वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 8-14 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?
Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।
Vrishabh Rashifal 8-14 November 2026 Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल : इस सप्ताह आपको सबसे ज्यादा लाभ शांत और व्यवस्थित रहने से मिलेगा। शुरुआत में चंद्रमा तुला के छठे भाव में है। इसलिए छोटे काम, प्रतिस्पर्धा, नियमित जिम्मेदारियां और स्वास्थ्य से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं। कोई व्यक्ति आपकी योजना जानना चाहे तो उतनी ही जानकारी दें जितनी जरूरी है। सूर्य और वक्री बुध भी छठे भाव में हैं। इससे पुरानी गलती ठीक करने, कागजात सुधारने और अनावश्यक बहस से बचने का मौका मिलेगा। काम का बोझ देखकर घबराने के बजाय प्राथमिकताएं तय करें। उधार लेकर अस्थायी दबाव हल करने से पहले कई बार सोचें।
10 नवंबर के बाद चंद्रमा वृश्चिक के सातवें भाव में आएगा। सप्ताह का वातावरण कुछ नरम हो सकता है। साथी का सहयोग, परिवार के साथ समय या किसी साझेदार से उपयोगी बातचीत आपको राहत दे सकती है। जो लोग मेलजोल से दूर थे, वे किसी पुराने दोस्त या करीबी व्यक्ति से फिर जुड़ सकते हैं। शुक्र पांचवें भाव में वक्री है। इसलिए आनंद और प्रेम से जुड़ी पुरानी पसंद सामने आ सकती है, लेकिन उन्हें बिना सोचे वर्तमान पर लागू न करें। प्रतियोगी परीक्षा या पढ़ाई कर रहे लोगों को भी मेहनत का छोटा सकारात्मक संकेत मिल सकता है।
वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 8-14 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?
12 नवंबर दोपहर बाद चंद्रमा धनु के आठवें भाव में जाएगा। सप्ताह का अंतिम हिस्सा कुछ संवेदनशील रह सकता है। अचानक बदला हुआ कार्यक्रम, मनमाफिक परिणाम न मिलना या किसी की टिप्पणी से चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। मंगल कर्क के तीसरे से सिंह के चौथे भाव में आएगा, जहां गुरु और केतु पहले से हैं। घर की व्यवस्था, माता पिता, संपत्ति और निजी संतोष की बातें सक्रिय होंगी। हर छोटी असुविधा पर बड़ा फैसला करने की जरूरत नहीं। शनि ग्यारहवें भाव में वक्री है। लाभ और उम्मीद की पुरानी योजनाओं की समीक्षा करें।
लव राशिफल
रिश्तों की शुरुआत में अपेक्षा कम और समझदारी ज्यादा रखें। छठे भाव का चंद्रमा साधारण बात पर भी आलोचना करने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। साथी के काम करने के तरीके पर बार बार टिप्पणी करने से बचें। प्रेम में व्यवहारिक सहयोग अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। जो अकेले हैं, उनके लिए परिचित मंडली से बातचीत का अवसर बन सकता है, लेकिन किसी के विनम्र व्यवहार को तुरंत स्थायी संकेत न मानें। शुक्र पांचवें भाव में वक्री होने से पुरानी याद या अधूरी बातचीत फिर मन में आए तो पहले देखें कि आज आप क्या चाहते हैं।
सातवें भाव का चंद्रमा आने पर रिश्ते को समय देना आसान होगा। साथ बैठकर घर का हिसाब देखना, किसी खरीद पर राय लेना या छोटी सैर पर जाना दूरी घटा सकता है। विवाह संबंधी बातचीत करने वाले लोग परिवार की राय सुन सकते हैं, पर निर्णय में समय और अनुकूलता को महत्व दें। बुध की बदलती चाल पुराने संदेश या उलझे अर्थ पर नया दृष्टिकोण दे सकती है। जो बात पहले विवाद लग रही थी, वह अब सामान्य गलतफहमी भी निकल सकती है।
बाद के हिस्से में आठवें भाव का चंद्रमा चुप्पी और संदेह बढ़ा सकता है। कार्यस्थल की नाराजगी को निजी रिश्ते में न लाएं। परिवार की किसी महिला सदस्य, मित्र या सहयोगी के साथ बातचीत में सम्मान रखें। शुक्र 14 नवंबर को मार्गी होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर उलझन उसी दिन सुलझ जाएगी। रिश्ते में सुधार छोटे और लगातार व्यवहार से आएगा।
करियर राशिफल
पढ़ाई करने वालों के लिए शुरुआत में अनुशासन बहुत जरूरी होगा। छठे भाव का चंद्रमा अभ्यास प्रश्न, रिवीजन और पिछली गलतियां समझने के लिए उपयोगी है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में यह मेहनत वाला समय है। किसी सहपाठी की प्रगति देखकर हिम्मत न हारें। बुध छठे भाव में वक्री होकर पुराने नोट्स की समीक्षा का संकेत देता है। याद करके उत्तर देने के बजाय विषय को ठीक से समझें। सप्ताह के मध्य में सातवें भाव की सक्रियता शिक्षक, साथी या समूह से मदद दिला सकती है।
नौकरी में शुरुआती हिस्से में अपनी रणनीति सीमित लोगों तक रखें। हर सहकर्मी आपकी प्राथमिकता नहीं समझेगा। दस्तावेज पूरे करें और लिखित निर्देश संभालकर रखें। ग्राहक से हुई बातचीत का छोटा सार भेजना गलतफहमी घटाएगा। मध्य हिस्से में साझेदारी, क्लाइंट मीटिंग और सहयोगी प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। किसी प्रस्ताव में लाभ दिखे तो समय सीमा, भूमिका और लागत की जांच करें। घर के किसी सदस्य का व्यावहारिक सुझाव भी उपयोगी हो सकता है।
सप्ताह के अंत में काम की रफ्तार कभी धीमी लगेगी। मंगल चौथे भाव में आने से घर से जुड़ी जिम्मेदारी काम में ध्यान बांट सकती है। राहु दशम भाव में करियर को नया रूप देने की इच्छा बढ़ाएगा, जबकि शनि ग्यारहवें भाव में पुराने संपर्कों का हिसाब मांगता है। अचानक नौकरी बदलना या कारोबार का बड़ा जोखिम लेना अभी जरूरी नहीं। जिस काम की शुरुआत हो चुकी है, उसे पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दें।
धन राशिफल
वित्तीय मामले में पहला नियम है कि बजट पर स्पष्ट पकड़ रखें। छठे भाव की सक्रियता कर्ज, किस्त, बिल और नियमित भुगतान की ओर ध्यान दिलाती है। केवल दिखावे या थोड़ी राहत के लिए उधार न लें। किसी जान पहचान वाले को मदद देनी हो तो अपनी क्षमता जरूर देखें। बुध वक्री है। इसलिए पुराना इनवॉइस, बैंक विवरण या डिजिटल भुगतान दोबारा जांचें। छोटे शुल्क भी मिलकर खर्च बढ़ा सकते हैं।
मध्य हिस्से में सातवें भाव का चंद्रमा साझे खर्च और जीवनसाथी की सलाह को महत्वपूर्ण बनाएगा। कारोबार में नई पूछताछ या सहयोग की संभावना दिख सकती है। इसे तत्काल कमाई न समझें। प्रस्ताव के पीछे नकदी की जरूरत, समय और काम का बंटवारा समझें। शुक्र पांचवें भाव में वक्री होने से मनोरंजन, शौक या बच्चों के लिए खर्च बढ़ाने की इच्छा हो सकती है। जरूरी खर्च और मनपसंद खरीद अलग रखें।
आखिरी हिस्से में आठवें भाव का चंद्रमा साझा धन, बीमा और भविष्य की सुरक्षा पर सोचने के लिए ठीक है। मंगल चौथे भाव में प्रवेश करते ही घर, वाहन या उपकरण को लेकर खर्च का विचार आ सकता है। गुरु के साथ केतु की उपस्थिति बताती है कि सुविधा की चाह और संतोष हमेशा साथ नहीं चलते। महंगी खरीद को थोड़ी देर रोककर तुलना करें। सप्ताह की सबसे अच्छी आर्थिक उपलब्धि अतिरिक्त लाभ से ज्यादा अनावश्यक खर्च बचाना हो सकती है।
सेहत राशिफल
स्वास्थ्य को हल्के में न लेने की जरूरत है। शुरुआत में लगातार काम करने से थकावट, नींद की कमी या पाचन में सामान्य परेशानी महसूस हो सकती है। छठे भाव का चंद्रमा दिनचर्या सुधारने की याद दिलाता है। समय पर भोजन करें। बहुत तला हुआ खाना और पानी की कमी से बचें। कोई तकलीफ बनी रहे तो केवल घरेलू अनुमान पर निर्भर न रहें। चिकित्सक से सलाह लें। शरीर के निजी लक्षणों को संकोच के कारण नजरअंदाज करना ठीक नहीं।
मध्य हिस्से में साथी और परिवार का सहयोग मन को बेहतर करेगा। बाहर भोजन या यात्रा का प्लान बने तो संयम रखें। छोटे ब्रेक और हल्की कसरत उपयोगी हो सकती है। किसी से हुई बहस को देर रात तक मन में न दोहराएं। बुध के मार्गी होने के पास मानसिक उलझन कुछ कम लग सकती है, फिर भी पर्याप्त आराम जरूरी है।
बाद के हिस्से में आठवें भाव का चंद्रमा ऊर्जा को असमान बना सकता है। वाहन चलाते और सीढ़ियां उतरते समय ध्यान रखें। मंगल के चौथे भाव में पहुंचने पर घरेलू तनाव से चिड़चिड़ापन बढ़े तो कुछ देर शांत रहें। नींद को सबसे पहले सुधारें। यह सप्ताह बड़ी कोशिशों से ज्यादा नियमित छोटी आदतें अपनाने का है।
सप्ताह की सलाह
शुरुआत में स्वास्थ्य, कर्ज और जरूरी काम व्यवस्थित करें। मध्य में रिश्तों और साझेदारी से सहयोग लें, लेकिन शर्तें स्पष्ट रखें। अंतिम हिस्से में घर या वाहन से जुड़े खर्च की समीक्षा करें। किसी बात का उत्तर देर से मिले तो उसे नकारात्मक संकेत मानकर जल्द निर्णय न लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र