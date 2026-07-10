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साप्ताहिक राशिफल (12-18 जुलाई 2026): सितारों की तरह चमकेगी ये 6 राशियां, बढ़ेगा धन का आवक

By Saumya Tiwari
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Saptahik rashifal12-18 July 2026: आने वाला सप्ताह कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों की शुभ स्थिति से छह राशियों के जीवन में अच्छे बदलाव होंगे। जानें पंडित जी से आने वाले सप्ताह की भाग्यशाली राशियां।

साप्ताहिक राशिफल (12-18 जुलाई 2026): सितारों की तरह चमकेगी ये 6 राशियां, बढ़ेगा धन का आवक

Weekly Horoscope 12-18 July 2026, साप्ताहिक राशिफल: सूर्य 15 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे और 16 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में गुरु पहले से विद्यमान हैं और इस राशि में गुरु-सूर्य की युति बनेगी। गुरु-सूर्य की युति से गुरु आदित्य योग का निर्माण होगा। मंगल वृषभ राशि में रहेंगे। वक्री बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे। धन-संपदा के कारक शुक्र सिंह राशि में केतु के साथ विराजमान रहेंगे। न्याय देवता शनि मीन राशि और राहु कुंभ राशि में रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, आने वाले सप्ताह में ग्रह-नक्षत्र मिलकर कई शुभ और कल्याणकारी संयोग बनाएंगे, जिससे कुछ राशियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। उन्होंने बताया कि 12 से 18 जुलाई 2026 का समय वृषभ राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय इन राशियों को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मानसिक तौर पर सुख-शांति भरा समय रहेगा। आइए जानते हैं पंडित जी से इन भाग्यशाली राशियों को किस तरह के परिणाम मिलेंगे।

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साप्ताहिक राशिफल: 12-18 जुलाई तक का समय इन 6 राशियों के लिए शुभ

वृषभ राशि-

वृषभ राशि के जीवन में पॉजिटिव बदलाव होंगे। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी धन का आगमन होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। व्यापारिक विस्तार के नए अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि इस समय जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला लेने से बचें। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। भाई-बहन के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

2. मिथुन राशि-

मिथुन राशि के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। आने वाले सप्ताह में आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। किसी रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति से अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म हो सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में उन्नति की उम्मीद है। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। इस समय क्रोध या गुस्से पर नियंत्रण रखें, वरना किसी अपने को ठेस पहुंच सकती है।

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3. कर्क राशि-

कर्क राशि के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। करियर और व्यवसाय में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे कुछ अटके हुए काम बन सकते हैं। सेहत में सुधार होगा और मानसिक तौर पर मजबूत होंगे। कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने के अवसर पाएंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। नौकरी में बदलाव के लिए अनुकूल समय है। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

4. कन्या राशि-

कन्या राशि के लिए आने वाला सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से खास रहने वाला है। इस समय किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता हासिल करेंगे। कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि मिल सकती है। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी करेंगे। धन का आवक बढ़ेगा, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। घर का कोई बड़ा-बुजुर्ग आपको धन से जुड़ी लाभकारी सलाह दे सकता है। मनचाही यात्रा पर जाने की उम्मीद है।

5. तुला राशि-

तुला राशि के लिए यह समय सुखद और अच्छे परिणामों को दिलाने वाला साबित हो सकता है। इस समय आपके कार्यों की अड़चनें दूर होंगी और आप सफलता पाएंगे। सरकारी तंत्र का भरपूर सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा और वाणी मधुर रहेगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। जिस चीज की जीवन में जरूरत होगी उसकी उपलब्धता भी होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता पाएंगे। धन की स्थिति में अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है।

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6. मकर राशि-

मकर राशि के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस समय आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। व्यक्तिगत तौर पर आपमें सुधार देखने को मिल सकता है। आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपके काम की शैली से सीनियर्स प्रभावित होंगे, जिसका लाभ आपको अप्रेजल में मिलेगा। आर्थिक रूप से उन्नति भरा समय रहेगा। धन का आगमन होगा और बचत में सफलता पाएंगे। किसी अच्छी खबर के मिलने की उम्मीद है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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