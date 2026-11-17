Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 17 नवंबर 2026: आज 17 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

Vrishabh Rashifal Daily Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल : बच्चों का साथ आज आपका मन खुशी और नई ऊर्जा से भर देगा। उनकी पढ़ाई से संतोष होगा और उनका सहयोग दिल को छुएगा। प्रेम जीवन भाग्यशाली रहेगा। जीवनसाथी के प्रति स्नेह बढ़ेगा और रोज की बातचीत में अपनापन रहेगा। किसी धार्मिक काम में शामिल होने की संभावना है। कारोबार में नया उद्यम शुरू करने के लिए समय अच्छा है। घर की खुशियां अपने काम के बारे में सोचने का उत्साह भी देंगी। हालांकि परिवार की हर चर्चा में देर तक बैठने का मन नहीं होगा। सिंह राशि के चौथे भाव में केतु घरेलू अपेक्षाओं से पीछे हटने और कुछ बातें छोड़ देने का भाव देगा। परिवार के बीच रहते हुए कुछ समय अपने लिए चाहेंगे। बच्चों की बात में रुचि रहेगी, घर के दूसरे विषयों पर जवाब छोटे होंगे। आपकी चुप्पी और भीतर का स्नेह साथ रहेंगे। मन की बात एक सहज वाक्य में कह दें।

एक नजर में: बच्चों के साथ और प्रेम के लिए अच्छा दिन। घरेलू बातचीत में रूखेपन से सावधान।

आज का वृषभ राशिफल (17 नवंबर): किसी शिक्षक या बुजुर्ग से बातचीत रहेगी लाभकारी करियर राशिफल सीखने में मन लगेगा और किसी शिक्षक या बुजुर्ग से बातचीत सोच को दिशा देगी। यात्रा का विषय भी सामने रहेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के नौवें भाव में रहेगा और दोपहर के बाद कुंभ राशि के दसवें भाव में आएगा। पहले पढ़ाई और मार्गदर्शन प्रमुख होंगे, फिर आपका काम ध्यान खींचेगा। सामने आने वाली जिम्मेदारियां अच्छी तरह संभलने के योग हैं। तुला राशि के छठे भाव में मार्गी बुध काम के संदेश और बातचीत को उपयोगी बनाएगा। दफ्तर में अपनी बात समझाने का अवसर रहेगा। कारोबार में नए उद्यम की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों को पढ़े हुए विषय पर चर्चा अच्छी लगेगी। बच्चों की पढ़ाई का संतोष आपके अपने काम पर ध्यान लगाने की गुंजाइश बढ़ाएगा।

धन राशिफल नए कारोबार के लिए धन की जरूरत पर बातचीत होने की संभावना है। उद्यम की शुरुआत का अनुकूल समय आर्थिक योजना को भी केंद्र में लाएगा। किसी सौदे से जुड़ा संवाद आगे बढ़ने के योग हैं। अपनी जरूरत समझाने में सहजता रहेगी और काम के उपयोगी पक्ष पर ध्यान जाएगा। घरेलू सुविधाओं से जुड़ी किसी इच्छा का आकर्षण कम होगा। जिस चीज को लेकर मन अटका था, उसे फिलहाल छोड़ने का भाव रहेगा। आर्थिक चर्चा में यही बदलाव महसूस होगा। नए काम के लिए उपलब्ध रकम और उसकी जरूरत साथ रखकर फैसला करें।

लव राशिफल प्रेम संबंध में आज खुशी का हिस्सा मजबूत रहेगा। प्रिय व्यक्ति से बातचीत में गर्मजोशी होगी और साथ होने का सुख मिलेगा। जीवनसाथी के प्रति बढ़ता लगाव छोटी बातचीत को भी खास बनाएगा। घर लौटकर दिन की बात कहने में अपनापन रहेगा। बच्चों का सहयोग परिवार में प्रसन्नता बढ़ाएगा। उनकी पढ़ाई पर चर्चा संतोष देगी और उनसे जुड़ा समय अच्छा बीतेगा। धार्मिक काम में भागीदारी का अवसर मिलने की संभावना है। साथ ही कुछ देर अकेले बैठने का मन होगा। सावधान रहें, यह इच्छा परिवार से बात करते समय रूखे उत्तर में न बदले। आज स्नेह व्यक्त करने की सहजता बनी रहेगी।

सेहत राशिफल सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं। बच्चों के साथ से मिली खुशी दिन में ऊर्जा बनाए रखेगी। रोज के काम सहज लगने की संभावना है और मन का उत्साह सक्रिय रखेगा। पढ़ाई या काम में ध्यान लगने पर दिन का बड़ा हिस्सा उपयोगी लगेगा। घरेलू चर्चाओं से कुछ देर हटकर बैठना अच्छा लगेगा। अपने लिए शांत समय की चाह रहेगी और उस दौरान मन हल्का होगा। काम सामने आने पर फिर उससे जुड़ने का उत्साह रहेगा। दिन की व्यस्तता में आराम का अपना नियमित समय बनाए रखें।

शुभ अंक- ८

शुभ रंग- भूरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- बच्चों के साथ बैठकर उनकी पढ़ाई और दिन की बात सुनें।

क्या न करें- कारोबार की शुरुआती बातचीत को तय आमदनी मानकर खर्च न बढ़ाएं।