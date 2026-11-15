साप्ताहिक मिथुन राशिफल 16 से 22 नवंबर 2026: शुरुआत में रहें सावधान, मध्य सप्ताह में खुलेंगे तरक्की के रास्ते

16 से 22 नवंबर 2026 का सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए शुरुआत में थोड़ी सावधानी और बाद में नए अवसर लेकर आ सकता है। सप्ताह के पहले हिस्से में कामकाज और आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। मध्य सप्ताह में वरिष्ठों की सलाह, नए संपर्क और करियर से जुड़े मौके मिल सकते हैं।

Weekly Gemini Horoscope 16 to 22 November 2026, Saptahik Mithun Rashifal: शुरुआत थोड़ी उलझी लग सकती है। चंद्रमा मकर राशि में आपके आठवें भाव में रहेगा। इसलिए अनपेक्षित रुकावट, साझा खर्च या ऐसी खबर जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, मन पर असर डाल सकती है। यात्रा और काम के दौरान साधारण सावधानी बहुत जरूरी होगी। किसी की बात से चिढ़कर तुरंत जवाब न दें। सूर्य शुरुआत में तुला के पांचवें भाव में है और फिर वृश्चिक के छठे भाव में प्रवेश करेगा। इससे ध्यान निजी रुचियों और बच्चों से जुड़े विषयों से हटकर काम की प्रक्रिया, जिम्मेदारी और दिनचर्या पर जा सकता है। शुरुआत का उद्देश्य हर समस्या सुलझाना नहीं, जरूरी बातों को व्यवस्थित करना है। मध्य सप्ताह में चंद्रमा कुंभ राशि के नौवें भाव में पहुंचेगा। यहां राहु भी मौजूद है। रुके काम में रास्ता दिखने, किसी वरिष्ठ की सलाह मिलने या पढ़ाई से जुड़ी अच्छी खबर आने की संभावना बन सकती है। लेकिन किसी बड़ी यात्रा या अनोखी योजना को तुरंत सही न मानें। परिवार में बच्चों या छोटे सदस्यों की प्रगति खुशी दे सकती है। सिंह के तीसरे भाव में मंगल, गुरु और केतु संपर्क तथा साहस बढ़ाएंगे। पहल करना अच्छा रहेगा, पर एक साथ बहुत काम पकड़ने से भ्रम बढ़ सकता है। किसी धार्मिक या शांत गतिविधि से मन को भी दिशा मिल सकती है।

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मिथुन राशि का साप्ताहिक लव राशिफल रिश्तों में पहले हिस्से की चिड़चिड़ाहट को संभालना जरूरी होगा। आठवें भाव का चंद्रमा छोटी अनिश्चितता को जरूरत से ज्यादा गंभीर बना सकता है। जीवनसाथी के खर्च, समय या घर की जिम्मेदारी से जुड़ी बात पर मतभेद हो तो तुरंत निर्णय सुनाने से बचें। बुध तुला के पांचवें भाव में मार्गी है। इसलिए शांत भाषा और साफ सवाल रिश्ते को बेहतर दिशा दे सकते हैं। अविवाहित लोगों को भी किसी नए संपर्क को जल्द अर्थ देने की जरूरत नहीं। बातचीत में नियमितता और सम्मान को महत्व दें। अगर मन भारी है तो उसे छिपाकर कटाक्ष करने के बजाय सीधी बात करें। मध्य में नौवें भाव का चंद्रमा भावनाओं में थोड़ी उदारता ला सकता है। मिलकर पूजा, छोटी सैर या बच्चों के लिए कोई काम करने से अपनापन बढ़ सकता है। किसी पुराने मतभेद पर बातचीत करना आसान लगेगा। अंतिम हिस्से में दशम भाव का चंद्रमा काम की व्यस्तता बढ़ाएगा। इस कारण साथी को समय देना जानबूझकर तय करना पड़ेगा। रिश्ते में संपत्ति या परिवार की व्यवस्था पर चर्चा हो तो दस्तावेज और अपेक्षाएं दोनों साफ रखें। किसी के छोटे व्यवहार को प्यार की कमी न मानें। इस सप्ताह सही समय पर कहा गया साधारण वाक्य बड़े आश्वासन से ज्यादा मदद करेगा।

