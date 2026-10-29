वृश्चिक राशिफल 29 अक्टूबर: आज किस पर करें भरोसा और कहां बरतें सावधानी? जानें करियर से लव लाइफ तक हाल

29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर, आर्थिक मामलों और रिश्तों में सोच-समझकर फैसले लेना जरूरी रहेगा। नौकरी और कारोबार में अनुभवी लोगों से सलाह मिल सकती है, लेकिन किसी की मदद या समर्थन को पक्का न मानें। पैसों के मामले में निवेश, साझेदारी और घरेलू खर्च से जुड़े दस्तावेज ध्यान से जांचें।

Vrishchik Rashifal 29 October 2026, Scorpio Horoscope Today: उनतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के सातवें भाव में रहेगा। किसी विषय पर सामने वाले का नजरिया जानना उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसकी सहमति या मदद पहले से तय न मानें। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के आठवें भाव में जाएगा। इस चंद्राष्टम अवधि में उलझे मुद्दे पर तुरंत अंतिम फैसला देने के बजाय तथ्य जुटाना बेहतर रहेगा। दिन में बनी सहमति की शर्तें भी ध्यान से पढ़ें। किसी बातचीत से उम्मीद बढ़े तो उसे वास्तविक प्रतिबद्धता से अलग रखें। आज सहज संपर्क और सावधानीपूर्वक समीक्षा, दोनों को जरूरत के अनुसार जगह देने से काम व्यवस्थित रह सकता है।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में उच्च हैं। गहराई से पढ़ने, सही सवाल पूछने और अनुभवी मार्गदर्शक से विषय समझने की गुंजाइश है। मदद या अनुकूल फैसला निश्चित नहीं है। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। अध्ययन, रचनात्मक काम और संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों में नियमित भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी। विद्यार्थी कमजोर विषय को छोड़कर केवल पसंदीदा पाठ न दोहराएं। अभ्यास के बाद गलतियों की अलग सूची बनाएं। यदि कारोबार में साझेदारी का प्रस्ताव मिले तो भूमिकाएं, लागत और निर्णय लेने का अधिकार स्पष्ट करें। नौकरी में सहकर्मी का मौखिक समर्थन उपयोगी हो सकता है, फिर भी अपने हिस्से की तैयारी पूरी रखें। किसी कानूनी या औपचारिक मामले में दस्तावेज और योग्य सलाह को प्राथमिकता दें, केवल आश्वासन पर परिणाम अनुकूल न मानें।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी घरेलू सुविधा और पेशेवर प्राथमिकताओं के बीच संसाधनों का बंटवारा सोचकर करने की जरूरत बताती है। घर की खरीद या मरम्मत का विचार हो तो काम से जुड़े जरूरी खर्च अलग रखें। किसी रिश्तेदार से आर्थिक सहायता की चर्चा हो सकती है, लेकिन पुष्टि होने तक उसे बजट का हिस्सा न बनाएं। बुध तुला राशि के बारहवें भाव में वक्री हैं, इसलिए पुरानी सदस्यता, वापसी की शर्त और छूटे हुए भुगतान की जांच उपयोगी रहेगी। साझेदारी में पैसा लगाने से पहले निकासी की व्यवस्था भी समझें। छोटे अक्षरों में लिखी शर्तें बाद के लिए छोड़ना उचित नहीं होगा।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल यदि विवाह का प्रस्ताव या पुराने परिचय से संपर्क आए तो उत्साह के साथ जरूरी प्रश्नों के लिए भी जगह रखें। पसंद होना और जीवन की प्राथमिकताओं का मेल होना अलग बातें हैं। पहले से संबंध में हैं तो मिलने या बातचीत करने की योजना सामने वाले की उपलब्धता पूछकर बनाएं। किसी साथी से मन की बात कहना अच्छा हो सकता है, मगर जवाब अपनी अपेक्षा के अनुसार ही मिलेगा, ऐसा न मानें। रात में संवेदनशील विषय पर चर्चा भारी लगे तो उसे शांत अवसर तक रोक सकते हैं। परिवार में बच्चों या छोटों की उपलब्धि की तुलना करने के बजाय उनके प्रयास और वास्तविक जरूरत को समझें।

वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल दिनभर लोगों से बातचीत या कई काम संभालने के बाद कुछ शांत समय रखें। भोजन, पानी और आराम की बुनियादी जरूरतें व्यस्तता के कारण न टालें। रात में किसी चिंता पर बार बार सोचने के बजाय उसे लिखकर अगला व्यावहारिक कदम तय करें। यह आराम का विकल्प नहीं, मन का बोझ व्यवस्थित करने का तरीका है। पहले से कोई उपचार चल रहा हो तो अपनी ओर से बदलाव न करें। असामान्य या लगातार बनी तकलीफ पर चिकित्सक से संपर्क करें। शरीर की हर छोटी अनुभूति को गंभीर आशंका में बदलना भी जरूरी नहीं है।

शुभ अंक- 9 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:24 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले अपनी जरूरत, दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी और अगला कदम साफ लिख लें। पढ़ाई या काम में अटके प्रश्न को किसी जानकार के सामने उदाहरण सहित रखें, ताकि उपयोगी उत्तर मिले।