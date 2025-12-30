बुधवार को गुड़हल के फूल से करें ये उपाय, मां दुर्गा की कृपा से धन-धान्य में होगी वृद्धि

संक्षेप: गुड़हल मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है और गणेश जी को भी यह फूल अर्पित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुधवार को गुड़हल के फूल से उपाय करने से मां दुर्गा और गणेश जी की कृपा मिलती है।

हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश और मां दुर्गा की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। बुध ग्रह का दिन होने से यह करियर, बुद्धि और बाधा निवारण के लिए शुभ है। गुड़हल का फूल (हिबिस्कस) दोनों देवताओं को बहुत प्रिय है। लाल गुड़हल मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है और गणेश जी को भी यह फूल अर्पित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुधवार को गुड़हल के फूल से उपाय करने से मां दुर्गा और गणेश जी की कृपा मिलती है। इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, करियर में सफलता मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और धन-धान्य में वृद्धि होती है। ये उपाय बहुत सरल हैं और श्रद्धा से करने पर तुरंत फल देते हैं। आइए जानते हैं प्रमुख उपाय।

जीवन की बाधाएं दूर करने का उपाय अगर जीवन या कार्यों में बार-बार बाधाएं आ रही हैं, तो बुधवार को यह उपाय करें। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। गणेश जी के सामने ताजा लाल गुड़हल के फूल अर्पित करें। दूर्वा भी चढ़ाएं। 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद फूल मंदिर में ही छोड़ दें। यह उपाय करने से गणेश जी की कृपा से सभी विघ्न दूर होते हैं। रुके काम बनने लगते हैं और जीवन में सुगमता आती है। नियमित करने से स्थायी लाभ मिलता है।

करियर में सफलता और उन्नति का उपाय बुधवार भगवान गणेश और मां दुर्गा दोनों की पूजा का दिन है। सुबह और शाम विधि-विधान से पूजा करें। गणेश जी को गुड़हल फूल और दूर्वा, मां दुर्गा को गुड़हल फूल अर्पित करें। दुर्गा मंत्र 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' जपें। पूजा में घी का दीपक जलाएं। यह उपाय करने से करियर में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। नौकरी या व्यापार में तरक्की मिलती है और नए अवसर आते हैं। बुधवार को यह उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुद्धि तेज होती है। सफलता के मार्ग खुलते हैं।

मनोकामना पूर्ति का सरल उपाय किसी विशेष मनोकामना के लिए बुधवार सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। मन में इच्छा बोलते हुए ताजा गुड़हल फूल मां दुर्गा को अर्पित करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पूजा पूरी होने के बाद अगले दिन फूल बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय श्रद्धा से करें तो मां दुर्गा की कृपा से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है और रिश्तों में मधुरता आती है।

धन-धान्य में वृद्धि का विशेष उपाय धन संबंधी समस्या दूर करने के लिए बुधवार को लाल वस्त्र पहनें। मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और गुड़हल फूल अर्पित करें। शाम को पूजा के बाद फूल लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रखें। हर बुधवार बदलें। यह उपाय करने से मां दुर्गा की कृपा से धन-धान्य में वृद्धि होती है। आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में बरकत बनी रहती है।

बुधवार को गुड़हल फूल से ये उपाय करने से गणेश जी और मां दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। श्रद्धा और नियमितता से करें तो जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आएगी।