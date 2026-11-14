वृश्चिक राशिफल 14 नवंबर: चंद्रमा 2 चीजों पर कराएंगे फोकस, राहु लाएंगे कन्फ्यूजन
Scorpio Daily Horoscope 14 November 2026 Vrishchik Rashifal: आज के दिन वृश्चिक राशि वालों पर चंद्रमा और राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा।
Scorpio Daily Horoscope Vrishchik Rashifal, वृश्चिक आज का राशिफल: छोटे भाई या बहन से हुई बातचीत आज आपका भरोसा बढ़ाएगी। उनका सहयोग मिलने से कठिन लग रहा काम अपने हाथ में लेने का साहस होगा। दिन मेहनत वाला रहेगा और जिम्मेदारियों का दबाव मन को बेचैन रखेगा। अपने साहस से कोई फैसला लेने की संभावना है, जिसके बाद उसे पूरा करने के लिए लगातार जुटना पड़ेगा। तुरंत नतीजा देखने की इच्छा तनाव बढ़ाएगी। कुंभ राशि के चौथे भाव में राहु घर के मामलों में अचानक रुचि और मन में अस्थिरता देगा। ऐसे में कन्फ्यूजन होगा। काम के बीच घर की कोई बात बार-बार ध्यान खींचेगी। भीतर जल्दी होगी, फिर भी दिन की दिशा आपके प्रयास से तय होगी। परिवार का साथ इस दबाव के बीच भावनात्मक सहारा रहेगा और बातचीत के बाद अपने फैसले को लेकर मन अधिक स्पष्ट होगा।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
दफ्तर में आज काम से पीछे हटने का मन कम रहेगा। चुनौती सामने आएगी तो उसे करके दिखाने का जोश होगा। सिंह राशि के दसवें भाव में मंगल कामकाज में उत्साह देगा, साथ ही छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। साथी की बात सुनते हुए अपनी जल्दी का असर महसूस होगा। किसी काम को हाथ में लेने का फैसला हो सकता है और उसके बाद मेहनत का सिलसिला लंबा लगेगा। साफ चेतावनी है, अधीरता में बोला गया तीखा वाक्य काम की बातचीत को कठिन बना देगा। पढ़ाई और बच्चों के प्रयासों के लिए दिन बेहतर है। बच्चों के मनचाहे परिणाम मिलने की संभावना है। अपनी जिम्मेदारी को छोटे हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ें।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
आज कमाई का रास्ता मेहनत से जुड़ेगा। आर्थिक लाभ के लिए किए गए वास्तविक काम का महत्व रहेगा। केवल इच्छा या उत्साह के सहारे रकम आने की उम्मीद दिन के स्वभाव से मेल नहीं खाएगी। परिवार की जरूरत और खाने-पीने का खर्च भी ध्यान में रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के दूसरे भाव में रहेगा, जिससे धन और घर की बातचीत दिन के केंद्र में होगी। किस जरूरत पर कितना खर्च करना है, इस पर चर्चा होगी। काम की थकान के बीच पैसे की बात कुछ भारी लगेगी, मगर तस्वीर स्पष्ट रहेगी। आज अपनी कमाई से जुड़ा मुख्य काम पहले पूरा करें। मेहनत के सहारे आमदनी बढ़ने के योग हैं।
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वृश्चिक राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी से संबंध सामान्य रूप से अच्छे रहेंगे। दिन कितना व्यस्त रहा, इस पर सहज बातचीत होगी। मन की बेचैनी साझा करने पर आपके व्यवहार का कारण साफ होगा। छोटे भाई या बहन का सहयोग आत्मविश्वास लौटाएगा और उनके साथ अपनापन महसूस होगा। परिवार में आपकी जिम्मेदारी पर बात होगी, साथ ही बच्चों के प्रयास चर्चा में आएंगे। उनकी पढ़ाई या किसी अपेक्षित परिणाम को लेकर बेहतर खबर मिलने की संभावना है। घर में रहते हुए भी काम का खयाल आएगा, इसलिए बातचीत बीच में टूटती हुई लगेगी। अपने लोगों के लिए कुछ समय अलग रखें। रिश्तों का सहारा दिन की कठिन मेहनत को भावनात्मक रूप से संभालने में मदद देगा।
वृश्चिक राशि का हेल्थ राशिफल
ज्यादा मेहनत के कारण तनाव और बेचैनी रहेगी। शरीर से काम करते हुए भी मन अगली जिम्मेदारी गिनता रहेगा। इसी वजह से आराम के समय सहज होना कठिन लग सकता है। चिड़चिड़ाहट बढ़े तो आसपास की आवाजें और लोगों की छोटी बातें भी ज्यादा खटकेंगी। खानपान आज परिवार की दिनचर्या के साथ जुड़ा रहेगा। काम के दबाव में खाने का समय पीछे खिसकाने की प्रवृत्ति से बचें। थोड़े विराम के साथ काम करना दिन के लिए उपयोगी रहेगा। मेहनत की मांग बनी रहेगी, इसलिए अपनी उपलब्ध ऊर्जा का अंदाजा साफ रखना बेहतर होगा। मन की बात कह देने पर भावनात्मक दबाव कुछ हल्का लगेगा।
शुभ अंक
3
शुभ रंग
पीला
क्या करें
छोटे भाई या बहन से अपने सामने वाले काम पर खुलकर बात करें।
क्या न करें
दफ्तर की चिड़चिड़ाहट जीवनसाथी से बातचीत में न उतारें।
कल का राशिफल
कल अतिरिक्त मेहनत से सफलता के योग हैं। भाई बहन सहयोग देंगे, दांपत्य अच्छा रहेगा। संतान से शुभ समाचार की संभावना है। प्रेम में खुशी रहेगी, नए उद्यम में निवेश अनुकूल नहीं है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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