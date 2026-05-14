Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वृषभ संक्रांति 15 मई को, सूर्य का यह गोचर खास, किन राशियों को भाग्य और सफलता दोनों, क्या दान करें

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

Vrishabh rashi mein surya ka gochar: वृषभ संक्रांति का अर्थ है जब सूर्य वृषभ राशि में जाते हैं। इस दिन स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है।इस दिन सूर्य भगवान की पूजा और जलदान महत्व रखता है। अभी की बात करें तो सूर्य शुक्र की राशि में जा रहे हैं।

वृषभ संक्रांति 15 मई को, सूर्य का यह गोचर खास, किन राशियों को भाग्य और सफलता दोनों, क्या दान करें

वृषभ संक्रांति का अर्थ है जब सूर्य वृषभ राशि में जाते हैं। इस दिन स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है।इस दिन सूर्य भगवान की पूजा और जलदान महत्व रखता है। अभी की बात करें तो सूर्य शुक्र की राशि में जा रहे हैं। शुक्र की राशि में जाने से सूर्य कई राशियों के लिए भाग्य का साथ तो लाएंगे ही साथ ही कई राशियों को अपने कार्य में सफलता भी मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि शुक्र अगर आपकी कुंडली में सही हैं, तो आपको भौतिक सुख, वैभव और ऐश्वर्य मिलता रहेगा। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्मों से धन-संपत्ति में वृद्धि होती है। सूर्य एनर्जी के आत्मविश्वास के कारक हैं। ऐसे में जब सुख और आत्मविश्वास मिल जाएंगे तो आपको सफल होने से कौन रोक सकता है।

सूर्य गोचर और मेष राशि पर क्या होगा असर

मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती है, ऐसे में आपके लिए अच्छा योग है। आपको बिजनेस में अच्छे योग देखने को मिल रहे हैं। आपके लिए बिजनेस में नए मौके और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिन्हें आपको संभालना होगा। आपके लिए लीडरशिप क्वालिटी खास तौर पर रहेगी। आपके लिए एक से बढ़कर एक मौके खड़े है, इसलिए सूर्य गोचर में खास ध्यान दें।

सूर्य गोचर का सिंह राशि पर क्या असर

सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बहुत खास रहेगा, राजनीति में जो लोग हैं, उनका यश फैलेगा। आपके लिए सफलता के योग है, भाग्य के कारण आपके काम बनेंगे। करियर में तरक्की के योग और नौकरी में प्रमोशन के योग आपके लिए बन रहे हैं।

ये भी पढ़ें:गुरु की मीन राशि शनि, चंद्र, गुरु 3 ग्रह, बन रहा है विषयोग, किन राशियों को क्या?

सूर्य गोचर और कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर आपके भाग्य को बलवान करने वाला होगा। आपके लिए अचानक से कहीं से पैसा मिलने के योग हैं, आपकी प्रोपर्टी से लेकर आपको कई सरकारी नौकरी तक में अच्छे मौके मिल रहे हैं। नई जिम्मेदारियां ऑफिस में आपका इंतजार कर रही हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशि में शुक्र का गोचर, शनि जयंती से पहले ग्रहों की हलचल, किस राशि वालों क

वृषभ संक्रांति पर क्या करें
इस दिन आपको मटका, चप्पल, छाता का दान करना उत्तम रहेगा। सूर्य की उपासना करें और सत्यनारायण की कथा भी इस दिन करनी चाहिए। इससे लाभ मिलता है। पवित्र नदियों में स्नान करें और फिर दान करें, पितरों के लिए भी इस दिन कुछ ना कुछ निकालना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:3 दिन, 3 बड़े ग्रह, 3 राशियां, जानें मंगल और सूर्य की युति से किसको लाभ?
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Surya Gochar
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने