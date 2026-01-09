वृश्चिक राशिफल 10 जनवरी : हालात आपके पक्ष में हैं सिर्फ इन बातों का रखें ध्यान
वृश्चिक राशिफल आज 10 जनवरी 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़े संकेत कैसे रहेंगे। आज संयम, संवाद और मेहनत से हालात आपके पक्ष में रहेंगे।
आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए इम्तिहान और इनाम दोनों लेकर आया है। जिंदगी में कुछ उतार-चढ़ाव जरूर रहेंगे, लेकिन आप उन्हें संभालने का माद्दा रखते हैं। रिश्तों में भावनाओं की परीक्षा होगी, तो कामकाज में आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता आपको आगे बढ़ाएगी। हालात चाहे जैसे भी हों, आज आप चिंता करने के बजाय समाधान खोजते नजर आएंगे। आइए डालते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन।
वृश्चिक लव राशिफल
आज प्रेम जीवन अहम भूमिका निभाएगा। रिश्ते में प्यार की कमी नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर न कर पाए, जिससे मन थोड़ा खट्टा हो सकता है। बातचीत में गलतफहमियां भी उभर सकती हैं, ऐसे में गुस्से पर काबू रखना बेहद जरूरी है। बहस को टकराव में बदलने से बचें और सामने वाले की राय का सम्मान करें। शादीशुदा महिलाओं के लिए आज परिवार बढ़ाने को लेकर गंभीर विचार मन में आ सकता है।
वृश्चिक करियर राशिफल
दफ्तर में आज नई जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रखेंगी। समय की कमी और दबाव के बावजूद आप ज्यादातर काम सफलतापूर्वक पूरे करेंगे। ध्यान रखें कि ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखें। आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, मानव संसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग और कानून से जुड़े लोगों के लिए तरक्की के मौके बन रहे हैं। मीडिया, शिक्षा और सुरक्षा बलों से जुड़े पेशेवरों को भूमिका में बदलाव देखने को मिल सकता है। निर्माण, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल से जुड़े कारोबारी अपने व्यापार को नए इलाकों तक फैलाने की योजना बना सकते हैं।
वृश्चिक आर्थिक राशिफल
आज आप अपनी खुशियों पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन फिजूलखर्ची से बचना जरूरी है। भविष्य के लिए बचत पर भी ध्यान दें। कुछ जातकों को विदेश में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई के लिए धन की जरूरत पड़ सकती है। दिन के पहले हिस्से में भाई-बहन से जुड़ा कोई आर्थिक विवाद सुलझ सकता है। शेयर, व्यापार और सट्टा जैसे दीर्घकालिक निवेश धन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर सतर्क रहें। हड्डियों और त्वचा से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। कुछ महिलाओं को सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, जबकि बच्चों को आंखों से संबंधित शिकायत रह सकती है।
आज जंक फूड से दूरी बनाएं और सब्जियों को आहार में शामिल करें। धूम्रपान करने वाले लोग आज इसे छोड़ने का मन बना सकते हैं। रोमांचक खेलों में हिस्सा लेते समय सावधानी बरतें। वायरल बुखार, गले में खराश या सीने से जुड़ा संक्रमण भी परेशान कर सकता है।
वृश्चिक राशि के गुण
- ताकत: रहस्यमय, व्यवहारिक, बुद्धिमान, आत्मनिर्भर, समर्पित, आकर्षक, समझदार
- कमजोरी: शक करने की आदत, जटिल स्वभाव, अधिकार जताना, घमंड, अतिवादी रवैया
- प्रतीक: बिच्छू
- तत्व: जल
- शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल
- शुभ दिन: मंगलवार
- शुभ रंग: बैंगनी, काला
- शुभ अंक: 4
- शुभ रत्न: मूंगा
वृश्चिक राशि की अनुकूलता
- सबसे अनुकूल: कर्क, कन्या, मकर, मीन
- अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक
- सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु
- कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