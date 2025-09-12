Weekly Horoscope 14-20 September 2025 aries to pisces saptahik rashifal future predictions Weekly Horoscope: 14-20 सितंबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Weekly Horoscope: 14-20 सितंबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

Weekly Horoscope: आने वाले सप्ताह में कुछ राशियों की आर्थिक व व्यापारिक रूप से स्थिति सुदृढ़ होगी, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहना होगा। जानें पंडित जी से 14-20 सितंबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 08:45 AM
Weekly Horoscope 14-20 September 2025: ज्योतिष गणना के अनुसार, आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है, जबकि कुछ राशि वालों को सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से 14-20 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा।

मेष राशि- मेष राशि की शारीरिक स्थिति पहले से बेहतर। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापारिक स्थिति भी अच्छी। सप्ताह की शुरुआत में धनार्जन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं होंगी। मध्य में व्यावसायिक सफलता के प्रबल योग हैं। मित्र व भाई सब कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अंत में गृह कलह के संकेत हैं। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के प्रबल योग हैं। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

वृषभ राशि- स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान अच्छा है और व्यापार की स्थिति अच्छी है। सप्ताह की शुरुआत में नायक-नायिका की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो चाहेंगे वो होगा, जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। मध्य में वाणी से जग जीत लेंगे। धन दायक समय। मित्रता बढ़ेगी। कुटुंब सुख बढ़ेगा। अंत में व्यावसायिक सफलता के प्रबल योग बनेंगे। एक नए व्यापार की शुरुआत या नई आर्थिक दिशा में बढ़ सकते हैं। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

मिथुन राशि- स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा संभव है। मध्य में शुभता के प्रतीक बने रहेंगे। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। समाज में सराहना होगी और आपका कद बढ़ेगा। अंत में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश मत करिए। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कर्क राशि- जीवनसाथी के साथ समीपता बढ़ेगी। प्रेमालाप बढ़ेगा। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा दिख रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने सोर्स से भी पैसे आएंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मध्य थोड़ा खर्चीला होगा। परेशान रखेगा। अंत फिर अच्छा हो जाएगा। एक अच्छी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। जो चाहेंगे वो होगा। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं उपलब्ध होंगी। शुभता के प्रतीक बनेंगे। सफेद वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

सिंह राशि- स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो गई है। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। एक अच्छी स्थिति में आप आ गए हैं। सप्ताह की शुरुआत में व्यावसायिक सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। मध्य में यात्रा का योग बनेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अंत चिंताकारी होगा। खर्च की अधिकता। अज्ञात भय मन को परेशान करेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कन्या राशि- स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। मध्य में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पिता का साथ होगा। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। अंत में आर्थिक स्थिति मजबूत होने के प्रबल योग बनेंगे। पूरा सप्ताह शानदार है। सफेद वस्तु का पास रखना शुभ रहेगा।

तुला राशि- जीवनसाथी के साथ समीपता बनेगी। शादी-ब्याह तय हो सकता है। प्रेमालाप बढ़ेगा। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित होगा, बुखार या ज्वार आदि हो सकता है। बाकी स्थिति अच्छी है। सप्ताह की शुरुआत में चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। मध्य सामान्य हो जाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। कार्यों की विघ्न-बाधा खत्म होगी। अंत में व्यावसायिक सफलता का प्रबल योग बनेगा। उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि- स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है। प्रेम-संतान भी मध्यम है और व्यापार आपका सही चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में जीवनसाथी का साथ व स्वास्थ्य दोनों ठीक रहेगा। मध्य में चोट-चपेट लग सकती है और किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। अंत सामान्य हो जाएगा और आप धीरे-धीरे अच्छे दिनों की ओर बढ़ जाएंगे। पीली वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

धनु राशि- स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। प्रेम-संतान बहुत अच्छा है और व्यापार बहुत अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। कार्य विघ्न-बाधा के साथ संपन्न होंगे। मध्य बहुत आनंददायक जीवन गुजारेंगे। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। जो लोग विवाहित हैं उन्हें जीवनसाथी की सानिध्य मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी। अंत थोड़ा खराब हो सकता है, बचकर पार करें और कोई रिस्क न लें। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ रहेगा।

मकर राशि- स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी है। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। जो लोग प्रेम में हैं उनके लिए प्रेम विवाह की ओर जा रहा है। अत्यंत शुभकारी समय। सप्ताह की शुरुआत में भावुकता पर काबू रखें और महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। प्रेम में तूतू-मैंमैं से बचें। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय। मध्य में स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है लेकिन शत्रुओं पर काबू पाएंगे। कार्य विघ्न-बाधा के साथ संपन्न होंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद पाएंगे। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। अंत बहुत आनंददायक गुजारेंगे। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। प्रेमालाप बढ़ेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कुंभ राशि- स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। जीवनसाथी का साथ मिल रहा है। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी है। कानूनी व सरकारी पक्ष मिल रहा है। थोड़ा सा उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के प्रबल योग हैं। मध्य में लिखने-पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय। भावुक बने रहेंगे। भावुकता में कोई फैसला न लें। अंत परेशानी भरा है। कुल मिलाकर यह सप्ताह परेशानी भरा जा रहा है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। सूर्य को जल देना आपके लिए शुभ रहेगा।

मीन राशि- स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा और राजनीतिक लाभ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में पराक्रम रंग लाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। अपनों का साथ मिलेगा। मध्य में भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बनेंगे और घर में कोई उत्सव हो सकता है या शुभ संस्कार हो सकता है। अंत में भावुक मन से लिया गया फैसला नुकसान पहुंचाएगा। प्रेम में तूतू-मैंमैं से बचें। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

