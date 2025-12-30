Scorpio Health Horoscope 2026: साल की शुरुआत में शनि देगा तनाव, जानें कैसी रहेगी वृश्चिक राशि वालों की सेहत?

संक्षेप: Scorpio Health Complete Prediction 2026: नए साल में वृश्चिक राशि वालों को खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। इस साल तनाव थोड़ा ज्यादा रहेगा लेकिन कुछ उपायों के जरिए आप चीजों को सही कर सकते हैं। नीचे पढ़ें इन उपायों के बारे में…

Scorpio Health Horoscope 2026: नया साल नई उम्मीदें लेकर आ रहा है या नहीं? इस सवाल का जवाब आजकल हर कोई ढूंढ रहा है। 2026 अब दस्तक देने ही वाला है। ऐसे में सभी लोग आने वाले साल को लेकर उत्सुक हैं। लव लाइफ से लेकर अच्छा स्वास्थ्य और करियर से जुड़ी भविष्यवाणी हर कोई जानना चाहता है। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक का ग्रह स्वामी मंगल ग्रह होता है। साल 2026 में वृश्चिक वालों की सेहत कैसी होगी? नीचे विस्तार से जानें...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ज्योतिषीय गणना के आधार पर साल 2026 में वृश्चिक राशि वालों की सेहत उनके इमोशन्स और मेंटल पीस पर ज्यादा डिपेंड करेगी। अगर आप तनाव में रहेंगे तो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। अगर आपका मन शांत रहेगा तो बाकी चीजों का बैलेंस भी सही रहेगा। साल की शुरुआत में शनि ग्रह आपके पांचवें भाव मे होंगे। इस दौरान क्रिएटिव काम के चलते आपकी टेंशन बढ़ेगी। हो सकता है कि आप मेंटली प्रेशर भी महसूस करें। 21 मई तक गुरु आपके आठवें भाव में रहेंगे। इस दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। साथ ही रेगुलर चेकअप भी कराते रहना जरूरी होगा। इसके बाद गुरु आपके नवें भाव में जाएंगे तो इमोशनल लेवल पर स्थिरता आएगी। अगर आपने तनाव को संभालना सीख लिया तो साल का दूसरा हिस्सा आपके फेवर में आ जाएगा। नीचे जानें कि नए साल पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना आपके लिए कैसा जाएगा?

जनवरी से मार्च 2026 साल की शुरुआत यानी जनवरी से लेकर मार्च के महीने में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इस टाइम पीरियड में गुरु आपके आठवें भाव में होंगे। वहीं शनि की वजह से तनाव थोड़ा बढ़ेगा। इस दौरान आपकी डाइजेशन और नींद पर इसका असर पड़ेगा। इस दौरान आपके कंट्रोल में बस एक चीज होगी कि अपने रूटीन को लेकर लापरवाही नहीं दिखानी है। साथ ही अपने खाने-पीने का ध्यान रखें। रोज थोड़ी देर ध्यान करेंगे तो भी फायदा मिलेगा।

अप्रैल से जून 2026 इस टाइम पीरियड में आप रीकवर करेंगे। 21 मई के बाद गुरु आपके नवें भाव में आएंगे तो प्रेशर कम होगा। इस दौरान आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हालांकि अप्रैल के महीने में थोड़ी दिक्कत रहेगी लेकिन मई का सेकंड हाफ राहत की सांस लेने के लिए होगा। बस आप इस दौरान हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करते रहें। नींद को लेकर कंप्रोमाइज ना करें।

जुलाई से सितंबर 2026 जुलाई से सितंबर का महीना आपके फेवर में आना शुरू करेगा। मेंटली तौर पर आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही तनाव कम होगा। वैसे शनि इस दौरान भी आपको परेशान करेगा। हो सकता है कि बीच में फिर से किसी बात को लेकर तनाव हो और इस वजह से आपकी इम्यूनिटी भी प्रभावित हो। इस टाइमलाइन में आप पानी खूब पिएं। खाना अच्छा खाएं। बाहरी खाने से दूरी बनाएं। ट्रैवल करने से मन शांत और रिफ्रेश होगा। साथ ही धीरे-धीरे सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा।

अक्टूबर से दिसंबर 2026 साल के आखिरी कुछ महीने आपकी जिंदगी में बैलेंस लेकर आएंगे। बस बदलते मौसम की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपकी रीकवरी जल्दी होगी। इमोशनल तौर पर ज्यादा चीजें ना सोचें। रूटीन को फॉलो करते रहें।

2026 के लिए सलाह साल 2026 में वृश्चिक राशि के जातक इमोशनल तौर पर खुद को मजबूत करें। प्रेशर को खुद पर हावी ना होने दें। साथ ही साल के पहले हिस्से में आप नींद पूरी लें। अपना ख्याल रखने की पूरी कोशिश करें। साल के दूसरे हिस्से में पॉजिटिविटी आएगी और आपका मन अंदर से खुश रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com