वृश्चिक राशिफल 27 मार्च 2026: शादीशुदा पुरुषों की जिंदगी में इस वजह से आ सकती है दिक्कत, आज बनेंगे धन लाभ के योग
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 27 March 2026: राशि चक्र में आठवीं राशि वृश्चिक होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं कि आज यानी 27 मार्च का दिन इस राशि के लिए कैसा जाने वाला है?
Scorpio Horoscope Today 27 मार्च 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज वृश्चिक राशि वाले लोग अपने रिश्तों को संभालकर रखें। चीजों का ध्यान रखें। आपको पता होना चाहिए कि कहां समय देना है और कहां सिर्फ औपचारिकता निभाी है। ऑफिस में आज आप अपने ईगो को छोड़कर ही काम करें। अगर किसी भी तरह की चुनौतियां आती हैं तो समझदारी से काम लें। पैसों के मामले में समझदारी दिखाएं। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले सोच-समझकर ही फैसला लें। आज सेहत से जुड़ी दिक्कतें आ सकती है। ऐसे में अपना ध्यान रखें। आइए जानते हैं कि आज 27 मार्च का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
यहां पढ़ें वृश्चिक राशि के लिए 27 मार्च का विस्तृत राशिफल, Scorpio Complete Horoscope Today
वृश्चिक लव राशिफल, Scorpio Love Horoscope Today
आज दिन के पहले हिस्से में आप संभलकर रहें क्योंकि पार्टनर से अनबन होने की संभावना है। हालांकि इस चीज से रिश्ता और भी मजबूत और गहरा बनेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को लेकर एक-दूसरे का सपोर्ट बनने की कोशिश करें। पार्टनर अगर आपको कोई सलाह देता है तो उसे सुनें। आज आप कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ लोग आज शादी से जुड़ा बड़ा फैसला लेने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ लोग आज अपने पुराने किसी रिश्ते से फिर से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। ऐसे में कुछ पुराने झगड़े खत्म होने की पूरी संभावना है। शादीशुदा पुरुष इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें ऑफिस रोमांस से दूर रहना है। ऐसा नहीं करेंगे तो शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आ सकती हैं।
वृश्चिक करियर राशिफल, Scorpio Career Horoscope Today
प्रोफेशनल लाइफ में वृश्चिक राशि वालों को कुछ बातें समझने की जरूरत हैं। आज ऑफिस में टीम के साथ बहस बिल्कुल भी ना करें। जिन लोगों को नई नौकरी का ऑफर मिल रहा है, वो लोग सोच-समझकर ही कोई फैसला लें। अगर जरूरत लगे तो समझौता भी किया जा सकता है। आज राइटर, एनीमेशन और डिजाइनर जैसे क्रिएटिव काम करने वालों की एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है। हेल्थकेयर और आईटी की फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश से कोई मौका मिल सकता है। ऐसे में बाहर जाने के चांस हैं। हालांकि इस मामले में हर एक पहलू को देख समझकर ही अपना आखिरी फैसला लें। क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट की खास बातें आज अच्छे से समझानी होंगी। ऐसे में धैर्य बनाए रखें।
वृश्चिक धन राशिफल, Scorpio Money Horoscope Today
आज वृश्चिक राशि वालों को धन लाभ हो सकता है। ऐसे में आज आप खुश रहने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट के मामले में कोई दिक्कत आ सकती है। आज के दिन शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट ना करें। इससे आपको नुकसान ही होगा। सारी चीजों को समझकर ही कोई फैसला लें। अगर कोई पुराना कर्जा है तो उसे आज चुकाने के लिए दिन अच्छा है। जिन्हें लोन लेना है उन्हें आज बैंक से लोन मिलने की संभावना है। स्टूडेंट्स को फीस भरने के लिए पैसों की जरूरत होगी। महिला जातक आज घूमने-फिरने में थोड़ा खर्च कर सकती हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज इन्वेस्टर्स से पैसा मिल सकता है।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल, Scorpio Health Horoscope Today
आज वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ लोगों को सांस से जुड़ी दिक्कत भी आएगी। ऐसे में धूल-मिट्टी वाली जगह पर ना जाएं। अगर आंख से जुड़ी कोई दिक्कत बढ़ती जा रही है तो आज डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आज दिन के दूसरे हिस्से में बच्चों का ध्यान सड़क पार करते समय सबसे ज्यादा रखें। कुछ लोगों को दिल या फिर किडनी से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहें। अपने खानपान का ध्यान रखें और नींद पूरी लें।
डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट