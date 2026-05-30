Weekly Horoscope: 1-7 जून तक इन 6 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, ये 2 राशियां रहें सावधान
Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 1 से 7 जून का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 1 से 7 जून का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-
Weekly Horoscope 1-7 June 2026 Weekly Lucky zodiacs, राशिफल 1-7 जून : ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। 1 जून से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में रूचक राजयोग, भद्र राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग का संयोग रहेगा। 2 जून के दिन गुरु का प्रवेश कर्क राशि में होगा।। ये राजयोग पूरे सप्ताह रहने वाले हैं। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 1 से 7 जून के दौरान सूर्य वृषभ राशि में, मेष राशि में मंगल, बुध, शुक्र मिथुन राशि में, गुरु कर्क राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा इस दौरान धनु, मकर और कुंभ राशि में रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं 1 से 7 जून का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा-
1-7 जून तक इन 6 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, ये 2 राशियां रहें सावधान
मेष राशि- 1 से 7 जून का सप्ताह हैप्पी-हैप्पी रहने वाला है। प्रेम जीवन मस्त रहेगा और व्यावसायिक सफलता भी आपकी साथी बनेगी। आर्थिक रूप से आप अच्छे हैं। आपका स्वास्थ्य भी आज अच्छा रहेगा। बाहर के खाने से परहेज करें। करियर में आगे बढ़ने के लिए दफ्तर की जिम्मेदारियों बखूबी निभाएं।
वृषभ राशि- 1 से 7 जून का सप्ताह में आपके दिन थोड़ा स्ट्रेस वाले रहने वाले हैं। आप मजबूत दिख रहे हैं। एक रोमांटिक नोट के साथ प्यार को पार्टनर के साथ जाहीर करें। ऑफिस में तनावपूर्ण समय में भी शांत रहें। वित्तीय समृद्धि स्मार्ट निवेश डीसीजन की अनुमति देती है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
मिथुन राशि- 1 से 7 जून का सप्ताह में पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। रोमांस के मामले में समय अच्छा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों बढ़िया रहने वाले हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूरी जरूरी है।
कर्क राशि- 1 से 7 जून का सप्ताह में उत्साह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति रहेगी। चुनौतियों को स्टेपिंग स्टोन में बदलना आप जानते हैं। लव के मामले में डेट पर जाना अच्छा रहेगा। इससे आपका बॉन्ड स्ट्रॉंग होगा। खुद को हेल्दी रखें। काम का प्रेशर ज्यादा न लें।
सिंह राशि- 1 से 7 जून का सप्ताह सरप्राइज से भरपूर रहेगा। करियर में ग्रोथ और बदलाव का एक महत्वपूर्ण समय है। आप चुनौतियों और रोमांचक अवसरों के मिश्रण का सामना कर सकते हैं। आपकी लीडरशिप स्किल को भी परखा जाएगा।
कन्या राशि- 1 से 7 जून का सप्ताह मिक्स्ड एनर्जी वाला रहेगा। मुश्किलों को मुस्कुराहट के साथ पार करें। प्यार का जश्न मनाएं और रोमांटिक संबंधों से अहंकार को दूर रखें। व्यावसायिक सफलता मिलने के योग हैं। समझदारी से वित्तीय डीसीजन लें क्योंकि पैसा खूब कमाएंगे।
तुला राशि- 1 से 7 जून का सप्ताह प्रेम, करियर और धन में वृद्धि के पर्याप्त अवसरों का वादा करता है। आपको सेल्फ लव पर फोकस करने की सलह दी जाती है। अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने पर फोकस करें। फिटनेस पर गौर फरमाएं। किसी भी तरह की बहस में न उलझें।
वृश्चिक राशि- 1 से 7 जून का सप्ताह में अप्रत्याशित बदलाव का अनुभव हो सकता है, जो समृद्धि और विकास का अवसर लाएगा। हेल्थ के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए परिवर्तन को खुली बांहों से स्वीकार करें।
धनु राशि- 1 से 7 जून के सप्ताह में उथल-पुथल भरे समय का सामना करेंगे। प्रेम जीवन को बरकरार रखने के लिए सोल्यूशन पर फोकस करें। चुनौतियां आपको डराती नहीं हैं। ऑफिस में शांत रहें और सभी कार्य पूरे करें। आर्थिक रूप से भाग्यशाली होने के लिए हर विकल्प पर विचार करें।
मकर राशि- 1 से 7 जून का सप्ताह पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेगा। सभी मसले सुलझाकर रोमांटिक लाइफ बरकरार रखें। उत्पादकता का कोई बड़ा मुद्दा पेशेवर जीवन पर असर नहीं डालेगा। दूसरों की भावनाओं के प्रति आपको सेंसीटिव रहना चाहिए।
कुंभ राशि- 1 से 7 जून के सप्ताह में प्रेम संबंधी मुद्दों को सकारात्मक सोच के साथ सुलझाएं। ऑफिस में कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक रूप से आप समृद्ध हैं। आपका स्वास्थ्य आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं देगा।
मीन राशि- 1 से 7 जून का सप्ताह में बदलावों भरे दिन के लिए रेडी रहें। अवसरों और व्यक्तिगत विकास पर अपना फोकस रखें। समय आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर सोच-विचार करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। विकास के अवसर मिलेंगे, जिससे आपको काफी अच्छा लाभ होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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