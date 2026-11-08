Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 8 नवंबर 2026: आज 08 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

Vrishabh Rashifal Daily Taurus Horoscope 8 November 2026, आज का वृषभ राशिफल : पढ़ाई में आज मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने के योग हैं। किसी सवाल का हल समझ आने से आपका भरोसा बढ़ेगा और आगे पढ़ने का उत्साह रहेगा। नौकरी करने वाले अपनी जिम्मेदारियां पूरे आत्मविश्वास से संभालेंगे। काम सामने आते ही उससे बचने का मन नहीं होगा। दिन व्यस्त रहेगा, फिर भी अपनी भूमिका को लेकर भीतर स्पष्टता रहेगी। कुंभ राशि के दसवें भाव में राहु काम में आगे निकलने की चाह बढ़ाएगा और किसी अलग जिम्मेदारी में अचानक रुचि जगाएगा। इसी के साथ अपनी प्रगति को लेकर थोड़ी बेचैनी भी रहेगी। सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है, इसलिए दिन के अलग हिस्सों में अलग जिम्मेदारियां ध्यान मांगेंगी।

एक नजर में: पढ़ाई और जिम्मेदारियां संभालने के लिए अच्छा दिन। शौक पर बढ़ते खर्च से सावधान।

आज का वृषभ राशिफल (8 नवंबर): वृषभ राशि लगातार काम करने से होगा लाभ करियर राशिफल विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि के योग हैं। तैयारी का उपयोग करने और पढ़े हुए विषय को ठीक तरह सामने रखने के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ाई के दौरान मन का भरोसा बना रहेगा। किसी कठिन हिस्से पर लगातार काम करने का लाभ मिल सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी उठाते समय आपकी झिझक कम होगी। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के छठे भाव में रहेगा। इससे काम का सिलसिला व्यस्त रहेगा और सहकर्मी की कोई मांग ध्यान खींचेगी। लगातार प्रयास से इस मांग को संभालना संभव होगा। अपने काम की गति बनाए रखने पर ध्यान दें। व्यापारियों के लिए कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से दूर की यात्रा के योग हैं। यात्रा की बात काम के विस्तार से जुड़ी रहेगी। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में पदक या सराहना मिलने की संभावना है। उपलब्धि की दिशा खुली है, लेकिन परिणाम को लेकर संकेत जितनी उम्मीद देते हैं, उतनी ही रखें। आज मेहनत करने का आत्मविश्वास आपके व्यवहार में साफ दिखाई देगा।

धन राशिफल शौक और सुख सुविधा पर खर्च की संभावना है। कन्या राशि के पांचवें भाव में वक्री शुक्र अपनी नीच राशि में है। इससे स्नेह जताने और पसंद की चीजों पर रकम लगाने का मन होगा। परिवार के आयोजन में शामिल होने की बात खर्च की चर्चा भी सामने ला सकती है। पढ़ाई या खेल से जुड़ी सराहना को तत्काल आर्थिक लाभ मानना ठीक नहीं होगा। कारोबार के विस्तार की यात्रा पर रकम लगने की संभावना रहेगी, जबकि उससे मिलने वाला लाभ आगे की प्रक्रिया पर निर्भर होगा। चेतावनी साफ है, मन की खुशी में शौक का बजट बहुत न बढ़ाएं। आज धन का विषय आपकी पसंद और उपलब्ध साधनों के बीच रहेगा।

लव राशिफल परिवार में किसी आयोजन की चर्चा होगी और उसमें शामिल होने की संभावना बनेगी। रोज के काम से अलग लोगों के बीच बैठने का अवसर मिल सकता है। मन में स्नेह रहेगा और प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिताने की इच्छा होगी। व्यस्त कार्यक्रम के कारण किसी बातचीत के लिए अलग समय निकालना पड़ सकता है। अपनी पसंद की कोई बात साझा करने पर बातचीत आत्मीय होगी। घर में दूसरों की जरूरत सुनने की गुंजाइश भी रहेगी। आयोजन हो तो वहां जिम्मेदारी निभाने और मिलने जुलने के बीच आपका समय बंटेगा। किसी महंगे उपहार को अपनापन दिखाने की पहली जरूरत न बनाएं। दिन के रिश्तों में साथ बिताए समय की भूमिका बड़ी रहेगी और आपकी मौजूदगी का महत्व रहेगा।

सेहत राशिफल अच्छी सेहत और उत्साह आज आपका साथ देंगे। काम की व्यस्तता के बीच भी सक्रिय रहने की क्षमता महसूस होगी। जिम्मेदारियां अधिक होने पर मन जल्दी हार नहीं मानेगा। खेल से जुड़े लोगों के लिए अभ्यास और प्रतियोगिता की तैयारी में ऊर्जा उपयोगी रहेगी। सामाजिक कार्यक्रम की संभावना दिनचर्या में बदलाव ला सकती है, इसलिए आराम का समय भी मायने रखेगा। नियमित भोजन और विश्राम का क्रम बनाए रखें। दिन की सहजता अपने शरीर की सामान्य जरूरतों के साथ चलेगी। उत्साह के कारण एक साथ बहुत काम उठाने का मन होगा, लेकिन संतुलित गति में दिन अधिक सुगमता से बीतेगा।

शुभ अंक- ८

शुभ रंग- भूरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- पढ़ाई का कठिन अंश पहले पूरा करें। आज तैयारी को आगे बढ़ाने का भरोसा रहेगा।