वृश्चिक राशिफल 29 अक्टूबर: आज किस पर करें भरोसा और कहां बरतें सावधानी? जानें करियर से लव लाइफ तक हाल
29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर, आर्थिक मामलों और रिश्तों में सोच-समझकर फैसले लेना जरूरी रहेगा। नौकरी और कारोबार में अनुभवी लोगों से सलाह मिल सकती है, लेकिन किसी की मदद या समर्थन को पक्का न मानें। पैसों के मामले में निवेश, साझेदारी और घरेलू खर्च से जुड़े दस्तावेज ध्यान से जांचें।
Vrishchik Rashifal 29 October 2026, Scorpio Horoscope Today: उनतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के सातवें भाव में रहेगा। किसी विषय पर सामने वाले का नजरिया जानना उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसकी सहमति या मदद पहले से तय न मानें। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के आठवें भाव में जाएगा। इस चंद्राष्टम अवधि में उलझे मुद्दे पर तुरंत अंतिम फैसला देने के बजाय तथ्य जुटाना बेहतर रहेगा। दिन में बनी सहमति की शर्तें भी ध्यान से पढ़ें। किसी बातचीत से उम्मीद बढ़े तो उसे वास्तविक प्रतिबद्धता से अलग रखें। आज सहज संपर्क और सावधानीपूर्वक समीक्षा, दोनों को जरूरत के अनुसार जगह देने से काम व्यवस्थित रह सकता है।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में उच्च हैं। गहराई से पढ़ने, सही सवाल पूछने और अनुभवी मार्गदर्शक से विषय समझने की गुंजाइश है। मदद या अनुकूल फैसला निश्चित नहीं है। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। अध्ययन, रचनात्मक काम और संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों में नियमित भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी। विद्यार्थी कमजोर विषय को छोड़कर केवल पसंदीदा पाठ न दोहराएं। अभ्यास के बाद गलतियों की अलग सूची बनाएं। यदि कारोबार में साझेदारी का प्रस्ताव मिले तो भूमिकाएं, लागत और निर्णय लेने का अधिकार स्पष्ट करें। नौकरी में सहकर्मी का मौखिक समर्थन उपयोगी हो सकता है, फिर भी अपने हिस्से की तैयारी पूरी रखें। किसी कानूनी या औपचारिक मामले में दस्तावेज और योग्य सलाह को प्राथमिकता दें, केवल आश्वासन पर परिणाम अनुकूल न मानें।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी घरेलू सुविधा और पेशेवर प्राथमिकताओं के बीच संसाधनों का बंटवारा सोचकर करने की जरूरत बताती है। घर की खरीद या मरम्मत का विचार हो तो काम से जुड़े जरूरी खर्च अलग रखें। किसी रिश्तेदार से आर्थिक सहायता की चर्चा हो सकती है, लेकिन पुष्टि होने तक उसे बजट का हिस्सा न बनाएं। बुध तुला राशि के बारहवें भाव में वक्री हैं, इसलिए पुरानी सदस्यता, वापसी की शर्त और छूटे हुए भुगतान की जांच उपयोगी रहेगी। साझेदारी में पैसा लगाने से पहले निकासी की व्यवस्था भी समझें। छोटे अक्षरों में लिखी शर्तें बाद के लिए छोड़ना उचित नहीं होगा।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
यदि विवाह का प्रस्ताव या पुराने परिचय से संपर्क आए तो उत्साह के साथ जरूरी प्रश्नों के लिए भी जगह रखें। पसंद होना और जीवन की प्राथमिकताओं का मेल होना अलग बातें हैं। पहले से संबंध में हैं तो मिलने या बातचीत करने की योजना सामने वाले की उपलब्धता पूछकर बनाएं। किसी साथी से मन की बात कहना अच्छा हो सकता है, मगर जवाब अपनी अपेक्षा के अनुसार ही मिलेगा, ऐसा न मानें। रात में संवेदनशील विषय पर चर्चा भारी लगे तो उसे शांत अवसर तक रोक सकते हैं। परिवार में बच्चों या छोटों की उपलब्धि की तुलना करने के बजाय उनके प्रयास और वास्तविक जरूरत को समझें।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दिनभर लोगों से बातचीत या कई काम संभालने के बाद कुछ शांत समय रखें। भोजन, पानी और आराम की बुनियादी जरूरतें व्यस्तता के कारण न टालें। रात में किसी चिंता पर बार बार सोचने के बजाय उसे लिखकर अगला व्यावहारिक कदम तय करें। यह आराम का विकल्प नहीं, मन का बोझ व्यवस्थित करने का तरीका है। पहले से कोई उपचार चल रहा हो तो अपनी ओर से बदलाव न करें। असामान्य या लगातार बनी तकलीफ पर चिकित्सक से संपर्क करें। शरीर की हर छोटी अनुभूति को गंभीर आशंका में बदलना भी जरूरी नहीं है।
शुभ अंक- 9
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:24 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले अपनी जरूरत, दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी और अगला कदम साफ लिख लें। पढ़ाई या काम में अटके प्रश्न को किसी जानकार के सामने उदाहरण सहित रखें, ताकि उपयोगी उत्तर मिले।
क्या न करें- रिश्ते की निकटता को आर्थिक भरोसे का पर्याप्त आधार न मानें। अधूरी जानकारी में कानूनी जीत या साझेदारी का लाभ तय न समझें। थकान होने पर भी केवल शिष्टाचार निभाने के लिए लंबी चर्चा जारी न रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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