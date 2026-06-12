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साप्ताहिक राशिफल: 14-20 जून तक का समय इन 5 राशियों के लिए बहुत शुभ, हर तरफ से होगा लाभ

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Weekly Lucky Horoscope 14-20 June 2026: आने वाला सप्ताह कई राशियों के लिए यादगार साबित हो सकता है। ग्रह-नक्षत्रों का शुभ प्रभाव इन राशियों को चारों तरफ से लाभ दिलाएगा। जानें क्या लिस्ट में आप भी राशि शामिल है।

साप्ताहिक राशिफल: 14-20 जून तक का समय इन 5 राशियों के लिए बहुत शुभ, हर तरफ से होगा लाभ

Weekly Lucky Horoscope 14-20 June 2026: जून माह के तीसरे सप्ताह कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में होने वाला सकारात्मक बदलाव इन भाग्यशाली राशियों को शुभ समाचार की प्राप्ति कराने के बाद करियर में नई उपलब्धि और आकस्मिक धन लाभ करा सकता है। पंडित ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 14-20 जून तक का समय मेष समय पांच राशियों के लिए यादगार साबित हो सकता है। आप भी जानें किन राशियों के लिए आने वाला सप्ताह रहेगा शुभ।

14-20 जून तक का समय इन राशियों के लिए वरदान समान-

1. मेष राशि-

मेष राशि वालों को करियर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है। आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत होगी। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। परिवार से जुड़ी समस्याएं खत्म हो सकती हैं।

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2. कन्या राशि-

कन्या राशि के लिए यह समय सुख और सौभाग्य से भरा रहेगा। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग हैं। आपकी यात्रा फलीभूत रहेगी। व्यापारियों को विस्तार मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। धन का आवक बढ़ेगा, जिससे आपको वित्तीय स्थिरता मिलेगी।

3. मिथुन राशि-

मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह खुशियां लेकर आएगा। जीवनसाथी से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अटके हुए कार्य रफ्तार पकड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से आप सफलता पाएंगे। नौकरी करने वाले कुछ लोगों को प्रमोशन या आय में वृद्धि मिल सकती है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। परिवार से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी।

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4. कुंभ राशि-

कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। वाणी और व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ यादगार समय गुजारेंगे। आकस्मिक धन लाभ से बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है। इस समय आप बचत पर जोर देंगे, जिससे आर्थिक रूप से आप बेहतर स्थिति में आएंगे।

5. वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि के लिए यह समय अच्छा बीतेगा। संतान और प्रेम का साथ मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे। नए क्षेत्रों में आपके व्यापार का विस्तार हो सकता है। पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में मनमुताबिक परिणाम मिलेंगे। धन की स्थिति अच्छी होगी। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। इस समय आपका कोई सपना पूरा हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
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