Weekly Horoscope: आने वाले सप्ताह में होंगे बड़े बदलाव, इन राशियों के जीवन में उथल-पुथल के संकेत, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (1-7 फरवरी, 2026): वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (1-7 फरवरी, 2026) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि: इस हफ्ते आपकी जिंदगी एक मध्यम रफ्तार में चलती नजर आएगी। हालात न तो बहुत खराब कहे जा सकते हैं और न ही ऐसे कि दिल खुश हो जाए। अंदर ही अंदर एक बेचैनी बनी रह सकती है, जैसे कुछ अधूरा है या चीज़ें मन के मुताबिक नहीं चल रहीं। स्वास्थ्य को लेकर हल्की परेशानी रह सकती है- थकान, नींद पूरी न होना या शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। मानसिक तौर पर भी कभी-कभी चिड़चिड़ापन आ सकता है। कामकाज और करियर में स्थिति संतुलित रहेगी। काम होंगे, जिंम्मेदारियां निभेंगी, लेकिन उस काम से संतोष नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। व्यापार से जुड़े लोग भी महसूस करेंगे कि मेहनत के मुकाबले रिज़ल्ट थोड़ा फीका है। फिर भी बड़ा नुकसान या झटका नहीं दिखता। प्रेम जीवन और संतान से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी। कोई अपना साथ देगा, बात सुनेगा, जिससे मन हल्का होगा। यह हफ्ता खुद को साबित करने से ज्यादा खुद को समझने का है। जल्दबाज़ी, गुस्सा या अधीरता नुकसान कर सकती है। चीजोंं को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश न करें। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपको सिखाएगा कि हर समय तेज दौड़ना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी रुककर सांस लेना भी जिंदगी का हिस्सा है।

वृषभ राशि: इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा पैसा और संतोष रहेगा। आमदनी आएगी, लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से निकलता दिखेगा, जिससे मन में असंतुलन बना रहेगा। ऐसा लगेगा कि मेहनत तो हो रही है, लेकिन हाथ में कुछ टिक नहीं पा रहा। नौकरीपेशा लोगों को सैलरी या इनकम को लेकर असंतोष रह सकता है, जबकि व्यापार करने वालों को भी उतार-चढ़ाव महसूस होगा। कामकाज में स्थिति बहुत खराब नहीं है, लेकिन स्थिर भी नहीं कही जा सकती। बड़े फैसले लेने का मन करेगा, लेकिन हालात पूरी तरह साथ नहीं देंगे। इस हफ्ते जोखिम लेने से बेहतर है कि चीजों को जैसे चल रहा है, वैसे ही चलने दें। राहत की बात यह है कि निजी रिश्ते आपको संभाले रखेंगे। परिवार, प्रेम संबंध और संतान से जुड़ी बातें भावनात्मक सहारा देंगी। जब बाहर की दुनिया थोड़ी भारी लगे, तो घर और अपने लोगों के बीच सुकून मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। जरूरत से ज्यादा चिंता करना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। यह हफ्ता आपको सिखाता है कि सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है।

मिथुन राशि: इस हफ्ते आपके लिए सावधानी और समझदारी सबसे अहम होगी। कामकाज या व्यापार में कोई भी कदम उठाने से पहले दो बार सोचना जरूरी है। छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है, खासकर जब बात प्रतिष्ठा या भरोसे की हो। आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। न बहुत अच्छी, न बहुत खराब। लेकिन खर्च अगर नियंत्रण में नहीं रहा, तो परेशानी बढ़ सकती है। इस हफ्ते उधार देने या लेने से बचना ही बेहतर रहेगा। मान-सम्मान को लेकर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी के शब्दों को गलत समझ लेना या अपनी बात गलत तरीके से कहना विवाद का कारण बन सकता है। अच्छी बात यह है कि निजी जीवन आपको राहत देगा। प्रेम संबंधों में समझ और अपनापन रहेगा। संतान से जुड़ी बातें भी मन को सुकून देंगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है। यह हफ्ता आपको याद दिलाएगा कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना और हालात को समझना ही सबसे सही फैसला होता है।

कर्क राशि: यह हफ्ता भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। मन बार-बार अतीत की बातों में उलझ सकता है और पुरानी यादें या अधूरी बातें असर डाल सकती हैं। छोटी-छोटी चीज़ें भी दिल पर भारी लग सकती हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद और पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। मानसिक तनाव का असर शरीर पर दिख सकता है। कामकाज में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन मन पूरी तरह वहां नहीं लगेगा। जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, पर दिल किसी और ही जगह अटका रहेगा। परिवार और जीवनसाथी का सहयोग आपको संभाले रखेगा। प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी रहेंगी। कोई आपकी बात समझेगा, लेकिन आपको भी अपनी भावनाएं साफ़ तरीके से रखना जरूरी होगा। यह हफ्ता आपको सिखाता है कि भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना और स्वीकार करना ज्यादा जरूरी है।

