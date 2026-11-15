साप्ताहिक कर्क राशिफल 16 से 22 नवंबर 2026: जीवनसाथी का मिलेगा साथ, करियर में बनेगी तरक्की की राह, सप्ताह के अंत में मिले

16 से 22 नवंबर 2026 का सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों और करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है। जीवनसाथी और साझेदारों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां और कामकाज से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षकों और अनुभवी लोगों की सलाह से फायदा होगा।

Weekly Cancer Horoscope 16 to 22 November 2026, Saptahik Kark Rashifal: शुरुआत में किसी भरोसेमंद व्यक्ति का साथ सुकून दे सकता है। चंद्रमा मकर राशि में आपके सातवें भाव में रहेगा। इसलिए जीवनसाथी, साझेदार, ग्राहक और सामने बैठकर होने वाली बातचीत पर ध्यान जाएगा। घर या कारोबार के लिए उपयोगी सहमति बन सकती है। किसी अधूरी तैयारी को आगे बढ़ाने का मन भी होगा। सूर्य पहले तुला के चौथे भाव में रहेगा और फिर वृश्चिक के पांचवें भाव में आएगा। इससे घर की जिम्मेदारी के साथ बच्चों, पढ़ाई और व्यक्तिगत योजना के विषय भी महत्वपूर्ण होंगे। शुरुआती दिनों में दूसरों का सहयोग स्वीकार करें, लेकिन हर वादे को अंतिम परिणाम मानकर योजना न बदलें। मध्य सप्ताह में चंद्रमा कुंभ राशि में आपके आठवें भाव में आएगा, जहां राहु मौजूद है। इसलिए किसी बात में अनिश्चितता, अचानक खबर या काम का धीमा पड़ना मन खिन्न कर सकता है। ट्रैफिक, संदेश या कार्यालय की छोटी रुकावट को पूरे सप्ताह की दिशा न मानें। सिंह के दूसरे भाव में मंगल, गुरु और केतु हैं। परिवार की बातों, बोलचाल और पैसे पर एक साथ ध्यान जाएगा। सही शब्दों में कही गई बात सहयोग बढ़ा सकती है, जबकि जल्द प्रतिक्रिया तनाव बढ़ाएगी। शनि नौवें भाव में वक्री है। पुराने विश्वास और योजनाओं की दोबारा समीक्षा करना उपयोगी हो सकता है।

क्या आप जानना चाहते हैं कि 16 से 22 नवंबर के बीच ग्रहों की चाल का कर्क राशि की कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नौकरी, कारोबार, धन, निवेश, प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री लाइव चैट करें। अपनी जन्मकुंडली के अनुसार ज्योतिषीय मार्गदर्शन पाएं। अभी फ्री चैट करें। अंतिम हिस्से में चंद्रमा मीन राशि के नौवें भाव में पहुंचेगा। यहां शनि भी है। इससे सीखने, मार्गदर्शन, बच्चों की प्रगति और अपनी दिशा को लेकर मन अधिक स्पष्ट हो सकता है। सप्ताह के पिछले हिस्से की बेचैनी कुछ कम महसूस होगी। किसी वरिष्ठ, शिक्षक या परिवार के समझदार व्यक्ति की सलाह हिम्मत दे सकती है। शुक्ल पक्ष आगे बढ़ने के साथ रुका काम धीरे धीरे पकड़ में आ सकता है। फिर भी सफलता की उम्मीद में तैयारी कम न करें। परिवार के किसी युवा सदस्य की अच्छी कोशिश से खुशी हो सकती है। काम और रिश्तों में लौट रही नरमी को संभालने के लिए अपनी दिनचर्या भी सरल रखें।

कर्क राशि का साप्ताहिक लव राशिफल पहले हिस्से में सातवें भाव का चंद्रमा नजदीकी संबंधों को महत्व देगा। जीवनसाथी किसी व्यावहारिक काम में मदद कर सकता है या आपकी बात को पहले से बेहतर समझ सकता है। साथ योजना बनाते समय छोटे विवरण तय कर लें। प्यार में खुलापन रहेगा, लेकिन किसी बड़े वादे या तुरंत निर्णय की जरूरत नहीं है। शुक्र कन्या के तीसरे भाव में है। इसलिए संदेश, फोन और रोजमर्रा की बातचीत इस सप्ताह रिश्ते का असली सहारा बनेंगे। अविवाहित लोगों को परिचित मंडली या पड़ोस से सामान्य बातचीत का अवसर मिल सकता है। पहले व्यक्ति को समझें, फिर निष्कर्ष निकालें। मध्य हिस्से का आठवें भाव का चंद्रमा मन में अनावश्यक शंका बढ़ा सकता है। किसी देर से आए जवाब या थकान भरी बात को रिश्ते की समस्या न बनाएं। यदि घर में पैसे या जिम्मेदारी पर चर्चा हो तो एक दूसरे को दोष देने के बजाय काम बांटें। अंतिम हिस्से में नौवें भाव का चंद्रमा भावनाओं को नरम करेगा। साथ पूजा, सैर या परिवार के किसी छोटे कार्यक्रम में शामिल होने से निकटता बढ़ सकती है। पुराने मतभेद का समाधान एक ही बैठक में जरूरी नहीं। जब दोनों शांत हों तभी बात आगे बढ़ाएं। इस सप्ताह संबंध में भरोसा प्रतिक्रिया से नहीं, लगातार व्यवहार से मजबूत होगा।

