Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 5 नवंबर 2026: आज 05 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

Vrishabh Rashifal Daily Taurus Horoscope 5 November 2026, आज का वृषभ राशिफल: आज मन खुश रहेगा और घर के अपने लोगों के बीच आनंद का अनुभव होगा। बच्चों से अच्छी खबर मिलने की संभावना इस खुशी को और बढ़ाएगी। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बातचीत में अपनापन रहेगा और प्रेम की बात आगे बढ़ने के लिए दिन अनुकूल है। घर की ओर खिंचाव के साथ अपने लिए कुछ समय रखने की इच्छा भी होगी। सिंह राशि के चौथे भाव में केतु घर के कुछ मामलों से थोड़ा पीछे हटने और पकड़ ढीली करने का भाव देगा। इससे शांति से बैठने की चाह रहेगी। परिवार के बीच रहकर भी आप हर चर्चा में शामिल होने के इच्छुक नहीं होंगे। दिन का सुख सहज साथ और मनपसंद काम में मिलेगा।

आज का वृषभ राशिफल 5 नवंबर 2026: वृषभ राशि शाम का पल रहेगा सुखद करियर राशिफल काम को आप गंभीरता से लेंगे और फैसलों में समझदारी रहेगी। नौकरी करने वालों के प्रदर्शन के लिए दिन अच्छा है। दफ्तर में रोज का काम संभालने का ढंग संतुलित रहेगा और जिम्मेदारी निभाते समय ध्यान भटकने की गुंजाइश कम होगी। कारोबारियों के लिए नया काम शुरू करने की संभावना अनुकूल है। अपनी योजना को आकार देने की इच्छा मजबूत रहेगी। विद्यार्थी पूरे मन से पढ़ेंगे। किताब खोलने के बाद विषय में टिके रहना आसान लगेगा और तैयारी आगे बढ़ने के योग हैं। पढ़ाई का माहौल रचनात्मक रहेगा, इसलिए सिर्फ दोहराव वाला हिस्सा भी रुचिकर लग सकता है। अपने मुख्य काम के लिए एक तय जगह और समय रखें। दिन की तसल्ली किए गए काम से जुड़ेगी।

धन राशिफल कमाई से जुड़ी सोच में नए काम की संभावना जगह लेगी। कारोबार में शुरुआत करने के लिए दिन का साथ है, फिर भी लाभ का आकलन वास्तविक स्थिति पर टिके रहना चाहिए। सोच-समझकर लिया गया कारोबारी जोखिम अवसर दे सकता है। तुला राशि के छठे भाव में अपनी राशि में वक्री शुक्र सुख-सुविधा और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। काम के बीच अपनी पसंद की किसी चीज पर पैसा लगाने का मन हो सकता है। चेतावनी यही है कि आनंद के खर्च को रोज की जरूरतों पर हावी न होने दें। अपने लिए तय रकम के भीतर रहें। आज पैसे का सुख उसकी उपयोगिता और अपने मन की पसंद, दोनों से जुड़ा रहेगा।

लव राशिफल प्रेम संबंध में बात सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। किसी की ओर से विशेष ध्यान या प्रस्ताव मिलने की संभावना है। जो बात अभी तक मन में थी, उस पर बातचीत का अवसर मिल सकता है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा सिंह राशि के चौथे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कन्या राशि के पांचवें भाव में आएगा। घर का आराम और माता का साथ पहले मन को खींचेगा, फिर बच्चों और प्रेम के लिए समय निकलेगा। परिवार के साथ शाम का पल सुखद रहेगा। बच्चों के साथ बैठने या किसी सुखद सैर का अवसर बनेगा। सामने वाले की बात पूरी सुनें। रिश्ते में आज हंसी और हल्कापन रहेगा, जिससे साथ बिताया समय अच्छा लगेगा।

सेहत राशिफल आज मन की प्रसन्नता रोजमर्रा की थकान से ध्यान हटाएगी। घर का आराम अच्छा लगेगा और अपनी सुविधा के अनुसार दिन बिताने की चाह रहेगी। सेहत के मामले में नियमित दिनचर्या बनाए रखने के लिए समय अनुकूल है। काम में गंभीरता के साथ आराम की जगह बनी तो दिन संतुलित महसूस होगा। परिवार के पास बैठने से मानसिक सुकून रहेगा। अपनी रुचि का शांत काम करने पर मन अधिक सहज होगा। दिन के सुखद हिस्से में इतना व्यस्त हो जाना कि आराम टलता रहे, थकान बढ़ा सकता है। काम के बीच छोटा विश्राम रखें। शाम को अपने लोगों के साथ बिताया समय मन की खुशी को बनाए रखेगा और घर लौटना अच्छा लगेगा।

शुभ अंक-५

शुभ रंग- हरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें पढ़ाई या काम के सबसे ध्यान मांगने वाले हिस्से को अपनी पहली प्राथमिकता दें।

क्या न करें घर की हर बातचीत से खुद को अलग न कर लें। अपने मन की बात शांत स्वर में कहें।