सिंह राशि: इस हफ्ते जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और काम का दबाव साफ़ तौर पर महसूस होगा। लोग आपसे उम्मीद करेंगे और आपको लीडर की भूमिका निभानी पड़ेगी। मेहनत ज्यादा होगी और आराम कम। कामकाज में प्रगति होगी, लेकिन नतीजे तुरंत नहीं मिलेंगे। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। व्यापार में भी धीरे-धीरे सुधार दिखेगा। थकान, पीठ दर्द या तनाव की शिकायत हो सकती है। खुद को ज़रूरत से ज़्यादा थकाने से बचें। प्रेम जीवन में हल्की नोकझोंक संभव है, लेकिन मामला बिगड़ने वाला नहीं है। संवाद से सब संभल जाएगा। यह हफ्ता आपको सिखाता है कि ताकत दिखाने के साथ-साथ खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है।

कन्या राशि: इस हफ्ते आप जरूरत से ज्यादा सोच सकते हैं। छोटी बातों पर भी दिमाग चलता रहेगा, जिससे मानसिक थकान बढ़ेगी। कामकाज में स्थिरता रहेगी, लेकिन मन संतुष्ट नहीं रहेगा।आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च परेशानी बढ़ा सकता है। हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश आपको ही थका देगी। प्रेम जीवन में संवाद की कमी गलतफहमी पैदा कर सकती है। साफ़ और सरल बातचीत जरूरी है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव का असर महसूस हो सकता है। यह हफ्ता आपको सिखाता है कि हर चीज़ पर कंट्रोल रखना जरूरी नहीं, कभी-कभी चीजों को अपने आप चलने देना भी ठीक होता है।

तुला राशि: यह हफ्ता आपके लिए रिश्तों और फैसलों की कसौटी जैसा रहेगा। मन में बार-बार असमंजस बना रहेगा कि किस बात पर समझौता करना है और किस बात पर स्टैंड लेना है। किसी करीबी व्यक्ति से मतभेद या गलतफहमी उभर सकती है, खासकर अगर बातें साफ तरीके से नहीं रखी गईं। आप स्वभाव से संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने वाला उतना सहयोगी न हो तो मन खिन्न हो सकता है। कामकाज की बात करें तो स्थिति धीरे-धीरे संभलती दिखेगी। जो काम रुके हुए थे, उनमें हलचल आएगी, लेकिन तुरंत नतीजे की उम्मीद करना आपको निराश कर सकता है। ऑफिस या कार्यक्षेत्र में किसी निर्णय को लेकर दबाव महसूस होगा। बेहतर होगा कि भावनाओं से नहीं, तथ्यों से फैसला लें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों को लेकर सजग रहना जरूरी है। दिखावे या दूसरों को खुश करने के चक्कर में खर्च बढ़ सकता है। प्रेम जीवन में संतुलन बनाना इस हफ्ते सबसे अहम रहेगा। अगर आप अपनी बात दबाते रहेंगे तो अंदर ही अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। खुलकर लेकिन शांति से बात करना ही सही रास्ता होगा। यह हफ्ता आपको सिखाएगा कि हर रिश्ते में बराबरी जरूरी है- सिर्फ देने से नहीं, सही जगह पर सीमा खींचने से भी संतुलन बनता है।

वृश्चिक राशि: इस हफ्ते आपके अंदर काफी गहरी उथल-पुथल चल सकती है। बाहर से आप मजबूत और कंट्रोल में दिखेंगे, लेकिन भीतर कई सवाल, शंकाएं और भावनाएं एक साथ चलती रहेंगी। यह समय आपको अंदर की सच्चाई से रूबरू करा सकता है। कामकाज में पूरा फोकस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। छोटी सी गलती या लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है, खासकर अगर आप किसी जिम्मेदारी वाले रोल में हैं। ऑफिस या व्यापार में भरोसे और गोपनीयता से जुड़ी बातें अहम रहेंगी। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसान दे सकता है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब नहीं है, लेकिन अस्थिरता महसूस हो सकती है। अचानक खर्च या पेमेंट से जुड़ी चिंता रह सकती है। प्रेम और निजी जीवन में राहत मिलेगी। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे आप बिना बोले भी समझे जाएंगे। संतान से जुड़ी बातें भी संतोष देंगी। स्वास्थ्य के लिहाज़ से थकान, सिरदर्द या मानसिक बोझ महसूस हो सकता है। खुद को हर वक्त स्ट्रॉन्ग साबित करने की ज़रूरत नहीं है। यह हफ्ता आपको सिखाता है कि कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब मन शांत होगा, तब हालात भी संभलने लगेंगे।

