सोच-समझकर पैसे का निवेश करें। थोड़ी-बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
वृश्चिक राशि- 15 से 21 मार्च के सप्ताह में प्रेम जीवन मधुर बनाए रखें। काम में नए चैलेंज लें। जीवन में खुशहाली है, लेकिन सेहत का खास ध्यान रखें। रिश्ता अच्छा रहेगा और ऑफिस में प्रोफेशनल ग्रोथ के मौके मिलेंगे।
धनु राशि- 15 से 21 मार्च के सप्ताह में सोच-समझकर खर्च करें और रोजाना सेविंग्स करें। हल्का-फुल्का व्यायाम करके एक्टिव रहें। छोटे-छोटे कदम आपकी खुशी और स्किल्स को बढ़ाएंगे और आपको नए दोस्त बनाने में मदद करेंगे।
मकर राशि- 15 से 21 मार्च के सप्ताह में मकर राशि वालों, आप एनर्जी, शक्ति, डिसीजन लेने का मार्गदर्शन, काम में प्रगति, गहरे कनेक्शन, विवेकपूर्ण खर्च और बेहतर स्वास्थ्य के लिए शांत दिनचर्या का अनुभव कर सकते हैं।
कुंभ राशि- 15 से 21 मार्च के सप्ताह आपके लिए उत्साह और उमंग लेकर आएगा। दोस्ताना बातचीत और नए विचार काम और पढ़ाई के मामले में नए अवसर खोल सकते हैं। छोटी-छोटी क्रिएटिव सफलताएं आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी।
मीन राशि- 15 से 21 मार्च के सप्ताह में सावधानी के साथ सेविंग्स करने से धन की स्थिति में सुधार होगा। अपनी एनर्जी को बचाने के लिए आसान दैनिक आदतें अपनाएं। निरंतर प्रयास से शांत प्रगति की उम्मीद रखें। नए अवसरों की आशा रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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