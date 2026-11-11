Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 11 नवंबर 2026: आज 11 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

Vrishabh Rashifal Daily Taurus Horoscope 11 November 2026, आज का वृषभ राशिफल : आज मन प्रेम से भरा रहेगा और जीवनसाथी का साथ आपको मजबूत सहारा देगा। अपनी बात कहने पर अकेले होने का एहसास घटेगा। जिस मदद की जरूरत महसूस हो रही है, उसमें साथी का सहयोग मिलेगा। घर की बातचीत में अपनापन रहेगा और साथ बिताया समय दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बनेगा। सिंह राशि के चौथे भाव में मार्गी गुरु घर को सुकून की जगह बनाएगा। माता का आशीर्वाद और परिवार की गर्माहट मन को थामे रखेगी। पढ़ाई के लिए भी घर का वातावरण अनुकूल रहेगा। काम से लौटकर परिवार के बीच बैठने का आकर्षण रहेगा। किसी फैसले पर घर में हुई सहज चर्चा सोच साफ करेगी। दिन में रिश्तों की मौजूदगी साफ महसूस होगी, फिर भी सेहत को हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं है। आज खुशी के बीच खानपान की असावधानी परेशानी बढ़ा सकती है।

एक नजर में: जीवनसाथी के सहयोग और पढ़ाई के लिए अच्छा दिन। खानपान में लापरवाही से सावधान।

आज का वृषभ राशिफल (11 नवंबर): वृषभ राशि तेज लाभ वाले जोखिम से दूरी रखें करियर राशिफल पढ़ाई के लिए अच्छा समय है। किसी विषय को समझने में लगा प्रयास उपयोगी रहने के योग हैं और घर पर बैठकर तैयारी करने में मन लगेगा। पढ़ी हुई बात पर बातचीत होगी तो अपनी समझ को शब्द देना सहज लगेगा। प्रतियोगिता हो या नियमित पाठ्यक्रम, आज की तैयारी आगे की राह के लिए उपयोगी रहने की संभावना है। कारोबार में नए साझेदार के साथ बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नया प्रस्ताव आने के भी योग हैं। किसी कारोबारी संपर्क से हुई चर्चा में साथ काम करने की संभावना सामने आएगी। नौकरी में लोगों से तालमेल दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। काम की हर बात अकेले संभालने का दबाव कम महसूस होगा। पढ़ाई का कठिन हिस्सा घर के शांत समय में रखें।

धन राशिफल बचत के लिए दिन अनुकूल है। हाथ में आई रकम का कुछ हिस्सा अलग रखने की गुंजाइश बन सकती है। कारोबार में नए संपर्क से भविष्य की कमाई की दिशा खुलने के योग हैं, हालांकि आज की बातचीत को पक्का लाभ मानना जल्दबाजी होगी। कन्या राशि के पांचवें भाव में अपनी नीच राशि में वक्री शुक्र स्नेह और शौक पर खर्च का आकर्षण बढ़ाएगा। किसी अपने के लिए कुछ लेने की इच्छा रहेगी। सुविधा की चीज भी मन खींच सकती है। तेज लाभ वाले जोखिम से दूरी रखें। बचत की भावना और खरीद की इच्छा आज साथ चलेंगी।

लव राशिफल जीवनसाथी से मदद मांगना सहज रहेगा और उसका साथ भरोसा देगा। पूरे दिन वृश्चिक राशि के सातवें भाव में चंद्रमा रिश्ते और साझेदारी को दिन के केंद्र में रखेगा। अपने लिए मिली खुशी किसी अपने से बांटने की इच्छा होगी। प्रेम संबंधों में बात करने का मन रहेगा और लहजे में नरमी होगी। घर में साथ बैठकर हुई बातचीत दिन की थकान हल्की करेगी। किसी महिला के प्रति कहे गए रूखे शब्द इस अच्छे माहौल को चोट पहुंचा सकते हैं। रिश्तों में सम्मान आज साफ दिखाई देने वाला विषय रहेगा। साथी की बात पूरी सुनें। शाम का समय आपसी निकटता बढ़ाएगा और मन में अपनापन बना रहेगा।

सेहत राशिफल सेहत में उतार चढ़ाव की संभावना है। मन प्रसन्न रहने पर भी खानपान की अनदेखी शरीर को असहज कर सकती है। दिन में सुविधा देखकर खाने का चुनाव करने की प्रवृत्ति रहेगी। नियमित व्यायाम आज उपयोगी रहेगा, खासकर जब घर का आराम अधिक आकर्षित करे। थकान या असुविधा को केवल व्यस्तता मानकर टालना ठीक नहीं होगा। भोजन और आराम की लय बिगड़ने पर दिन का सुख कम महसूस हो सकता है। आज खाने का समय तय रखें। परिवार के साथ सहज माहौल मन को आराम देगा, जबकि शारीरिक जरूरतों की ओर अलग से ध्यान देना उपयोगी रहेगा।

शुभ अंक- ५

शुभ रंग- हरा

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५४ से ०५:४७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें जिस काम में सहयोग चाहिए, उसके बारे में जीवनसाथी से साफ बात करें।

क्या न करें किसी महिला की बात का मजाक बनाकर उसे आहत न करें।