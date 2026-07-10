साप्ताहिक राशिफल (12-18 जुलाई 2026): सितारों की तरह चमकेगी ये 6 राशियां, बढ़ेगा धन का आवक

Saptahik rashifal12-18 July 2026: आने वाला सप्ताह कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों की शुभ स्थिति से छह राशियों के जीवन में अच्छे बदलाव होंगे। जानें पंडित जी से आने वाले सप्ताह की भाग्यशाली राशियां।

Weekly Horoscope 12-18 July 2026, साप्ताहिक राशिफल: सूर्य 15 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे और 16 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में गुरु पहले से विद्यमान हैं और इस राशि में गुरु-सूर्य की युति बनेगी। गुरु-सूर्य की युति से गुरु आदित्य योग का निर्माण होगा। मंगल वृषभ राशि में रहेंगे। वक्री बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे। धन-संपदा के कारक शुक्र सिंह राशि में केतु के साथ विराजमान रहेंगे। न्याय देवता शनि मीन राशि और राहु कुंभ राशि में रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, आने वाले सप्ताह में ग्रह-नक्षत्र मिलकर कई शुभ और कल्याणकारी संयोग बनाएंगे, जिससे कुछ राशियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। उन्होंने बताया कि 12 से 18 जुलाई 2026 का समय वृषभ राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय इन राशियों को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मानसिक तौर पर सुख-शांति भरा समय रहेगा। आइए जानते हैं पंडित जी से इन भाग्यशाली राशियों को किस तरह के परिणाम मिलेंगे।

साप्ताहिक राशिफल: 12-18 जुलाई तक का समय इन 6 राशियों के लिए शुभ वृषभ राशि- वृषभ राशि के जीवन में पॉजिटिव बदलाव होंगे। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी धन का आगमन होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। व्यापारिक विस्तार के नए अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि इस समय जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला लेने से बचें। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। भाई-बहन के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

2. मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। आने वाले सप्ताह में आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। किसी रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति से अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म हो सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में उन्नति की उम्मीद है। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। इस समय क्रोध या गुस्से पर नियंत्रण रखें, वरना किसी अपने को ठेस पहुंच सकती है।

3. कर्क राशि- कर्क राशि के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। करियर और व्यवसाय में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे कुछ अटके हुए काम बन सकते हैं। सेहत में सुधार होगा और मानसिक तौर पर मजबूत होंगे। कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने के अवसर पाएंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। नौकरी में बदलाव के लिए अनुकूल समय है। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

4. कन्या राशि- कन्या राशि के लिए आने वाला सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से खास रहने वाला है। इस समय किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता हासिल करेंगे। कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि मिल सकती है। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी करेंगे। धन का आवक बढ़ेगा, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। घर का कोई बड़ा-बुजुर्ग आपको धन से जुड़ी लाभकारी सलाह दे सकता है। मनचाही यात्रा पर जाने की उम्मीद है।

5. तुला राशि- तुला राशि के लिए यह समय सुखद और अच्छे परिणामों को दिलाने वाला साबित हो सकता है। इस समय आपके कार्यों की अड़चनें दूर होंगी और आप सफलता पाएंगे। सरकारी तंत्र का भरपूर सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा और वाणी मधुर रहेगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। जिस चीज की जीवन में जरूरत होगी उसकी उपलब्धता भी होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता पाएंगे। धन की स्थिति में अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है।

6. मकर राशि- मकर राशि के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस समय आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। व्यक्तिगत तौर पर आपमें सुधार देखने को मिल सकता है। आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपके काम की शैली से सीनियर्स प्रभावित होंगे, जिसका लाभ आपको अप्रेजल में मिलेगा। आर्थिक रूप से उन्नति भरा समय रहेगा। धन का आगमन होगा और बचत में सफलता पाएंगे। किसी अच्छी खबर के मिलने की उम्मीद है।