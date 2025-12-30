Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़wednesday hibiscus flower remedies for wealth money and power blessings of maa durga
बुधवार को गुड़हल के फूल से करें ये उपाय, मां दुर्गा की कृपा से धन-धान्य में होगी वृद्धि

बुधवार को गुड़हल के फूल से करें ये उपाय, मां दुर्गा की कृपा से धन-धान्य में होगी वृद्धि

संक्षेप:

गुड़हल मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है और गणेश जी को भी यह फूल अर्पित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुधवार को गुड़हल के फूल से उपाय करने से मां दुर्गा और गणेश जी की कृपा मिलती है।

Dec 30, 2025 04:29 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश और मां दुर्गा की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। बुध ग्रह का दिन होने से यह करियर, बुद्धि और बाधा निवारण के लिए शुभ है। गुड़हल का फूल (हिबिस्कस) दोनों देवताओं को बहुत प्रिय है। लाल गुड़हल मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है और गणेश जी को भी यह फूल अर्पित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुधवार को गुड़हल के फूल से उपाय करने से मां दुर्गा और गणेश जी की कृपा मिलती है। इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, करियर में सफलता मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और धन-धान्य में वृद्धि होती है। ये उपाय बहुत सरल हैं और श्रद्धा से करने पर तुरंत फल देते हैं। आइए जानते हैं प्रमुख उपाय।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जीवन की बाधाएं दूर करने का उपाय

अगर जीवन या कार्यों में बार-बार बाधाएं आ रही हैं, तो बुधवार को यह उपाय करें। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। गणेश जी के सामने ताजा लाल गुड़हल के फूल अर्पित करें। दूर्वा भी चढ़ाएं। 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद फूल मंदिर में ही छोड़ दें। यह उपाय करने से गणेश जी की कृपा से सभी विघ्न दूर होते हैं। रुके काम बनने लगते हैं और जीवन में सुगमता आती है। नियमित करने से स्थायी लाभ मिलता है।

करियर में सफलता और उन्नति का उपाय

बुधवार भगवान गणेश और मां दुर्गा दोनों की पूजा का दिन है। सुबह और शाम विधि-विधान से पूजा करें। गणेश जी को गुड़हल फूल और दूर्वा, मां दुर्गा को गुड़हल फूल अर्पित करें। दुर्गा मंत्र 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' जपें। पूजा में घी का दीपक जलाएं। यह उपाय करने से करियर में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। नौकरी या व्यापार में तरक्की मिलती है और नए अवसर आते हैं। बुधवार को यह उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुद्धि तेज होती है। सफलता के मार्ग खुलते हैं।

मनोकामना पूर्ति का सरल उपाय

किसी विशेष मनोकामना के लिए बुधवार सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। मन में इच्छा बोलते हुए ताजा गुड़हल फूल मां दुर्गा को अर्पित करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पूजा पूरी होने के बाद अगले दिन फूल बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय श्रद्धा से करें तो मां दुर्गा की कृपा से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है और रिश्तों में मधुरता आती है।

धन-धान्य में वृद्धि का विशेष उपाय

धन संबंधी समस्या दूर करने के लिए बुधवार को लाल वस्त्र पहनें। मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और गुड़हल फूल अर्पित करें। शाम को पूजा के बाद फूल लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रखें। हर बुधवार बदलें। यह उपाय करने से मां दुर्गा की कृपा से धन-धान्य में वृद्धि होती है। आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में बरकत बनी रहती है।

बुधवार को गुड़हल फूल से ये उपाय करने से गणेश जी और मां दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। श्रद्धा और नियमितता से करें तो जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आएगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Wednesday wednesday shubh muhurat
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने