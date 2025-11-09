Weekly Horoscope: 10 से 16 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

संक्षेप: Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, 10 से 16 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (10-16 नवंबर, 2025): वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (10-16 नवंबर, 2025) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि: यह हफ्ता थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। शुरुआती दिनों में काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे थकान या चिड़चिड़ापन महसूस होगा। ऑफिस या बिजनेस में किसी साथी से बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए शांत रहना ज़रूरी है। मध्य सप्ताह में ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में आएगी, जिससे रुके हुए काम बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। पारिवारिक मामलों में थोड़ा संयम रखें, घर के बड़ों से राय लेकर फैसले लें। प्रेम जीवन में सुधार होगा और सप्ताह के अंत में कोई अच्छी खबर मन को राहत देगी। सेहत सामान्य रहेगी पर पेट और सिरदर्द जैसी समस्या से बचाव रखें।

वृषभ राशि: भाग्य इस हफ्ते आपका साथ देगा। करियर और धन से जुड़ी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। पुराने निवेश या किसी डील से मुनाफा संभव है। ऑफिस में आपकी मेहनत और भरोसेमंद छवि के कारण सीनियर्स खुश रहेंगे। अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मध्य सप्ताह शुभ रहेगा। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, हालांकि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण जरूरी है। प्रेम जीवन में नज़दीकियां बढ़ेंगी, अविवाहित लोगों के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। सेहत के लिहाज से हफ्ता बढ़िया रहेगा, बस नींद पूरी लें और खानपान संतुलित रखें।

मिथुन राशि: यह हफ्ता संभलकर चलने वाला रहेगा। काम में ध्यान भटक सकता है या योजनाएँ पूरी नहीं होंगी। किसी साथी या परिवारजन से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए वाणी में संयम रखें। छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा देने वालों को मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। मध्य सप्ताह में पैसों से जुड़ा कोई निर्णय टालना बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन में दूरी या नाराज़गी आ सकती है, पर बातचीत से सब ठीक होगा। सप्ताहांत में पुराने दोस्त या परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। सेहत में सुधार होगा, लेकिन थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है।

कर्क राशि: यह सप्ताह बहुत शुभ रहेगा। कामकाज में तेजी आएगी और भाग्य का साथ मिलेगा। किसी नए अवसर की शुरुआत हो सकती है जो भविष्य में बड़ा फायदा देगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। परिवार में किसी शुभ कार्य या समारोह की तैयारी रहेगी। प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी और रिश्ते मज़बूत होंगे। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके बीच तालमेल और बेहतर होगा। सेहत के लिहाज़ से सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन यात्रा करते समय सावधानी रखें।

सिंह राशि: हफ्ते की शुरुआत थोड़ा व्यस्त रहेगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन मेहनत का परिणाम अच्छा मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के योग हैं। व्यापारियों को भी नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में कोई पुरानी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए गुस्से से बचें। धन की स्थिति मजबूत होगी, पर खर्च बढ़ सकते हैं। सप्ताह के आखिर में कोई शुभ समाचार या मनपसंद मुलाकात होने के योग हैं। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन ओवरवर्क से बचें।

कन्या राशि: इस हफ्ते ग्रह आपकी मेहनत का पूरा फल देंगे। करियर में प्रगति होगी और पुराने रुके काम पूरे होंगे। कोई नया प्रोजेक्ट या प्रस्ताव मिल सकता है जो भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। घर में किसी सदस्य की सफलता से खुशी का माहौल रहेगा। छात्रों के लिए समय शुभ रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। धन की स्थिति मजबूत रहेगी, हालांकि फालतू खर्चों से बचना होगा। सेहत बढ़िया रहेगी, लेकिन खानपान में संतुलन जरूरी है।

तुला राशि: तुला राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता आत्मविश्वास से भरा रहेगा। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। किसी पुराने संपर्क से नया अवसर मिल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए यह हफ्ता तरक्की वाला है। प्रेम जीवन में खुशियाँ रहेंगी और परिवार का माहौल भी सुखद रहेगा। किसी धार्मिक या सामाजिक काम में हिस्सा लेने से मानसिक सुकून मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बस उधार देने से बचें। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन स्क्रीन टाइम कम रखें और पर्याप्त आराम करें।

वृश्चिक राशि: यह हफ्ता थोड़ा भावनात्मक रहेगा। पुराने रिश्तों या यादों से मन प्रभावित हो सकता है। कामकाज में सुधार तो होगा, लेकिन मानसिक एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है। मध्य सप्ताह के बाद धन लाभ के संकेत हैं। किसी जरूरी फैसले में परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन ज़रूरत से ज्यादा सोचने से बचें। स्वास्थ्य में हल्की थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है। ध्यान और योग से फायदा मिलेगा।

धनु राशि: यह हफ्ता आपके लिए उत्साह और नए अवसरों से भरा रहेगा। करियर में नए रास्ते खुल सकते हैं। किसी पुराने प्रोजेक्ट में प्रगति होगी और आपकी मेहनत की तारीफ होगी। व्यापारियों को नए कॉन्ट्रैक्ट या क्लाइंट मिलने की संभावना है। परिवार में कोई शुभ कार्य या यात्रा का योग बन रहा है। प्रेम जीवन में रिश्ते गहराते नज़र आएंगे, लेकिन ईगो से बचें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि निवेश सोच-समझकर करें। सप्ताह के अंत में किसी दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात मन को खुश कर देगी। सेहत सामान्य रहेगी, पर नियमित एक्सरसाइज़ जरूरी है।

मकर राशि: यह हफ्ता भाग्यशाली साबित होगा। आपके अधूरे काम पूरे होंगे और लंबे समय से रुके हुए मामलों में प्रगति होगी। ऑफिस में बॉस आपकी मेहनत को सराहेंगे और पदोन्नति के संकेत बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए आय स्रोत बन सकते हैं। पारिवारिक माहौल शांत रहेगा, हालांकि किसी बड़े फैसले में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। प्रेम जीवन में विश्वास बढ़ेगा और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी, बस काम और आराम का संतुलन बनाए रखें।

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता मेहनत और सफलता दोनों लेकर आएगा। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, अब पूरे होंगे। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी पुराने दोस्त से संपर्क होगा जो काम में मददगार साबित हो सकता है। प्रेम जीवन में नयापन आएगा। पैसों को लेकर सावधानी रखें। जल्दबाजी में कोई आर्थिक निर्णय न लें। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है, खासकर नींद और खानपान का ध्यान रखें।

मीन राशि: यह हफ्ता आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और मनचाहे काम पूरे होंगे। नौकरी या बिजनेस में तरक्की के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। पारिवारिक जीवन में खुशी और सुकून रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और जो अकेले हैं उन्हें कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। किसी यात्रा या धार्मिक कार्य से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज़ से समय अच्छा है, लेकिन ठंड-खांसी जैसी छोटी परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर हफ्ता सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा।