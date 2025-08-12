प्रेम, स्नेह, आत्मीयता और करुणा के भाव से मिलती है खुशी

हमारी शारीरिक संरचना भी प्रेम एवं करुणा के भाव के अनुकूल बनी है। हम देख सकते हैं कि किस तरह मस्तिष्क की शांत, स्नेही और हितकारी अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालती है।

हम खुशी पाने के लिए जन्मे हैं। यह बात साफ है कि प्रेम, स्नेह, आत्मीयता और करुणा के भाव से खुशी मिलती है। मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास खुश रहने, खुशी पैदा करनेवाली आत्मीय व करुणामयी मानसिक अवस्था का आधार है। वास्तव में हमारे भीतर करुणा व्यक्त करने की अंतर्जात क्षमता है, बल्कि मैं ऐसा मानता हूं कि मनुष्य का मूल स्वभाव शिष्टता है।

‘बुद्ध स्वभाव’ का बौद्ध सिद्धांत इस मान्यता के लिए थोड़ा आधार उपलब्ध करवाता है कि सभी चेतन प्राणियों का मूलभूत स्वभाव गुस्सैल न होकर शांत होता है, परंतु ‘बुद्ध स्वभाव’ के इस बौद्ध सिद्धांत को माने बिना भी व्यक्ति इसे अपना सकता है। इस बात को मानने के पीछे मेरे कुछ और भी कारण हैं। मुझे लगता है कि मानवीय स्नेह या करुणा का विषय सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह व्यक्ति के दैनिक जीवन से जुड़ी अपरिहार्य बात है।

यदि हम आरंभ से अपनी मृत्यु तक अपने जीवन के स्वरूप पर ध्यान दें, तो हम देख सकते हैं कि दूसरों से प्राप्त स्नेह के द्वारा किस तरह हमारा मूल रूप से पोषण होता है। यह जन्म के साथ शुरू होता है। जन्म के बाद हमारी सबसे पहली क्रिया यह होती है कि हम अपनी मां का या किसी अन्य का दूध पीते हैं। यह स्नेह व करुणा प्रधान क्रिया है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते।

इतना तो स्पष्ट है, यह क्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक परस्पर स्नेह का भाव न हो। बच्चे की ओर से यदि दूध देनेवाले व्यक्ति के प्रति स्नेह का या किसी तरह के जुड़ाव का भाव न हो, तो शायद वह बच्चा दूध भी न पिए। इसी तरह मां या किसी और से स्नेही भाव के बिना दूध का बिना रुकावट उतरना संभव नहीं है। यही जीवन का तरीका है। यही सच्चाई है।

हमारी शारीरिक संरचना भी प्रेम एवं करुणा के भाव के अनुकूल बनी है। हम देख सकते हैं कि किस तरह मस्तिष्क की शांत, स्नेही और हितकारी अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालती है। इसके विपरीत, खीज, डर, व्यग्रता और गुस्से के भाव हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं।