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इस सप्ताह किस राशि का साथ देंगे सितारे? जानिए 12 राशियों का हाल

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यह सप्ताह यानी 1 से 7 जून का समय कई लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है। किसी का रुका पैसा वापस मिल सकता है तो किसी को नौकरी और कारोबार में अच्छे मौके मिल सकते हैं। इस हफ्ते मेहनत का असर भी धीरे-धीरे दिखने लगेगा।

इस सप्ताह किस राशि का साथ देंगे सितारे? जानिए 12 राशियों का हाल

Saptahik Rashifal, Weekly Horoscope: यह सप्ताह यानी 1 से 7 जून का समय कई लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है। किसी का रुका पैसा वापस मिल सकता है तो किसी को नौकरी और कारोबार में अच्छे मौके मिल सकते हैं। इस हफ्ते मेहनत का असर भी धीरे-धीरे दिखने लगेगा। हालांकि कुछ राशियों को गुस्से, जल्दबाजी और खर्चों पर कंट्रोल रखने की सलाह दी गई है।

आइए जानते हैं कि इस सप्ताह 12 राशियों के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं

मेष राशि- यह सप्ताह आपके लिए भागदौड़ भरा रह सकता है। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का फायदा भी मिलेगा। घर-परिवार का सहयोग मिलेगा। पैसों को लेकर थोड़ा संभलकर चलना बेहतर रहेगा।

वृषभ राशि- इस सप्ताह आपके कुछ रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और कारोबार में स्थिति पहले से बेहतर नजर आ रही है। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। मन भी काफी हल्का महसूस होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छी खबर लेकर आ सकता है। किसी पुराने प्रयास का फायदा मिल सकता है। कामकाज में आपकी तारीफ हो सकती है। दोस्तों का साथ भी मिलेगा।

कर्क राशि- इस सप्ताह जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है। सेहत पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रह सकता है। नौकरी और कारोबार में कुछ नए मौके मिल सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। किसी खास काम में सफलता मिलने के संकेत हैं।

कन्या राशि- यह सप्ताह मेहनत वाला रह सकता है। काम ज्यादा रहेगा, लेकिन उसका फायदा भी मिल सकता है। खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा। परिवार का साथ आपको राहत देगा।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह राहत भरा रह सकता है। कुछ अच्छे मौके हाथ लग सकते हैं। कारोबार करने वालों को फायदा मिलने की उम्मीद है। घर का माहौल भी खुशहाल रहेगा।

वृश्चिक राशि- इस सप्ताह आपको धैर्य के साथ काम लेना होगा। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। कामकाज सामान्य रहेगा। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है, जिससे मन खुश रहेगा।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने की उम्मीद है। नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। नौकरी और पढ़ाई से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी।

मकर राशि- यह सप्ताह आपके लिए फायदे वाला साबित हो सकता है। कामकाज में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। धन के मामले में भी स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं।

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कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह सोच-समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। किसी भी बात पर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें। काम में मेहनत बनी रहेगी और धीरे-धीरे उसका फायदा भी मिलेगा।

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मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रह सकता है। परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा। मनचाहा काम पूरा होने से खुशी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

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ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
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