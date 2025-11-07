Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़weekly horoscope 10-16 november 2025 saptahik rashifal lucky zodiac of this week predictions
Weekly Lucky zodiac: इस वीक 10-16 नवंबर तक ये राशियां रहेंगी लकी, धन लाभ के साथ भाग्य का साथ भी

Weekly Lucky zodiac: इस वीक 10-16 नवंबर तक ये राशियां रहेंगी लकी, धन लाभ के साथ भाग्य का साथ भी

saptahik rashifal lucky zodiac: प्रोफेशनल लाइफ से लेकर लवलाइफ और आर्थिक से लेकर हेल्थ तक जो भी बदलाव इस वीक आपके राशि में अच्छे होंगे, वो सब आप यहां जान सकते हैं। आइए जानें इस प्रकार इस वीक कौन सी राशियां रहेंगी लकी।

Fri, 7 Nov 2025 09:42 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Weekly Horoscope 10 to 16 November 2025): नवंबर माह का यह सप्ताह कई राशियों के लिए शुभ रहेगा, इस वीक कई ग्रहों में परिवर्तन होगा। इस वीक एक तरफ ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे, वहीं 10 नवंबर को बुध वक्री होंगे औक 11 नवंबर को गुरु वक्री होंगे। इस प्रकार ग्रहों के बदलाव के कारण कुछ राशियों को इससे लाभ के योग बनते दिखेंगे, तो कुछ राशियों को एकस्ट्रा सावधानी दिखानी होगी। सभी राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव इन बदलावों को होगा, क्योंकि गुरु और बुध दोनों ही सभी राशियों पर प्रभाव डालते हैं, इसके अलावा सूर्य का भी प्रभाव राशियों पर पड़ता है। प्रोफेशनल लाइफ से लेकर लवलाइफ और आर्थिक से लेकर हेल्थ तक जो भी बदलाव इस वीक आपके राशि में अच्छे होंगे, वो सब आप यहां जान सकते हैं। आइए जानें इस प्रकार इस वीक कौन सी राशियां रहेंगी लकी।

कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वीक

कुंभ राशि के लोगों को बहुत कोशिशों के बाद अब लाभ मिलता दिख रहा है। इस राशि के लोगों को किसी दोस्त या भाई -बहन से लाभ हो सकता है। आपने जिस काम को मेहनत से किया है, वो आपको इस समय लाभ दिलाएगा। शनि का प्रभाव होने के कारण कामों में थोड़ी देरी हहो सकती है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है।

वृषभ वालों के लिए यह वीक कैसा रहेगा

वृषभ राशि वालों के लिए यह वीक अच्छा रहेगा। इस राशि वालों के लिए बिजनेस एक अच्छा मौका लेकर आया है, अभी की किसी डील से आपके लिए लाभ के योग बनते दिख रहे हैं। इनकम में भी वृद्धि होती दिख रही है, इसलिए वृषभ राशि वालों को पैसों के मामलों में इस समय थोड़ा अलर्ट भी होना होगा। नौकरी स्थिति भी अच्छी रहेगी। लवलाइफ में पार्टनर का प्यार मिलेगा। अपने पार्टनर को कहां बाहर ले जाकर सरप्राइज भी दे सकते हैं।

कन्या वालों के लिए यह वीक कैसा रहेगा

कन्या राशि के लोगों के लिए के लिए यह वीीक खुशखबरी लेकर आ रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको लाभ होगा, नौकरी करते हैं, तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आप पैसा कहीं प्रोपर्टी में लगाना चाहते हैं, तो आज का दिन अच्छा है। विशेष लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। यह समय आपकी योजनाओं को साकार रूप देने के लिए शुभ कहा जाएगा।

मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वीक
मीन राशि वालों को हायर एजुकेशन में अच्छे लाभ मिलेंगे। लवलाइफ पहले से बेहतर होगी। अगर सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। पैसों को बचाने की सोचें, लगातार पैसा खर्च करना नुकसानदायक हो सकता है। पिछला निवेश इस बार आपको लाभ दे रहा है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

