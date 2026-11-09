आज का वृषभ राशिफल (9 नवंबर): वृषभ राशि आपके काम या तरीके को बनाया जाएगा निशाना
Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 9 नवंबर 2026: आज 09 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।
Vrishabh Rashifal Daily Taurus Horoscope 9 November 2026, आज का वृषभ राशिफल: दफ्तर का कोई साथी आज अपने काम की मांग लेकर आपका ध्यान खींचेगा। पहले से व्यस्त कार्यक्रम में यह बात अतिरिक्त दबाव बनाएगी। लगातार लगे रहने पर काम की उलझन सुलझेगी, हालांकि मन जल्दी चिढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे लोगों के लिए सफलता का स्पष्ट संकेत है। अपनी तैयारी पर भरोसा बना रहेगा और मेहनत को दिशा मिलेगी। साथ ही विरोधियों की नजर में आने की संभावना है। हर परिचित के सामने अपनी अगली चाल बताना आज नुकसानदेह हो सकता है। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के छठे भाव में रहेगा। इससे काम का सिलसिला और रोज की जिम्मेदारियां सामने रहेंगी। दिन आराम से फैलने का अवसर कम देगा। सेहत भी ध्यान मांग सकती है। काम पूरा होने की संतुष्टि मिलेगी, लेकिन उसके लिए अपनी गति संभालकर रखनी होगी। आसपास की हर टिप्पणी का जवाब देने की इच्छा समय खाएगी और जरूरी काम से ध्यान हटाएगी।
एक नजर में: प्रतियोगी परीक्षा और लगातार मेहनत के लिए अच्छा दिन। उधार और अनावश्यक बहस से सावधान।
आज का वृषभ राशिफल (9 नवंबर): वृषभ राशि आपके काम या तरीके को बनाया जाएगा निशाना
करियर राशिफल
प्रतियोगी परीक्षा के लिए आज का संकेत मजबूत है। परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। सवालों पर ध्यान टिकेगा और अपनी तैयारी इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में सहकर्मी की मांग और अपने काम के बीच समय बांटना पड़ेगा। एक काम समाप्त होते ही दूसरा सामने रहेगा। लगातार मेहनत से स्थिति संभलेगी। विरोधी आपके काम या तरीके को निशाना बना सकते हैं। इसलिए अपनी रणनीति निजी रखना आज की साफ चेतावनी है। हर बातचीत को अपने बचाव की बहस में बदलने से उलझन बढ़ेगी। कारोबार में भी अगली योजना सबके साथ साझा करना अनुकूल नहीं रहेगा। आज सबसे जरूरी काम पहले पूरा करें। दिन के अंत में प्रगति का आधार आपकी निरंतरता होगी।
धन राशिफल
आज उधार लेना आगे भुगतान का दबाव बढ़ा सकता है। रकम अभी राहत देती हुई लगेगी, लेकिन लौटाने में कठिनाई की आशंका है। खर्च पूरा करने के लिए किसी परिचित से पैसा मांगने की इच्छा हो सकती है। संकेत इस रास्ते में सावधानी रखने को कहते हैं। आर्थिक चिंता को लेकर बार बार चर्चा करने से मन का बोझ बढ़ेगा। अपनी उपलब्ध रकम के भीतर दिन की जरूरतें रखना अधिक अनुकूल रहेगा। आज किसी अतिरिक्त लाभ का पक्का वादा नहीं है। आर्थिक फैसले में व्यस्तता और चिड़चिड़ाहट का असर पड़ने की संभावना रहेगी। उधार का नया दायित्व टालें। मौजूदा साधनों का हिसाब सामने रहने से स्थिति अधिक स्पष्ट लगेगी।
लव राशिफल
घर में कुछ देर अपने तक रहने की इच्छा होगी। सिंह राशि के चौथे भाव में केतु घरेलू बातों से थोड़ा पीछे हटने का भाव देगा। परिवार के हर विषय में शामिल होने का मन कम रहेगा। अपने आसपास शांति की चाह अधिक होगी। साथी से बातचीत में भी दफ्तर की व्यस्तता की छाया रहेगी। कर्क राशि के तीसरे भाव में मार्गी मंगल अपनी नीच राशि में है। इससे अपनी बात रखने का जोश बढ़ेगा और छोटी बात पर स्वर गर्म होगा। परिचित की सामान्य टिप्पणी भी खटक सकती है। बातचीत संक्षिप्त रखें। शाम को मन में यह फर्क साफ होगा कि आपको निजी समय चाहिए और किस चर्चा में सचमुच शामिल होना है।
सेहत राशिफल
आज स्वास्थ्य सामान्य से कमजोर रहने की संभावना है। काम का लंबा सिलसिला थकावट बढ़ा सकता है। व्यस्तता के साथ चिड़चिड़ापन जुड़ने से आराम का समय भी बेचैनी में निकल सकता है। शरीर की असुविधा को केवल काम का हिस्सा मानकर टालना उचित नहीं होगा। दिनचर्या में लगातार दौड़ते रहने का दबाव महसूस होगा। किसी की अतिरिक्त मांग आने पर अपनी क्षमता का ध्यान रखना पड़ेगा। भोजन और विश्राम का समय तय रखें। इससे दिन को संभालने में सहूलियत होगी। कोई तकलीफ बनी रहे तो चिकित्सक से संपर्क करना उचित रहेगा। आज काम की गति बनाए रखने जितना ही महत्वपूर्ण अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना होगा।
शुभ अंक- ८
शुभ रंग- भूरा
शुभ मुहूर्त: अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें: दिन की शुरुआत में सबसे जरूरी काम के लिए समय अलग रखें।
क्या न करें: किसी की उकसाने वाली टिप्पणी पर अपनी पूरी योजना न बताएं।
कल का राशिफल
कल परिवार के साथ सैर के योग हैं। मित्रों या रिश्तेदारों से विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। प्रेम की बात आगे बढ़ेगी। सुख सुविधा का आनंद रहेगा, सेहत ध्यान मांगेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र