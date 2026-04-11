वृश्चिक आज का राशिफल 11 अप्रैल: निवेश करने में दिखाएंगे जल्दबाजी तो होगा नुकसान, रिश्ते में ऐसे खत्म करें गलतफहमी
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 11 April 2026 Love, Career, Money Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का स्वामी ग्रह मार्स यानी मंगल होता है। आज का वृश्चिक राशिफल नीचे विस्तार से पढ़ें। जानें इनकी लव लाइफ, करियर, पैसा और हेल्थ आज कैसा रहेगा?
Vrishchik Rashi 11 April 2026, वृश्चिक आज का राशिफल: आज सुबह से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी असली परेशानी क्या है? भले ही आज कोई खुलकर कुछ भी ना कहे लेकिन आपको चीजें समझ आने लगेंगी। चंद्रमा इस वक्त कुंभ राशि में है तो ऐसे में इमोशनल होकर फैसले ना लें। समझदारी से आगे बढ़ना सही होगा। हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा रुककर सोचेंगे तो अच्छो होगा। इस बात का ध्यान रखें कि जो चीज ऊपर से जैसी दिख रही है जरूरी नहीं है कि अंदर भी वैसे ही है। अगर आप थोड़ा दूरी बनाकर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो अपनी उलझन का पता लग जाएगा। आज के दिन आपको सुबह में कोईस काम आसान लग सकता है। हालांकि इसे पूरा करने में ज्यादा समय लग सकता है। आज कुछ लोग आपसे बातें तो करेंगे लेकिन चीजों को क्लियर नहीं करेंगे। ऐसे में आज जवाब का इंतजार किए बिना आपको अभी जो समझ आ रहा है उसी से शुरुआत कर लेंगे तो अच्छा होगा। आज दिन के दूसरे हिस्से में लिया गया एक सही फैसला आपकी आधे ज्यादा मुश्किलें हर कर देगा।
Vrishchik Rashi Love Horoscope Today, वृश्चिक लव राशिफल
प्यार के मामले में आज वृश्चिक राशि वालों को क्लैरिटी से बात करनी चाहिए। ऐसा करने से चीजें बेहतर दिशा में आगे बढ़ेंगी। हालांकि बड़ी-बड़ी बातें करने से बचना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आप और आपके पार्टनर सोच रहे हों कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। बेहतर तो यही होगा कि आप क्लैरिटी के साथ अपनी बात को सामने रख दें। ऐसा करने से गलतफहमी जल्दी खत्म हो सकती है। वहीं सिंगल लोगों को आज कोई ऐसा व्यक्ति पसंद आ सकता है जो शांत हो और उसकी बातें सच्ची लगें। आज के दिन आप दिखावे से ज्यादा एक्शन पर यकीन करें। हर चीज में क्लैरिटी तो उलझी हुई चीजें भी सुलझ जाती हैं।
Vrishchik Rashi Career Horoscope Today, वृश्चिक करियर राशिफल
वृश्चिक राशि वाले लोग आज समझ पाएंगे कि काम तब बेहतर तरीके से चलेगा जब सब कुछ एक साथ करने की कोशिश ना की जाए। काम में कुछ ना कुछ कमी के रहते उसे पूरा करने में बार-बार देरी हो सकती है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो किसी सीनियर से सीधे पूछ लेना ही ठीक होगा। इससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज काम में जल्दबाजी ना करें। पूरे फोकस के साथ चीजों को निपटाएं नहीं तो गलती होने के चांस पूरे हैं। आज ऑफिस में लोग आपके शांत स्वभाव को पसंद करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज पहले पढ़ी हुई चीज दोबारा दोहरा लेना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। जो लोग नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों को आज जल्दबाजी करने की बजाय अपने मौजूदा काम को ही बेहतर तरीके से कर लेना चाहिए।
Vrishchik Rashi Money Horoscope Today, वृश्चिक मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज वृश्चिक राशि वालों का दिन ठीक रहेगा। हालांकि थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आज छोटी-छोटी चीजें नजरअंदाज ना होने पाएं। जैसे कोई पुराना पेमेंट, बार-बार कटने वाला चार्ज या फिर ऐसा खर्चा जिसकी जरूरत अब उतनी नहीं है जितनी पहले थी। आज आप पैसा खर्च करने से पहले एक बार सोच लेंगे तो अच्छा होगा। अगर आज आपको निवेश से जुड़ा कोई फैसला लेना है तो जल्दबाजी करने से बचें। ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कोई बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ें। आज अगर आप सोच-समझकर कोई छोटा बदलाव करेंगे तो आगे चलकर इसका फायदा हो सकता है।
Vrishchik Rashi Health Horoscope Today, वृश्चिक हेल्थ राशिफल
आज वृश्चिक वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी लेकिन ओवरथिंकिंग की वजह से थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। अगर आप हर बात को अपने दिमाग में रखते रहेंगे तो तनाव अपने आप बढ़ता जाएगा। इस वजह से आज के दिन सिर भारी लग सकता है। आंखों में थकान सी महसूस हो सकती है और इस वजह से नींद ना आने जैसी दिक्कत हो सकती है। आज आप थोड़ा कोशिश करें कि हेक्टिक काम के बीच आराम भी कर लें। समय पर खाना खाएं। पानी खूब पिएं और थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन अपने मोबाइल से दूर रहें। छोटा सा ब्रेक लेकर ही आपको अच्छा लगेगा।
11 अप्रैल के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए सुझाव
आज के दिन वृश्चिक राशि वाले लोग अपने मन की बात को दबाकर ना रखें। खुद पर भरोसा रखें। धीरे-धीरे अपना काम करते जाएं और धैर्य बनाकर रखें। अंत में सब ठीक हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें