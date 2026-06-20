वृश्चिक राशिफल 20 जून 2026: बड़े लोगों से होगा संपर्क, करियर में मिलेंगे नए मौके

Vrishchik Rashifal 20 June 2026: वृश्चिक राशि वालों को आज काम में सुधार के संकेत दिखेंगे। बड़े लोगों से संपर्क बन सकता है और ऐसे में रुके कामों को रफ्तार मिलेगी। जानें आज का पूरा राशिफल।

Scorpio Horoscope Today: दिन शुरू होते ही आप काम की रफ्तार में आ जाएंगे। यही अच्छी बात भी है, क्योंकि पिछले दिनों की जो घबराहट थी, वह अब धीरे धीरे उतरती दिखेगी। शनिवार का असर जिम्मेदारी बढ़ाता है, लेकिन चंद्रमा जोकि सिंह राशि में है आपको सामने आकर काम संभालने का हौसला देगा। सुबह 09:25 तक मन थोड़ा गंभीर रह सकता है। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी का असर लोगों से जुड़ने में मदद करेगा। कम्युट के दौरान, जैसे बस या ट्रेन में किसी जरूरी कॉल का जवाब देना पड़े, तो बात साफ रखें। आज प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने के योग हैं। ये लोग तुरंत चमत्कार नहीं करेंगे, पर आगे का रास्ता खोल सकते हैं। कामकाज की स्थिति सुधरती दिख सकती है। पिता के स्वास्थ्य या मनोदशा में राहत का संकेत है, जिससे आपका मन भी हल्का होगा। बस एक बात ध्यान रखें। मां की तबीयत या आराम को हल्के में न लें। घर और काम दोनों आपकी प्राथमिकता रहेंगे। व्यस्तता रहेगी, पर यह व्यस्तता बेकार नहीं जाएगी। सुबह का शांत समय निर्णय के लिए अच्छा है। देर दोपहर में जल्दबाजी से छोटी चूक हो सकती है।

प्रेम और रिश्ते भावनात्मक जीवन में गर्माहट बनी रहेगी। जीवनसाथी का साथ सुकून देगा और एक दूसरे की मौजूदगी का महत्व ज्यादा महसूस होगा। अगर दोनों अपने अपने काम में फंसे थे, तो आज थोड़ी देर साथ बैठना भी अच्छा असर देगा। दांपत्य में किसी संपत्ति, कागज या परिवार से जुड़े विषय पर बात हो सकती है। उसे बहस न बनने दें। रोमांस का मूड रहेगा, पर दिखावे से ज्यादा अपनापन काम आएगा। पिता की स्थिति सुधरने से घर में हल्का माहौल बन सकता है। दूसरी ओर मां की सेहत या थकान पर नजर रखें। किसी महिला सदस्य की बात टालना ठीक नहीं होगा। मित्रों से संपर्क उपयोगी रहेगा, खासकर वही जो आपके काम को समझते हैं।

शिक्षा और करियर करियर के लिहाज से दिन ठोस है। ऑफिस में आपकी कार्यस्थिति सुधर सकती है। जो दबाव पहले असमान लग रहा था, वह अब व्यवस्थित होने लगेगा। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनेगा। यह बॉस, वरिष्ठ, शिक्षक, पुराना सहकर्मी या करियर गाइड कोई भी हो सकता है। उनके साथ बात करते समय अपनी जरूरत साफ रखें। सिर्फ सामान्य बातचीत से काम नहीं चलेगा। विद्यार्थी आज अपेक्षा से बेहतर एकाग्र रहेंगे। अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कठिन विषय पहले उठाएं। व्यापार में भागदौड़ बढ़ सकती है, लेकिन उसी में अवसर भी है। पति या पत्नी के नाम से कोई संपत्ति, कागज या लाभ जुड़ सकता है। कम्युट के समय कोई मेल, संदेश या सूचना करियर के लिए अहम साबित हो सकती है। उसे बाद के लिए न टालें।

धन और वित्त आर्थिक पक्ष स्थिरता की ओर जाता दिख रहा है। बहुत तेज लाभ का दिन नहीं, पर काम से पैसा जुड़ने की स्थिति बेहतर होगी। अगर पत्नी या पति के नाम से संपत्ति, संयुक्त निवेश, या किसी पारिवारिक हिस्सेदारी की बात चल रही है, तो दस्तावेज ध्यान से देखें। नया ऑफर आए तो उसकी शर्तें समझे बिना हां न कहें। आज पहचान और संपर्क के कारण आर्थिक रास्ते खुल सकते हैं। बिजनेस वालों को किसी नए सहयोग या पुराने बकाए पर सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। घर के बुजुर्ग की दवा, जांच या सुविधा पर खर्च हो, तो उसे बोझ न मानें।

स्वास्थ्य और कल्याण चिंता कम होने से शरीर भी हल्का लगेगा, लेकिन थकान छिपी रह सकती है। भागदौड़ में कमर, पैरों या गर्दन में तनाव महसूस हो सकता है। सफर या ऑफिस पहुंचते ही दो मिनट शरीर सीधा करके बैठें। मां की सेहत पर ध्यान देने के साथ अपनी नींद का हिसाब भी देखें। बहुत देर तक खाली पेट रहने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। अगर लगातार बाहर रहना है, तो पानी साथ रखें। रात में बहुत भारी बातचीत से बचेंगे तो मन जल्दी शांत होगा।