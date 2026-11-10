Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 10 नवंबर 2026: आज 10 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

Vrishabh Rashifal Daily Taurus Horoscope 10 November 2026, आज का वृषभ राशिफल: परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का फैसला आज दिन को खुशनुमा बनाएगा। साथ बैठने और रोज की भागदौड़ से अलग समय बिताने का सुख मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए मित्रों या रिश्तेदारों के जरिए कोई प्रस्ताव आने की संभावना है। प्रेम में अपनी बात कहने के लिए दिन अच्छा है। आज खुशी का बड़ा हिस्सा किसी अपने के साथ जुड़ा रहेगा। पूरे दिन वृश्चिक राशि के सातवें भाव में चंद्रमा जीवनसाथी और साझेदारी की बातचीत को प्रमुख रखेगा। अपने लिए चुनी हुई सुविधा तभी पूरी लगेगी, जब उसे साझा करने वाला कोई अपना साथ होगा। काम की व्यस्तता के बीच भी मन घूमने की योजना पर लौटेगा। पुराने लक्ष्य की दिशा में धीमी प्रगति का अहसास होगा और भरोसेमंद मित्र का महत्व स्पष्ट होगा। दिन का आनंद अच्छा रहेगा, लेकिन सेहत की उपेक्षा इस सहज लय को बिगाड़ सकती है।

एक नजर में: परिवार के साथ सैर और प्रेम संवाद के लिए अच्छा दिन। सेहत की अनदेखी से सावधान।

आज का वृषभ राशिफल (10 नवंबर): वृषभ राशि आमदनी के मामले में प्रगति के योग करियर राशिफल दफ्तर में वरिष्ठों के सामने अपनी भूमिका स्पष्ट करने की जरूरत महसूस होगी। तुला राशि के छठे भाव में सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान से जुड़ी बातों को केंद्र में रखेगा। काम के बारे में कही गई किसी टिप्पणी को आप गंभीरता से लेंगे। अपनी मेहनत की पहचान की इच्छा रहेगी, हालांकि आज किसी बड़े करियर नतीजे का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगा। कारोबारी संपर्कों से बातचीत दिन का अहम हिस्सा बनेगी। साझेदारी में दूसरे पक्ष की राय जानने का मौका रहेगा। विद्यार्थियों का ध्यान अपने कार्यक्रम और निजी योजनाओं के बीच बंटेगा। साथ में पढ़ने वाले व्यक्ति से विषय पर चर्चा सहज रहेगी। किसी वरिष्ठ की बात का जवाब देने से पहले पूरा संदर्भ समझ लें।

धन राशिफल आमदनी के मामले में छोटी लेकिन टिकाऊ प्रगति के योग हैं। मीन राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री शनि पुराने लक्ष्य को धीरे करीब लाएगा और भरोसेमंद मित्र की अहमियत बढ़ाएगा। पहले से चल रहे प्रयास का आर्थिक पक्ष कुछ अधिक स्पष्ट होने की संभावना है। अचानक बड़ी कमाई की उम्मीद से अधिक संतोष लगातार बन रही स्थिति से मिलेगा। परिवार के साथ सैर या सुख सुविधा पर खर्च की संभावना है। कोई उपहार लेने का विचार भी बनेगा। खर्च से मिलने वाली खुशी साझा होगी, फिर भी उपलब्ध रकम की सीमा सामने रहेगी। आज के मनोरंजन के लिए पहले एक सहज खर्च सीमा तय कर लें।

लव राशिफल परिवार के साथ बाहर जाने का समय निकलेगा और साथ रहने की खुशी साफ महसूस होगी। रोज एक ही घर में रहते हुए छूट जाने वाली बातचीत आज पूरी होगी। जीवनसाथी के साथ कोई हल्की योजना पूरे दिन का आकर्षण बनेगी। प्रेम संबंध में अपनी भावना कहने के लिए माहौल अनुकूल रहेगा। किसी मित्र के प्रति लगाव है तो बात आगे रखने का अच्छा अवसर मिलेगा, हालांकि सामने वाले का उत्तर अपनी गति से आएगा। अविवाहित लोगों के लिए परिचितों के माध्यम से रिश्ते की चर्चा शुरू होने के योग हैं। उपहार देने का विचार स्नेह की अभिव्यक्ति बनेगा। सामने वाले को बोलने का पूरा समय दें।

सेहत राशिफल आनंद और बाहर घूमने के बीच स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। व्यस्त दिन में अपनी तकलीफ को बाद के लिए छोड़ देने का रुझान रह सकता है। आराम की जरूरत महसूस होने पर भी समूह के साथ चलते रहने की इच्छा होगी। खानपान और विश्राम का क्रम बिगड़ने से असहजता की संभावना है। आज किसी लक्षण का स्वयं अर्थ निकालना ठीक नहीं रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा, पर उसी उत्साह में अपने शरीर की जरूरतों को कम आंकने से बचना होगा। कोई परेशानी लगातार बनी हुई है तो योग्य चिकित्सक की सलाह लें।

शुभ अंक: ४

शुभ रंग: नीला

शुभ मुहूर्त: अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- जीवनसाथी या प्रिय मित्र के लिए पसंद का एक छोटा उपहार चुनें।

क्या न करें घूमने की योजना के कारण तय आराम का समय न टालें।