कर्क राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल पढ़ाई और कारोबार के लिए शुरुआती माहौल अच्छा बन सकता है। सातवें भाव का चंद्रमा साझा तैयारी, सहपाठी की मदद और किसी विशेषज्ञ से सलाह को उपयोगी बनाएगा। छात्र मुश्किल विषय पूछने में झिझक न रखें। व्यापार में नए प्रस्ताव, ग्राहक की जरूरत या साझेदारी पर विचार हो सकता है। बुध तुला में चौथे भाव में है, इसलिए कार्यालय की व्यवस्था, घर से काम और कागजी तैयारी को ठीक रखना लाभ देगा। सूर्य पांचवें भाव में आने से प्रस्तुति, पढ़ाई और अपनी क्षमता दिखाने की इच्छा बढ़ सकती है। इसके साथ ही ज्यादा आत्मविश्वास से अधूरा काम जमा करने की गलती न करें। मध्य में आठवें भाव का चंद्रमा काम की किसी छिपी कमी, रुके भुगतान या प्रक्रिया की परेशानी सामने ला सकता है। राहु नई बात को जरूरत से ज्यादा बड़ा दिखा सकता है। कोई दस्तावेज समझ में न आए तो पूछें, अंदाज न लगाएं। छात्र पढ़ाई की गति कम महसूस करें तो छोटा लक्ष्य रखें। अंतिम हिस्से में नौवें भाव का चंद्रमा और शनि मेहनत को दिशा दे सकते हैं। पुराने नोट्स दोहराने, शिक्षक से संपर्क करने और लंबी योजना को व्यावहारिक चरणों में बांटने का समय रहेगा। कारोबार में भी रुकी चर्चा आगे बढ़ सकती है। किसी प्रशंसा के साथ मिले सुझाव को गंभीरता से लें। धीरे लेकिन साफ काम आगे बढ़ेगा। राहु आठवें भाव में होने के कारण मध्य में किसी योजना की अधूरी जानकारी भी मन में शक पैदा कर सकती है। सही तरीका होगा कि आप एक बार पूरा दस्तावेज देखें, संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट सवाल पूछें और फिर आगे बढ़ें। दूसरी ओर सिंह के दूसरे भाव का गुरु सीख को बोलचाल और व्यावहारिक फैसलों में उतारने का अवसर देगा। इसलिए किसी छोटी असहमति में कटु भाषा से बचें। विद्यार्थियों को समूह अध्ययन का लाभ तभी होगा जब वे स्वयं भी विषय पढ़कर आएं। कारोबार में तय समय, कीमत और काम की सीमा लिख देने से आगे के विवाद कम हो सकते हैं। अंतिम हिस्से में मिली राहत का उपयोग अगली जिम्मेदारी की तैयारी में करें।

कर्क राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल धन के मामले में शुरुआत बचत के लिए उपयोगी होगी। सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ बजट बनाने या साझा खर्च पर बात करने का अवसर दे सकता है। सिंह के दूसरे भाव में मंगल और गुरु आय बढ़ाने की इच्छा तेज करेंगे, लेकिन केतु के कारण योजना में अचानक बदलाव का मन भी हो सकता है। पैसा आते ही उसका बड़ा हिस्सा खर्च करना समझदारी नहीं होगी। किसी छोटे बकाया को साफ कर लें। कोई आकर्षक वित्तीय अवसर दिखाई दे तो उसका जोखिम भी साथ लिखें। निवेश के नाम पर जल्दी करना इस सप्ताह जरूरी नहीं है। मध्य में आठवें भाव का चंद्रमा और राहु साझा धन, उधार या अपेक्षा से अलग खर्च की चिंता बढ़ा सकते हैं। इस समय नई जोखिमभरी योजना को रोककर कागज पढ़ना बेहतर होगा। यदि परिवार या साझेदार से सहयोग मिले तो उसकी शर्तें साफ रखें। अंतिम हिस्से में नौवें भाव का चंद्रमा मन हल्का कर सकता है और काम के जरिए आय की संभावना पर सकारात्मक बातचीत हो सकती है। फिर भी अनुमान आधारित कमाई को निश्चित न मानें। बच्चों की जरूरत, पढ़ाई और घर की बुनियादी चीजों के लिए अलग रकम रखें। अच्छी वित्तीय स्थिति का संकेत वही है जिसमें खर्च के बाद भी संतुलन बना रहे।

कर्क राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल शुरुआत में खाने पीने की लय पर ध्यान रखना जरूरी होगा। काम और परिवार की जिम्मेदारी के बीच भोजन देर से करना या बाहर का तला खाना बार बार लेना पेट पर भारी लग सकता है। सातवें भाव का चंद्रमा सहयोग देता है, इसलिए मदद मांगने में संकोच न करें। अपनी थकान को छिपाकर सब काम अकेले करना जरूरी नहीं है। किसी पुरानी तकलीफ के लिए डॉक्टर की सलाह चल रही हो तो नियमित निर्देशों का पालन करें। यह सप्ताह किसी नई बीमारी का दावा नहीं करता। साधारण दिनचर्या में सुधार ही सबसे उपयोगी कदम रहेगा। मध्य में आठवें भाव का चंद्रमा बेचैनी या काम में असावधानी बढ़ा सकता है। वाहन चलाते समय गति कम रखें और लंबे समय खड़े रहने से पैरों में थकान हो तो आराम करें। किसी परेशान करने वाली खबर को लगातार पढ़ते रहना तनाव बढ़ा सकता है। अंतिम हिस्से में नौवें भाव का चंद्रमा मानसिक राहत और बेहतर ध्यान का संकेत देता है। थोड़ा समय परिवार, प्रार्थना या शांत गतिविधि में देना अच्छा लगेगा। शनि नौवें भाव में है, इसलिए रोज की अच्छी आदत को थोड़े समय के उत्साह से ज्यादा महत्व दें। नींद, पानी और सरल भोजन पर लौटना पर्याप्त मदद कर सकता है।