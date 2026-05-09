साप्ताहिक राशिफल: धन, करियर और रिश्तों में क्या कहते हैं सितारे, पढ़ें मेष से मीन तक का हाल

Saptahik Rashifal: आने वाले सप्ताह में ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नई दिशा तय कर रही है। यह सप्ताह कुछ लोगों के लिए तरक्की और अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह।

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal: सप्ताह की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नई दिशा तय कर रही है। यह सप्ताह कुछ लोगों के लिए तरक्की और अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। करियर में बदलाव, पैसों की स्थिति, पारिवारिक तालमेल और सेहत- इन सभी मामलों में यह हफ्ता असर डाल सकता है। जरूरी यह है कि आप जल्दबाजी से बचें और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ें। इस सप्ताह में कुछ राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा तो कुछ राशि वाले थोड़ा सावधान रहें।

पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि: मेष राशि का स्वास्थ्य अभी भी थोड़ा मध्यम चल रहा है, लेकिन एक-दो दिन की बात है, सुधर जाएगा। प्रेम-संतान की स्थिति काफी सुधर चुकी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सही है, लेकिन अपने सर और नेत्र का जरूर ध्यान रखिएगा। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसायिक सफलता मिलेगी, कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी और उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। मध्य में आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन लाभ बना रहेगा। थोड़ी सी भ्रामक समाचार की प्राप्ति होगी जिससे मन परेशान हो सकता है। अंत में खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी और सर दर्द व नेत्र पीड़ा बढ़ने के संकेत हैं। तो सूर्य को जल देना और लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि: सरकारी तंत्र से पंगेबाजी मत करिएगा। बाकी आप आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं और एक अलग तरह की ऊर्जा आपके अंदर बनी हुई है। स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर है। प्रेम में थोड़ी दूरी है और संतान मानसिक रूप से थोड़ा दूर है इस समय। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह शुभ समय कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा और धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। मध्य में व्यवसाय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन व्यवसाय की स्थिति ठीक रहेगी। थोड़ा सा नकारात्मक सोच व्यवसाय को लेकर रहेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। अंत में आय के नए-नए स्रोत बनेंगे, पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे और यात्रा का योग बनेगा। तो यह सप्ताह आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मिथुन राशि: मिथुन राशि की स्थिति ठीक कही जाएगी। प्रेम में थोड़ी दूरी है और संतान को लेकर भी मन बहुत अच्छा नहीं सोच रहा है इस समय, कुछ कारणों से। स्वास्थ्य बहुत सुधर चुका है और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी शुभ समय है। सप्ताह की शुरुआत में चोट-चपेट लग सकता है या किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। मध्य में भाग्य पर भरोसा करके कोई कार्य मत करिएगा, अपमानित होने का भय रहेगा और यात्रा कष्टप्रद होगी। अंत में व्यवसायिक सफलता मिलेगी, उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा और राजनीतिक लाभ होगा। यह आपके लिए शुभ समय है। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बेहतर हो रही है। स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा और प्रेम एवं संतान की स्थिति में सुधार के संकेत हैं, हालांकि अभी इसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय शुभ है; आपको उच्चाधिकारियों और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे राजनीतिक लाभ के योग भी बन रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में जीवनसाथी का भरपूर सान्निध्य मिलेगा और नौकरी-पेशा लोगों के लिए स्थिति अनुकूल रहेगी। सप्ताह के मध्य में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि चोट-चपेट लगने या किसी परेशानी में पड़ने की आशंका है। सप्ताह के अंत में यात्रा के योग बनेंगे और आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, जिससे स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण होते हुए भी खराब नहीं रहेंगी। शुभ फल के लिए अपने पास लाल वस्तु रखना श्रेयस्कर होगा।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम, संतान और व्यापार—तीनों ही क्षेत्रों में अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में आपके विरोधी थोड़े सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन अंततः जीत आपकी ही होगी। सप्ताह के मध्य में आपको अपने जीवनसाथी के साथ और अपने स्वास्थ्य, दोनों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, जहाँ चोट-चपेट लगने की संभावना है। कुल मिलाकर यह एक मिला-जुला और थोड़ा 'डिस्टर्बिंग' सप्ताह रह सकता है। अनुकूलता के लिए अपने पास पीली वस्तु रखना शुभ रहेगा।

कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस समय थोड़ा मध्यम दिख रहा है। प्रेम संबंधों में क्रोध और तकरार का सामना करना पड़ सकता है, वहीं संतान की सेहत को लेकर भी मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। हालाँकि, व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में अपनी भावनाओं पर काबू रखें और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन विजय आपकी ही होगी। इस दौरान पैरों में चोट लगने की आशंका है और आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग अधिक सक्रिय रहेंगे, पर वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सप्ताह के अंत में जीवनसाथी के साथ किसी भी अप्रिय स्थिति या 'ऑकवर्ड' बातचीत से बचें। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है, लेकिन अपनी मानसिक चंचलता पर नियंत्रण रखें ताकि किसी तीसरे के हस्तक्षेप या दोषारोपण की नौबत न आए। शुभता के लिए लाल वस्तु का दान करना आपके लिए उत्तम होगा।

तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए यह समय सरकार से जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर लेकर आया है। आपकी नौकरी और कार्यक्षेत्र की स्थिति पहले से बेहतर होती दिख रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि, जीवनसाथी के साथ संबंधों में कुछ रूखापन या 'ड्राइनेस' महसूस हो सकती है, इसलिए अपने व्यवहार का ध्यान रखें। इस सप्ताह अपने क्रोध पर विशेष काबू रखना अनिवार्य है, वरना परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। संतान की सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें और उनका ध्यान रखें। कुल मिलाकर, अभी का समय थोड़ा उथल-पुथल भरा (disturbing) हो सकता है, लेकिन यह पिछले समय की तुलना में काफी बेहतर है। सप्ताह की शुरुआत में घर में कुछ कलह के संकेत हैं, लेकिन भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं। सप्ताह के मध्य में मन नकारात्मक ऊर्जा से घिरा रह सकता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, अतः इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला न लें। विद्यार्थी वर्ग भी असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में कुछ गड़बड़ होने की आशंका है, इसलिए सतर्क रहें। सप्ताह के अंत में आपका शत्रुओं पर दबदबा तो कायम रहेगा, लेकिन जीवन में शत्रुओं की संख्या भी बढ़ सकती है। यह पूरा सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन इसके बाद आप काफी आनंद महसूस करेंगे। किसी बड़ी दुर्घटना का योग नहीं है, पर मानसिक अशांति बनी रह सकती है। शुभ फल के लिए शनि देव को प्रणाम करना लाभकारी होगा।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों को जीवनसाथी की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने के संकेत हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आपकी नौकरी और व्यवसाय की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनका रिश्ता विवाह में बदल सकता है। आपको भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा स्थितियाँ असहज हो सकती हैं। बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। सप्ताह की शुरुआत में आपका पराक्रम रंग लाएगा और आप अपने करियर या व्यवसाय में तरक्की करेंगे। आपने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन्हें लागू करने का यह सही समय है। सप्ताह के मध्य में घर में बड़े क्लेश या कलह की संभावना है, और पारिवारिक बातें बाहर तक जा सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। सप्ताह के अंत में भावुकता में आकर कोई भी निर्णय न लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंधों में कहासुनी या 'तू-तू मैं-मैं' की स्थिति बन सकती है और बच्चों की तरफ से भी मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। शुभता के लिए लाल वस्तु अपने पास रखना श्रेयस्कर होगा।

धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी और प्रेम व संतान पक्ष में भी सुधार देखने को मिलेगा। आपका व्यापार भी बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि, घर में क्लेश के बड़े संकेत हैं, इसलिए बहुत बचकर और शांति से समय बिताएं। सप्ताह की शुरुआत में धन का आगमन होगा और परिवार में वृद्धि के योग हैं, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। सप्ताह के मध्य में नाक, कान या गले से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए सेहत के प्रति सजग रहें। इस समय कोई भी नया व्यापार शुरू करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। सप्ताह के अंत में पारिवारिक कलह गहरा सकता है, जिससे आपको बहुत संभलकर निकलना होगा। मान-हानि या बेइज्जती होने की भी आशंका है, इसलिए घरेलू मामलों को बहुत शांत चित्त होकर सुलझाएं। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपके लिए भी लाल वस्तु पास रखना शुभ फलदायी होगा।

मकर राशि: आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। प्रेम संबंधों में नयापन आएगा और संतान आपकी आज्ञा का पालन करेगी। जब हम प्रेम और संतान की बात करते हैं, तो प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय बहुत ही रोमांटिक, रंगीन और शुभ रहने वाला है। वहीं संतान पक्ष से भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार, सब कुछ अद्भुत है। सप्ताह की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप नायक-नायिका की भांति चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो चाहेंगे वह होगा और जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसकी उपलब्धता भी रहेगी। फिल्मकारों, कवियों और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों के लिए यह बेहतरीन समय है। हालांकि, सप्ताह के मध्य में गंदी भाषा के प्रयोग और निवेश से बचें। अंत में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, लेकिन फिलहाल किसी भी नए व्यापार की शुरुआत से बचना ही ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।

कुंभ राशि: इस समय कठोर भाषा का प्रयोग करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें और निवेश करने से बचें। बाकी स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, प्रेम और संतान की स्थिति काफी अच्छी है और व्यापार भी अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। आपको कोई अज्ञात भय सता सकता है और सिरदर्द या नेत्र पीड़ा जैसी समस्या हो सकती है। सप्ताह के मध्य में घबराहट और बेचैनी बनी रह सकती है, लेकिन कुल मिलाकर समय अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में धन का आवक बढ़ेगा और कुटुंबों में वृद्धि होगी, बस निवेश वर्जित रखें। लाल वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।