आज का वृषभ राशिफल (15 नवंबर): आज मेहनत का उत्साह बना रहेगा
Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 15 नवंबर 2026: आज 15 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।
आज का वृषभ राशिफल: परिवार का बुजुर्ग आज आपके भरोसे को मजबूती देगा और अपनी कोशिशों में सफलता का एहसास होगा। काम और पढ़ाई में आगे बढ़ने के योग हैं। बच्चों का प्रदर्शन संतोषजनक रहने की संभावना है। उनकी लगन देखकर घर में खुशी होगी। सिंह राशि के चौथे भाव में मार्गी गुरु परिवार की गर्माहट और माता के आशीर्वाद का सुख देता है। घर में बैठकर कोई बात समझने या अपनों से चर्चा करने के लिए अच्छा दिन है। परिचित माहौल में मन टिकेगा और बाहर की व्यस्तता के बाद घर लौटना अच्छा लगेगा। साथ ही सिंह राशि के चौथे भाव में मार्गी मंगल उत्साह के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट जोड़ता है। घरेलू बातचीत में जोश रहेगा। किसी मुद्दे पर अपनी राय रखने की इच्छा होगी। दिन का बड़ा सहारा परिवार होगा और अपने लोगों के बीच आपको सुकून मिलेगा।
एक नजर में: पढ़ाई और पारिवारिक मेलजोल के लिए अच्छा दिन। बातचीत में बढ़ती चिड़चिड़ाहट से सावधान।
आज का वृषभ राशिफल (15 नवंबर): आज मेहनत का उत्साह बना रहेगा
करियर राशिफल
विद्यार्थी पूरे ध्यान और आत्मविश्वास से पढ़ाई करेंगे। कठिन लगने वाले विषय के सामने बैठने का हौसला रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे सीखने में रुचि बढ़ेगी और गुरुजन या किसी बुजुर्ग से होने वाली बातचीत उपयोगी होगी। यात्रा से जुड़ा विचार भी सामने रहेगा। घर पर तैयारी करने वालों को पढ़ने का वातावरण अच्छा लगेगा। बच्चों के काम में संतोषजनक प्रगति के योग हैं। नौकरी और कारोबार में प्रयासों का अनुकूल असर दिखने की संभावना है। अपने काम को आगे बढ़ाने का भरोसा रहेगा। सफलता का संकेत दिन के कई हिस्सों में साथ देगा, इसलिए मेहनत का उत्साह बना रहेगा। पढ़ाई का सबसे शांत समय उस विषय को दें जिसमें अधिक एकाग्रता चाहिए। आज सीखने की खुशी काम पूरा होने के संतोष से जुड़ी रहेगी।
धन राशिफल
काम में सोच समझकर लिए जाने वाले सीमित जोखिम पर विचार करने के लिए दिन अनुकूल है। अपनी क्षमता का उपयोग किसी उपयोगी प्रयास में करने का मन होगा। आर्थिक फैसले में उत्साह रहेगा और आगे बढ़ने की संभावना पर ध्यान जाएगा। घर में पैसे को लेकर बातचीत सहज होगी। परिवार की सुविधा का सवाल आपकी सोच में जगह पाएगा। सफलता के व्यापक संकेत से आर्थिक कोशिशों को लेकर भरोसा बनेगा, हालांकि हर कदम का लाभ एक जैसा रहने की गारंटी नहीं है। अपनी उपलब्ध रकम के भीतर ही किसी नए प्रयास का हिस्सा तय करें। आज संतोष केवल कमाई के विचार से जुड़ा नहीं रहेगा। घर का साथ भी आपको अपनी स्थिति के प्रति सहज रखेगा।
लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। रोज की बातों में अपनापन होगा और साथ बैठने का समय अच्छा लगेगा। प्रेमियों को मिलने का अवसर मिलने की संभावना है। मुलाकात हुई तो बातचीत में सहजता रहेगी। परिवार के बीच बच्चे की मेहनत या पढ़ाई की चर्चा संतोष देगी। माता का साथ मन को स्थिर रखेगा। किसी बुजुर्ग की बात सुनते हुए अपनापन महसूस होगा। घर की छोटी जिम्मेदारी पर मतभेद भी सामने आएगा। सावधानी यही है कि तेज आवाज अच्छी बातचीत का स्वाद बिगाड़ेगी। असहमति होने पर अपनी बात धीमे स्वर में रखें। प्रिय व्यक्ति के साथ साधारण सा पल भी आज खास लगेगा। दिन की मिठास बड़े आयोजन से अधिक साथ बैठने और एक दूसरे को सुनने में होगी।
सेहत राशिफल
सेहत के लिहाज से दिन अनुकूल है और मन प्रसन्न रहेगा। रोज के काम करने में रुचि होगी। पढ़ाई या किसी उपयोगी काम में ध्यान लगने से संतोष मिलेगा। घर का आराम आपको अच्छा लगेगा और कुछ समय शांति से बैठने की इच्छा होगी। उत्साह के बीच थोड़ी झुंझलाहट का अनुभव भी हो सकता है। सामान्य दिनचर्या में विश्राम का छोटा अंतराल रखें। परिवार के पास रहने से भावनात्मक सुकून रहेगा। दिन भर की व्यस्तता के बाद अपने लिए मिला समय सुखद होगा। अपनी कोशिशों से संतोष और बच्चों की प्रगति की खुशी मन को हल्का रखेगी। आज प्रसन्नता का अनुभव रोजमर्रा के परिचित पलों में बना रहेगा।
शुभ अंक- ५
शुभ रंग- हरा
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
घर में पढ़ाई के लिए शांत जगह चुनें।
क्या न करें
अपनी बात पूरी करने की जल्दी में बुजुर्ग की बात न काटें। बातचीत में अपनापन रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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