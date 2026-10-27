वृश्चिक राशि के लिए आज 27 अक्टूबर का दिन वृषभ का चंद्रमा साझा निर्णय की जरूरत महसूस कराएगा
vrishchik Rashifal : परिवार के साथ खर्च साझा करते हैं तो भुगतान करने वाले व्यक्ति और तारीख की स्पष्टता रखें।
सत्ताईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के छठे भाव में रहेगा। जरूरी काम छांटना, प्रक्रिया की उलझन समझना और रोजमर्रा की व्यवस्था सुधारना उपयोगी हो सकता है। इससे किसी प्रतियोगिता या स्वास्थ्य संबंधी परिणाम को निश्चित नहीं माना जा सकता। रात में चंद्रमा वृषभ राशि के सातवें भाव में जाएगा। तब बातचीत और साझा निर्णय की जरूरत महसूस हो सकती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की उपलब्धता पूछना जरूरी रहेगा। अपना ध्यान अनुमानित विरोध के बजाय सामने मौजूद काम पर रखें। जानकारी साझा करते समय व्यक्ति और उद्देश्य देखें। उचित सहयोग लेना और निजी विवरण सीमित रखना साथ संभव हैं।
आज का वृश्चिक करियर राशिफल
गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। अध्ययन का व्यापक संदर्भ समझने और जानकार व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने की गुंजाइश है, हालांकि मदद या स्वीकृति तय नहीं है। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। पढ़ाई, रचनात्मक परियोजना और संतान संबंधी जिम्मेदारियों में नियमित भागीदारी की जरूरत को महत्व दें। विद्यार्थी कठिन विषयों की सूची बनाकर गलतियों के प्रकार पहचानें। प्रतियोगी परीक्षा हो तो अभ्यास में गति और शुद्धता दोनों जांचें, नतीजे का अनुमान लगाकर तैयारी कम न करें। नौकरी में अपनी बात के साथ तथ्य और संबंधित दस्तावेज रखें। व्यापार में ग्राहक की मांग स्पष्ट किए बिना अतिरिक्त वादा न करें। तुला राशि के बारहवें भाव में वक्री बुध के संदर्भ में तैयार हो रहे आवेदन और आंतरिक पत्राचार की दोबारा जांच उपयोगी होगी।
आज का वृश्चिक धन राशिफल
राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी घरेलू सुविधा और पेशेवर प्राथमिकताओं के बीच संसाधन बांटने पर विचार मांगती है। घर की किसी खरीद से पहले कामकाजी जरूरतों का बजट भी देखें। उधार की आवश्यकता हो तो ब्याज, किस्त और वापसी के वास्तविक स्रोत समझें। केवल असुविधा के कारण हर कर्ज को गलत या आसान समाधान न मानें। पुराने भुगतान का मिलान रसीदों से करें। किसी योजना की बुनियादी शर्तें उपलब्ध न हों तो निर्णय रोककर जानकारी मांगना उचित रहेगा।
आज का वृश्चिक लव राशिफल
व्यस्त दिन हो तो करीबी व्यक्ति को अपनी उपलब्धता बता देना संवाद आसान बना सकता है। रात में बातचीत का अवसर मिले तो केवल अपना पक्ष रखने के बजाय सामने वाले की जरूरत भी सुनें। मतभेद होना अपने आप उपेक्षा या विरोध का प्रमाण नहीं है। संतान की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उनकी तैयारी और कठिनाई पूछें, केवल परिणाम पर चर्चा न रखें। नए संबंध में निजी बात साझा करने की गति अपने सहज स्तर पर रखें। घर और नौकरी को लेकर परिवार में अलग प्राथमिकताएं हों तो बातचीत को समय, खर्च और जिम्मेदारी तक सीमित रखें। हर अंतर को रिश्ते की समग्र गुणवत्ता से जोड़ना जरूरी नहीं है।
आज का वृश्चिक हेल्थ राशिफल
आज स्वास्थ्य के बारे में पूर्वधारणा बनाने के बजाय अपनी वास्तविक स्थिति देखें। भोजन टालने या कम आराम की भरपाई लगातार चाय से करने की आदत हो तो सुविधाजनक विकल्प तैयार रखें। गतिविधि उतनी चुनें जितनी सहज लगे। काम के बीच छोटा विराम ध्यान फिर जुटाने में सहायक हो सकता है। किसी असुविधा के लगातार बने रहने पर योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। सामान्य जानकारी के आधार पर निदान न करें। दूसरों की प्रतिक्रिया पर लगातार नजर रखने के बजाय नींद, पानी और नियमित भोजन जैसी अपनी पहुंच की चीजों पर ध्यान देना अधिक व्यावहारिक रहेगा।
क्या करें
आज की प्रमुख समस्या के तथ्य और उपलब्ध विकल्प लिखें। काम या पढ़ाई का एक छोटा हिस्सा पूरा करके उसकी जांच करें। सहायता चाहिए तो स्पष्ट प्रश्न पूछें और उत्तर समझने के लिए आवश्यक संदर्भ साथ दें।
क्या न करें
बिना प्रमाण किसी परिचित को विरोधी न मानें। झुंझलाहट में निजी जानकारी सार्वजनिक करना या बहस में आर्थिक वादा करना टालें। उधार लेने से पहले दूसरे विकल्प और अपनी वापसी की क्षमता ध्यान से परख लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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