धनु राशि: यह हफ्ता आपके भीतर आगे बढ़ने की उम्मीद को मजबूत करेगा। लंबे समय से जो चीजें अटकी हुई लग रही थीं, उनमें धीरे-धीरे गति आएगी। आपको लगेगा कि हालात पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन दिशा सही बन रही है। कामकाज में नए मौके या नए संपर्क बन सकते हैं। किसी बातचीत, मीटिंग या यात्रा से फायदा हो सकता है। हालांकि मेहनत आपको ही करनी होगी- सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना इस हफ्ते सही नहीं रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन बड़े फायदे की उम्मीद से ज्यादा जरूरी है स्थिरता बनाए रखना। प्रेम जीवन में संतुलन रहेगा। आप खुलकर बात करना चाहेंगे और सामने वाला भी आपको समझने की कोशिश करेगा। रिश्तों में स्पष्टता आएगी। स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन भागदौड़ की वजह से थकावट महसूस हो सकती है। यह हफ्ता आपको याद दिलाता है कि सही दिशा में लगातार चलते रहना ही असली प्रगति है, भले रफ्तार थोड़ी धीमी क्यों न हो।

मकर राशि: इस हफ्ते जिम्मेदारियों का बोझ साफ़ महसूस होगा। कामकाज में दबाव बढ़ सकता है और आपको लगेगा कि आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है। यह समय मेहनत मांगता है, लेकिन साथ ही मानसिक धैर्य भी। ऑफिस या व्यापार में अनुशासन बेहद ज़रूरी रहेगा। अगर आपने ढील दी, तो चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। हालांकि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बस उसका फल थोड़ा देर से मिलेगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी है। खर्च और आय के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। निजी जीवन में परिवार का सहयोग आपको संभाले रखेगा। किसी अपने से बात करके मन हल्का होगा। प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी, लेकिन भावनाएं खुलकर व्यक्त करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थकान या जकड़न रह सकती है, खासकर अगर आप खुद को आराम नहीं दे रहे हैं तो। यह हफ्ता आपको सिखाता है कि जिम्मेदार होना अच्छी बात है, लेकिन खुद को नजरअंदाज करना नहीं।

कुंभ राशि: यह हफ्ता मानसिक रूप से थोड़ा कन्फ्यूजिंग रह सकता है। मन बार-बार दिशा बदलना चाहेगा और किसी एक फैसले पर टिक पाना मुश्किल होगा। आप बहुत कुछ एक साथ सोचेंगे, जिससे मानसिक थकान बढ़ सकती है। कामकाज में ध्यान बनाए रखना चुनौती रहेगा। अगर आप रचनात्मक क्षेत्र में हैं, तो नए आइडिया आएंगे, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने में दिक्कत हो सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्च परेशान कर सकता है। प्रेम जीवन ठीक रहेगा, लेकिन संवाद की कमी रिश्तों में दूरी ला सकती है। आप अपने मन की बात कहने से बचेंगे, जबकि सामने वाला जवाब चाहता होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक थकान और बेचैनी महसूस हो सकती है। यह हफ्ता आपको सिखाता है कि आजादी और जिम्मेदारी- दोनों का संतुलन ज़रूरी है। सिर्फ सोचते रहने से नहीं, एक साफ फैसला लेने से ही राहत मिलेगी।

मीन राशि: इस हफ्ते आपका मन अंदर की ओर ज्यादा झुका रहेगा। आप खुद से जुड़े सवालों पर सोचेंगे- क्या सही है, क्या नहीं, और आगे किस दिशा में जाना है। यह आत्ममंथन आपको कभी भारी लगेगा, कभी सुकून देगा। कामकाज में स्थिरता रहेगी। बहुत बड़े बदलाव या उछाल की उम्मीद न रखें, लेकिन जो चल रहा है, वह संभला हुआ रहेगा। ऑफिस या कार्यक्षेत्र में आप चुपचाप अपना काम करते रहेंगे। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। खर्च और आमदनी में बड़ा फर्क नहीं दिखता। प्रेम और पारिवारिक जीवन में भावनात्मक गहराई रहेगी। आप दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझेंगे, लेकिन अपनी भावनाएं खुलकर कहने में हिचक हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक थकान महसूस हो सकती है। यह हफ्ता आपको सिखाता है कि कभी-कभी खुद के साथ ईमानदार होना ही सबसे बड़ी हीलिंग होती है।