Weekly Horoscope: 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 12-18 अप्रैल तक का समय, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल

Weekly Lucky zodiacs, Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 12-18 अप्रैल का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 12 से 18 अप्रैल का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-

Weekly Horoscope 12-18 April 2026 Rashifal Weekly Lucky zodiacs, साप्ताहिक राशिफल: ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। 12 अप्रैल से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में बुधादित्य और शुक्रादित्य राजयोग का संयोग रहेगा। आज से बुध मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे मीन राशि में सूर्य, बुध, शनि और मंगल की युति बनी है। 14 अप्रैल के दिन सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां शुक्र बैठे हुए हैं। इससे शुक्रादित्य राजयोग बनेगा। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, और राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। आइए जानते हैं 12 से 18 अप्रैल का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा-

12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 12-18 अप्रैल तक का समय, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल मेष राशि- 12 से 18 अप्रैल के सप्ताह में सावधानी के साथ योजना बनाना जरूरी है। संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। खुद की परफॉरमेंस पर गौर फरमाने का समय है। आपके पर्सनल जीवन में यह आपके लिए रोमांस का समय है। धन बढ़ाने के नए तरीके खोजें। पास्ट के कुछ निवेश इस सप्ताह फलदायी हो सकते हैं।

वृषभ राशि- 12 से 18 अप्रैल के सप्ताह में इनोवेटिव सोच वाले प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे, जिससे आपको पहचान मिलेगी। सप्ताह के मध्य में कोई वित्तीय डीसीजन लेना पड़ सकता है, जिसे सूझ-बूझ और सावधानी के साथ लेने की आवश्यकता होगी।

मिथुन राशि- 12 से 18 अप्रैल के सप्ताह में अगर कोई अप्रत्याशित मुलाकात आपको चुनौती देती है तो सरप्राइज न हों। आपका इंट्यूशन अच्छे निवेश अवसरों, विशेष रूप से आपके रचनात्मक प्रयासों से संबंधित अवसरों की पहचान करने में आपकी हेल्प करेगा।

कर्क राशि- 12 से 18 अप्रैल के सप्ताह में आपको काम पर अपने नए विचारों को साझा करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। वित्तीय विवाद सुलझाने का प्रयास करें। व्यायाम को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं। कुछ सिंगल जातक नए प्यार में पड़ सकते हैं।

सिंह राशि- 12 से 18 अप्रैल के सप्ताह में बचत और फिजूलखर्ची के बीच संतुलन की सलाह दी जाती है। प्यार के मामले में ये 7 दिन अच्छे रहेंगे। ऑफिस में उत्पादकता के लिहाज से यह एक अच्छा सप्ताह है। वित्त और स्वास्थ्य दोनों भी आपका साथ देंगे।

कन्या राशि- 12 से 18 अप्रैल के सप्ताह में प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हैं। यह सप्ताह आपकी रचनात्मक प्रतिभा पर जोर देता है। प्रेम संबंध में कोई बड़ा मुद्दा नहीं आएगा लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि प्रेमी की फीलिंग्स को ठेस न पहुंचे। बचत करें।

तुला राशि- 12 से 18 अप्रैल के सप्ताह में अपने बजट पर बने रहें। कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी आ सकती है। करियर में ग्रोथ की गुंजाइश है। कार्यालय के दबाव को सावधानी से संभालें। कुछ जातकों को व्यवसाय में सफलता मिलेगी।

वृश्चिक राशि- 12 से 18 अप्रैल के सप्ताह में आप अपनी रचनात्मकता में गहराई से उतरेंगे, नए कनेक्शन बनाने और अवसरों को खोजने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करेंगे। पेशेवर महत्वाकांक्षाओं और पर्सनल ग्रोथ के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

धनु राशि- 12 से 18 अप्रैल के सप्ताह में सिंगल लोग खुद को उन पार्टनर्स के प्रति आकर्षित पा सकते हैं, जो न केवल रोमांटिक बल्कि इंटेलिजेंट भी होंगे। खर्च करने का मन हो सकता है, विशेष रूप से करीबियों के सपोर्ट में या कलात्मक प्रोजेक्ट्स पर।

मकर राशि- 12 से 18 अप्रैल के सप्ताह में रिश्तों में अपनी डिफरेंट चॉइस को स्वीकार करें और मार्गदर्शन के लिए खुले रहें। जब आप इस सप्ताह की चुनौतियों को जीत से निपटेंगे तो आपका स्वभाव आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी।

कुंभ राशि- 12 से 18 अप्रैल के सप्ताह में आप प्यार में एक अच्छा समय बिताएंगे, जहां रोमांटिक भावनाएं शेयर कर सकें। ऑफिस में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करें। ध्यान रखें कि आप धन को लगन से संभालते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप अच्छे हैं।

मीन राशि- 12 से 18 अप्रैल के सप्ताह में स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां रह सकती हैं। आपकी लव लाइफ शानदार नहीं रहेगी। दफ्तर में जिम्मेदारियां उठाएं और पैसों के मामलों पर भी ध्यान दें। पूरे सप्ताह आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।