मिथुन राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल काम की शुरुआत में फाइल, संदेश या निर्देश स्पष्ट न होने से देरी हो सकती है। आठवें भाव का चंद्रमा आपको छिपी हुई कमी देखने का मौका भी देगा। इसलिए किसी प्रोजेक्ट के जोखिम, सुरक्षा नियम और खर्च को पहले जांचें। मशीन, वाहन या जल्दबाजी वाले काम में ध्यान रखें। कारोबार करते हैं तो केवल किसी की उत्सुकता देखकर नया निवेश शुरू न करें। छात्रों को शुरुआत में ध्यान बिखरने की शिकायत रह सकती है। पुराने नोट्स के छोटे हिस्से दोहराना ज्यादा ठीक रहेगा। बुध पांचवें भाव में है, इसलिए सवाल पूछने और सही उत्तर खोजने की क्षमता बनी रहेगी, बस मन को स्थिर रखना होगा। मध्य में नौवें भाव का चंद्रमा शिक्षकों, अनुभवी लोगों और दूर के संपर्कों से मदद दिलाने का संकेत देता है। राहु वहां नई राह आकर्षक बना सकता है, पर जानकारी की जांच किए बिना निर्णय न लें। कारोबार के लिए तैयारी के साथ नया प्रस्ताव रखना ठीक है। सिंह के तीसरे भाव का मंगल पहल और संपर्क बढ़ाएगा, गुरु सलाह देगा, जबकि केतु कभी बिना सोचे दिशा बदलने की इच्छा बढ़ा सकता है। अंतिम हिस्से में दशम भाव का चंद्रमा काम को गति देगा। किसी वरिष्ठ की अच्छी प्रतिक्रिया या उपयोगी नेटवर्किंग से उत्साह बढ़ेगा। छात्र नियमित पढ़ाई पर लौट पाएंगे। अपनी प्रगति को एक दिन के परिणाम से न तौलें।

मिथुन राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल शुरुआती हिस्सा पैसे के मामले में संयम मांगता है। आठवें भाव का चंद्रमा साझा भुगतान, बीमा, उधार या पुराने हिसाब पर ध्यान दिला सकता है। किसी आकर्षक निवेश प्रस्ताव पर तुरंत भरोसा न करें। आय आने की संभावना हो तो भी पहले रकम और शर्त पक्की होने दें। सूर्य के छठे भाव में आने के बाद नियमित बिल, फीस या काम से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। उन्हें टालने के बजाय क्रम से निपटाना आसान रहेगा। आप जितना अपने भुगतान का रिकॉर्ड साफ रखेंगे, उतना मानसिक तनाव कम होगा। दिखावे के खर्च से इस समय कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। मध्य में कोई रुका भुगतान या अतिरिक्त काम की चर्चा उम्मीद दे सकती है। मगर राहु नौवें भाव में होने से तेज लाभ वाले विचार को जांचना जरूरी है। किसी काम में साझेदारी कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी लिखित रूप में तय करें। अंतिम हिस्से में दशम भाव का चंद्रमा काम से आय की दिशा मजबूत कर सकता है। कुछ लोगों को परिवार या जीवनसाथी के जरिए साझा संपत्ति की चर्चा सुनने को मिल सकती है। इसे तत्काल लाभ न मानें। घर की जरूरी दवा, बच्चों की पढ़ाई या बुजुर्गों की देखभाल का बजट पहले रखें। इस सप्ताह पहला लक्ष्य पैसा सुरक्षित रखना है, फिर अवसर देखना।

मिथुन राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल शरीर में शुरुआती थकान या मन की बेचैनी पर ध्यान देना होगा। गलत मुद्रा में बैठना, भागते हुए चलना या वाहन चलाते समय ध्यान बंटना परेशानी बढ़ा सकता है। खासकर पैरों पर ज्यादा दबाव हो तो बीच बीच में आराम लें। यह किसी चोट की भविष्यवाणी नहीं, सावधानी की सलाह है। भोजन और नींद का समय बिगड़ा हो तो उसे धीरे धीरे ठीक करें। अनावश्यक बहस शरीर को भी थका देती है। किसी घरेलू स्वास्थ्य जरूरत को छोटा मानकर टालना ठीक नहीं होगा। काम से पहले अपनी ऊर्जा का आकलन करें। मध्य में मन हल्का होगा। परिवार से अच्छी बात, प्रार्थना या किसी शांत जगह समय बिताने से तनाव कम महसूस हो सकता है। फिर भी एक दिन अच्छा लगने पर पूरे सप्ताह की थकान नहीं मिटती। अंतिम हिस्से में दशम भाव का चंद्रमा जिम्मेदारी बढ़ाएगा और शनि आराम की कमी याद दिला सकता है। बहुत देर तक स्क्रीन पर काम करने के बाद ब्रेक लें। माता की सेहत से जुड़ी नियमित जरूरतों पर ध्यान रखें। बाहर निकलते समय जल्दबाजी से बचें। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार दिनचर्या रखेंगे तो सप्ताह के अंत में पहले से बेहतर संतुलन महसूस हो सकता है। आपके लिए इस सप्ताह काम और व्यक्तिगत चिंता का समय अलग रखना खास उपयोगी होगा। शुरुआत में किसी उलझी बात पर लगातार सोचते रहने से सामान्य दिन भी लंबा लग सकता है। यदि कोई काम आपके नियंत्रण से बाहर है तो उसे सूची में लिखकर उचित समय पर देखें। मध्य में परिस्थिति सुधरने पर भी अपनी गति अचानक दोगुनी न करें। सिंह के तीसरे भाव का मंगल उत्साह देगा, लेकिन लंबे फोन कॉल, यात्रा और लगातार बैठकर काम करने से शरीर में अकड़न हो सकती है। दो कामों के बीच छोटा विराम रखें। शनि दशम भाव में होने से पेशेवर जिम्मेदारियां लौटेंगी, इसलिए सप्ताहांत का पूरा समय केवल काम को न दें।