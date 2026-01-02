Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़vrishchik rashi ke liye aaj ka rashifal scorpio horoscope today 2 january 2026 vrishchik rashi ka rashifal
वृश्चिक राशिफल 2 जनवरी: रिश्ते में ना आने दें जेलेसी की भावना, टीम लीड्स आज जरूर करें ये काम

वृश्चिक राशिफल 2 जनवरी: रिश्ते में ना आने दें जेलेसी की भावना, टीम लीड्स आज जरूर करें ये काम

संक्षेप:

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 2 January 2026: 12 राशियों के राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। इस राशि के जातकों का स्वामी ग्रह होता है। जानें आज का दिन इस राशि के लिए कैसा जाएगा और कौन-कौन सी सावधानी बरतनी है?

Jan 02, 2026 06:46 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Scorpio Horoscope Today 2 January 2026: आज 2 जनवरी के दिन वृश्चिक राशि वालों को फोकस के साथ काम करने की जरूरत है। अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करें। साथ ही आज सोच-समझकर फैसला लेने का दिन है। ऑफिस में आज का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई बदलाव करने से आज बचें। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान देंगे तो सही रहेगा। बाकी आज के दिन पूरा हाल जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वृश्चिक लव राशिफल

आज वृश्चिक राशि के जातकों की फीलिंग्स से रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। अपनी जरूरतों के बारे में खुलकर बात करें। पार्टनर से हर एक छोटी-बड़ी चीज शेयर करें। ईमानदारी से बातें करेंगे तो पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स की कद्र करेगा। उनका भरोसा जीतने के लिए हर संभव कोशिश करें और इसे हमेशा बरकरार रखें। आज सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास शख्स से छोटी गैदरिंग के जरिए होगी। यहां हुई बात आगे चलकर खास बन सकती है। रिश्ते में जलन को जगह ना दें। पार्टनर को थोड़ा पर्सनल स्पेस जरूरल दें।

वृश्चिक करियर राशिफल

आज वृश्चिक राशि के जातक आज ऑफिस में पूरे फोकस के साथ काम करें। आज आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में ले सकते हैं जिसमें आपको बारीकी से ध्यान देना होगा और साथ ही काफी रिसर्च भी करना होगा। आपकी मेहनत आज रंग लआएगी। टीम लीड्स अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी शेयर करें। इससे सबका भरोसा भी बढ़ता है और काम में क्लैरिटी भी आती है। अचानक होने वाले बदलाव से बचने की कोशिश करें। आज सीनियर से आपको तारीफ मिल सकती है। छोटी-छोटी जीत का जश्न जरूर मनाएं।

वृश्चिक धन राशिफल

पैसों के मामले में आज समझदारी से काम लें। बिल पर आज एक नजर मार लें। अगर आपको कोई साझा अकाउंट है तो उसे भी देख लें। सारे रिकॉर्ड अपने पास रखें क्योंकि इससे आगे चलकर तनाव कम होगा। अगर कोई बहुत ज्यादा मुनाफे की बात करके कोई ऑफर दें तो उनसे दूर ही रहें। आज कोई छोटा सा रिफंड आपको खुशी देगा। 2026 के दूसरे दिन आपको कहीं से एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। कोई चीज खरीदनी है तो दाम की तुलना जरूर करें। आज कुछ पैसा अपने बचत खाते में डाल लें। पैसों के बारे में परिवार से खुलकर बात करें।

ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 2 जनवरी: आज जरूर करें पैसों की प्लानिंग, देर रात ना करें ये काम
ये भी पढ़ें:न्यूमेरेलॉजी: जानें मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 2 जनवरी का दिन?

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल

वृश्चिक राशि वालों को ये समझना होगा कि रोजाना अपनी देखभाल करने से ही सेहत सही रहेगी। ऐसे में अपने रूटीन में हल्की एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। साथ ही रोज सुबह वॉक करें। रूटीन में स्ट्रेचिंग को भी शामिल करें। सोने का समय तय करें। हमेशा पूरी नींद लें। रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन देर रात तक आपको काम नहीं करना है। तयशुदा समय पर ही सारी चीजें कर लें। हेक्टिक शेड्यूल के बीच ब्रेक जरूर लें। साथ ही आज वेज खाना ही खाएं। खाने में सीजनल सब्जी, दाल और साबुत अनाज को शामिल करें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपका मन शांत रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Vrishchik Rashifal Scorpio Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने