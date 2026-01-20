बुधवार पूजा नियम: इस सिंपल विधि से करें भगवान गणेश की पूजा, पूरी होगी हर मनोकामना

संक्षेप: भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, हवन या मांगलिक कार्य की शुरुआत उनकी पूजा से ही होती है। बुधवार को गणपति बप्पा की सच्ची श्रद्धा से पूजा करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और जीवन से कष्ट-क्लेश दूर हो जाते हैं।

बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बुध ग्रह का स्वामी भगवान गणेश हैं, इसलिए इस दिन उनकी विधि-विधान से पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान, व्यापार, शिक्षा और सभी विघ्नों का नाश होता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, हवन या मांगलिक कार्य की शुरुआत उनकी पूजा से ही होती है। बुधवार को गणपति बप्पा की सच्ची श्रद्धा से पूजा करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और जीवन से कष्ट-क्लेश दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं बुधवार की गणेश पूजा के सरल और प्रभावी नियम।

बुधवार को गणेश पूजा का महत्व बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करने से बुद्धि तेज होती है, व्यापार में लाभ मिलता है, शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है और सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बुध ग्रह कमजोर होने पर व्यक्ति में निर्णय शक्ति की कमी, मानसिक भटकाव और आर्थिक रुकावटें आती हैं। बुधवार की पूजा से बुध ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस दिन पूजा करने से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं।

पूजा के लिए आवश्यक सामग्री बुधवार को गणेश पूजा के लिए ये सामग्री जरूर तैयार रखें:

गणेश जी की मूर्ति या चित्र

लाल या पीला कपड़ा

घी का दीपक

अगरबत्ती, धूप

लाल फूल, दुर्वा, मोदक, लड्डू

गुड़, चावल, कुमकुम, अक्षत

खीर या कोई मिठाई (घर पर बनी हुई)

सुपारी (लाल मौली बांधकर)

शमी के पत्ते (शिक्षा के लिए) पूजा के लिए साफ मन और सात्विक भाव जरूरी है।

बुधवार गणेश पूजा की सरल विधि बुधवार की पूजा विधि बहुत सरल है:

सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनें।

पूजा स्थान को साफ करें और गंगाजल का छिड़काव करें।

गणेश जी को लाल या पीला आसन दें।

घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं।

गणेश जी को मोदक, लड्डू, गुड़ और मिठाई का भोग लगाएं।

दुर्वा, लाल फूल और शमी के पत्ते चढ़ाएं।

सुपारी पर लाल मौली बांधकर गणेश जी के चरणों में अर्पित करें।

अंत में आरती करें और ‘ॐ गं गणपतये नमः’ मंत्र का जप करें। बुधवार पूजा के सिद्ध मंत्र इन मंत्रों का जप करने से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं:

ॐ गजाननाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा

ॐ गं गणपतये नमः

ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट

ॐ ग्लौम गौरी पुत्र, वक्रतुंड, गणपति गुरु गणेश इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जप करें। इससे बुद्धि तेज होती है, विघ्न दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

विशेष लाभ और सावधानियां बुधवार को गणेश पूजा करने से ये लाभ मिलते हैं:

बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है।

व्यापार और नौकरी में तरक्की होती है।

शिक्षा और परीक्षा में सफलता मिलती है।

घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

बुध ग्रह मजबूत होता है और ग्रह दोष दूर होते हैं। सावधानियां: पूजा में कभी तामसिक भोजन या चीजें ना चढ़ाएं।

गणेश जी को कभी खाली हाथ ना जाएं।

पूजा में मन लगाकर करें, मन भटकने ना दें।

पूजा के बाद प्रसाद परिवार में बांटें। बुधवार को गणेश पूजा सरल और शक्तिशाली उपाय है। नियमित रूप से इस पूजा को अपनाएं तो जीवन से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और सफलता अपने आप मिलने लगती है।