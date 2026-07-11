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साप्ताहिक राशिफल 12-18 जुलाई 2026: मेष से मीन तक जानें किस राशि को मिलेगा धन लाभ, किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Saptahik Rashifal 12 to 18 July 2026: 12 से 18 जुलाई 2026 के सप्ताह में ग्रहों की चाल सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगी। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कुछ राशियों को करियर, कारोबार और धन के मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

साप्ताहिक राशिफल 12-18 जुलाई 2026: मेष से मीन तक जानें किस राशि को मिलेगा धन लाभ, किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां

Saptahik Rashifal 12 to 18 July 2026: नया सप्ताह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आने वाले सात दिन उसके लिए कैसे रहेंगे। नौकरी करने वालों को क्या नया मौका मिलेगा, कारोबार में फायदा होगा या नहीं, पैसों की स्थिति कैसी रहेगी और परिवार में माहौल कैसा रहेगा। 12 से 18 जुलाई के बीच ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ लोगों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को अपने खर्च और जरूरी फैसलों पर ध्यान देना होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। प्रेम जीवन में भी कुछ लोगों के रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। समय पर आराम करें और खानपान का ध्यान रखें। अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह विचार कर लें। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशियों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी।

आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल।

मेष राशि- मेष राशि की स्वास्थ्य की स्थिति ओवरऑल बहुत अच्छी है, क्योंकि आपका लग्नेश द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ संयोग कर रहे हैं आज की तारीख में। और पंचमेश आपका सूर्य, बुध के साथ तृतीय भाव में है, तो प्रेम-संतान की स्थिति भी आपकी अच्छी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से एक थोड़ा मध्यम समय यह कहा जाएगा, क्योंकि दशमेश द्वादश भाव में हैं। तो थोड़ा सा मध्यम समय ओवरऑल बना हुआ है। अब सप्ताह की बात करें, तो सप्ताह की शुरुआत में मंगल और चंद्रमा का द्वितीय भाव में होना धनदायक समय है। धन की स्थिति आपकी ठीक है, निवेश करने के लिए उपयुक्त समय है। और प्रेम की स्थिति अच्छी है। घरेलू सुख बढ़-चढ़ कर के आप लेंगे और एक बहुत अच्छी स्थिति इसको कही जा सकती है। सप्ताह का मध्य जो होगा, वह कोई नए व्यापार की शुरुआत मत करिएगा और निवेश थोड़ा वर्जित रखिएगा। और अंत में भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का योग बनेगा, भौतिक सुख-संपदा में योग बनेगा, मैटेरियलिस्टिक लाइफ की अच्छी स्थिति हो जाएगी। सूर्य को जल देना आपके लिए शुभ होगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि की स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी मध्यम है, क्योंकि लग्नेश शुक्र, केतु के साथ संयोग कर रहे हैं। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार भी आपका अच्छा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में एक नायक-नायिका की भांति चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसकी उपलब्धता होगी। मध्य में धन हानि के संकेत हैं, इसलिए निवेश मत करिएगा। और अंत में व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभकारी समय साबित होगा। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि की स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, कर्ज की स्थिति आ सकती है, निवेश करने से अभी बचिएगा। मध्य की स्थिति थोड़ी सी बुझा-बुझा सा महसूस करेंगे और ऊर्जा का स्तर घटा रहेगा। अंत में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी, निवेश के लिए अत्यंत शुभकारी समय रहेगा। जुबान से आप इतने अच्छे रहेंगे कि कोई भी अपना कार्य करवा लेंगे। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- इस समय ओजस्वी तेजस्वी बने हुए हैं। कर्क राशि के जातक शुभता के प्रतीक बने हुए हैं। स्वास्थ्य प्रेम व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। मध्य में थोड़ा खर्च की अधिकता और सरकारी गाज आप पर गिर सकता है। अंत में शुभता के प्रतीक बनेंगे, आकर्षण के केंद्र बनेंगे और जो चाहेंगे वो होगा, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि- सिंह राशि के स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। लग्न में शुक्र और केतु आपको प्रॉब्लम देंगे। प्रेम संतान की स्थिति जो है वो थोड़ा मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ संकेत है। सप्ताह की शुरुआत में कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। सरकारी लाभ मिलेगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, राजनीतिक लाभ मिलेगा। मध्य में आय के नए-नए मार्ग बनेंगे और रुका हुआ धन वापस मिलेगा। एक यात्रा... थोड़ा यात्रा में बहुत मज़ा नहीं आएगा लेकिन लाभप्रद होगा। अंत खर्चीला होगा और कर्ज की स्थिति ला सकता है, यद्यपि कि शुभ कार्यों में खर्च होगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि- कन्या राशि का स्वास्थ्य ओवरऑल ठीक चल रहा है। थोड़ा हड्डियों को बचा के रखें। प्रेम संतान की स्थिति जो है बहुत अच्छी है और व्यापार भी अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा, धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। मध्य में पिता का साथ होगा, व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी और अंत में आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। शुभता के साथ बहुत धन कमाने वाला समय यह रहेगा। निवेश के लिए भी एक बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- स्वास्थ्य पे ध्यान दें। नाक, कान, गला की बड़ी परेशानी हो सकती है। प्रेम संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय है। सप्ताह की शुरुआत में बहुत बच के पार करिएगा, चोट-चपेट लग सकता है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। मध्य में भाग्यवश कोई काम नहीं बनेगा। थोड़ा सा एनालाइज करके कार्य को करिएगा। अंत में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। और एडवर्स सिचुएशन में भी बहुत अच्छी आपकी प्रतिष्ठा, व्यवसायिक और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पीली वस्तु दान करना अत्यंत शुभकारी होगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि की स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम संतान की स्थिति अत्यंत शुभकारी, व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ समय। सप्ताह की शुरुआत में प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। जीवनसाथी, जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, विव... जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। और नौकरी-चाकरी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मध्य खराब रहेगा, सरकारी गाज गिर सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। अंत बहुत अच्छा हो जाएगा। भाग्यवश कुछ काम बनेगा और यात्रा का योग बनेगा। एक बड़े शुभकारी समय का निर्माण अंत में होगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि- धनु राशि की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा मध्यम हो गया है इन दिनों। प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय है। सप्ताह की शुरुआत में शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा या यूं कहें शत्रु भी नतमस्तक होंगे या मित्रवत व्यवहार करेंगे। मध्य में जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा। अंत खराब हो सकता है, कोई रिस्क मत लीजिएगा। थोड़ा मिला-जुला सप्ताह है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि- मकर राशि की स्थिति अत्यंत शुभकारी है। सप्तम भाव का गुरु पूर्ण दृष्टि से आपको देख रहा है, यह उच्च का गुरु है। प्रेम संतान की स्थिति मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है, क्योंकि प्रेम, संतान और व्यापार इसका जो मालिक होता है—पंचमेश और दशमेश आपका शुक्र है, जो कि अष्टम भाव में केतु के साथ है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। प्रेम में थोड़ा तू-तू मै-मै का संकेत होगा और कोई महत्वपूर्ण निर्णय अभी मत लीजिए, रुक जाइए। मध्य में शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस बना रहेगा। अंत में नौकरी-चाकरी की स्थिति बहुत अच्छी होगी, जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा और अत्यंत शुभकारी आप जीवन व्यतीत करेंगे। जीवनसाथी के साथ प्रेमी-प्रेमिका की एक सुखद मुलाकात होने की संभावना बनती है। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।

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कुंभ राशि- स्वास्थ्य मध्यम है, उदर रोग से बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप महिला हैं, तो गायनेकोलॉजिकल बड़ी प्रॉब्लम या बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत बच के पार करियेगा। प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार आपका अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। घर में कुछ उत्सव हो सकता है। मध्य में बच्चों की सेहत पर ध्यान दें, प्रेम में तू-तू मै-मै से बचें और अंत में शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे और नतमस्तक होने के संकेत हैं। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

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मीन राशि- स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा, अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। प्रेम संतान की स्थिति आपकी अच्छी कही जाएगी और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह शुभ संकेत दिख रहा है। सप्ताह की शुरुआत में पराक्रम रंग लाएगा, रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। मध्य में घर में कुछ एनर्जी की कमी रहेगी, थोड़ा ठीक से रहिएगा और अंत में विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय, प्रेम के लिए बहुत अच्छा समय। अगर आप सिंगल हैं, तो प्रेम का प्रारंभ होगा और अगर आप प्रेम में हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है और जो लोग शादीशुदा हैं उनके... उनकी भी स्थिति ठीक दिख रही है। तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी मध्यम है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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