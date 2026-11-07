Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Vrishabh Rashifal 8-14 November 2026 Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल : इस सप्ताह आपको सबसे ज्यादा लाभ शांत और व्यवस्थित रहने से मिलेगा। शुरुआत में चंद्रमा तुला के छठे भाव में है। इसलिए छोटे काम, प्रतिस्पर्धा, नियमित जिम्मेदारियां और स्वास्थ्य से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं। कोई व्यक्ति आपकी योजना जानना चाहे तो उतनी ही जानकारी दें जितनी जरूरी है। सूर्य और वक्री बुध भी छठे भाव में हैं। इससे पुरानी गलती ठीक करने, कागजात सुधारने और अनावश्यक बहस से बचने का मौका मिलेगा। काम का बोझ देखकर घबराने के बजाय प्राथमिकताएं तय करें। उधार लेकर अस्थायी दबाव हल करने से पहले कई बार सोचें।

10 नवंबर के बाद चंद्रमा वृश्चिक के सातवें भाव में आएगा। सप्ताह का वातावरण कुछ नरम हो सकता है। साथी का सहयोग, परिवार के साथ समय या किसी साझेदार से उपयोगी बातचीत आपको राहत दे सकती है। जो लोग मेलजोल से दूर थे, वे किसी पुराने दोस्त या करीबी व्यक्ति से फिर जुड़ सकते हैं। शुक्र पांचवें भाव में वक्री है। इसलिए आनंद और प्रेम से जुड़ी पुरानी पसंद सामने आ सकती है, लेकिन उन्हें बिना सोचे वर्तमान पर लागू न करें। प्रतियोगी परीक्षा या पढ़ाई कर रहे लोगों को भी मेहनत का छोटा सकारात्मक संकेत मिल सकता है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 8-14 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? 12 नवंबर दोपहर बाद चंद्रमा धनु के आठवें भाव में जाएगा। सप्ताह का अंतिम हिस्सा कुछ संवेदनशील रह सकता है। अचानक बदला हुआ कार्यक्रम, मनमाफिक परिणाम न मिलना या किसी की टिप्पणी से चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। मंगल कर्क के तीसरे से सिंह के चौथे भाव में आएगा, जहां गुरु और केतु पहले से हैं। घर की व्यवस्था, माता पिता, संपत्ति और निजी संतोष की बातें सक्रिय होंगी। हर छोटी असुविधा पर बड़ा फैसला करने की जरूरत नहीं। शनि ग्यारहवें भाव में वक्री है। लाभ और उम्मीद की पुरानी योजनाओं की समीक्षा करें।

लव राशिफल रिश्तों की शुरुआत में अपेक्षा कम और समझदारी ज्यादा रखें। छठे भाव का चंद्रमा साधारण बात पर भी आलोचना करने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। साथी के काम करने के तरीके पर बार बार टिप्पणी करने से बचें। प्रेम में व्यवहारिक सहयोग अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। जो अकेले हैं, उनके लिए परिचित मंडली से बातचीत का अवसर बन सकता है, लेकिन किसी के विनम्र व्यवहार को तुरंत स्थायी संकेत न मानें। शुक्र पांचवें भाव में वक्री होने से पुरानी याद या अधूरी बातचीत फिर मन में आए तो पहले देखें कि आज आप क्या चाहते हैं।

सातवें भाव का चंद्रमा आने पर रिश्ते को समय देना आसान होगा। साथ बैठकर घर का हिसाब देखना, किसी खरीद पर राय लेना या छोटी सैर पर जाना दूरी घटा सकता है। विवाह संबंधी बातचीत करने वाले लोग परिवार की राय सुन सकते हैं, पर निर्णय में समय और अनुकूलता को महत्व दें। बुध की बदलती चाल पुराने संदेश या उलझे अर्थ पर नया दृष्टिकोण दे सकती है। जो बात पहले विवाद लग रही थी, वह अब सामान्य गलतफहमी भी निकल सकती है।

बाद के हिस्से में आठवें भाव का चंद्रमा चुप्पी और संदेह बढ़ा सकता है। कार्यस्थल की नाराजगी को निजी रिश्ते में न लाएं। परिवार की किसी महिला सदस्य, मित्र या सहयोगी के साथ बातचीत में सम्मान रखें। शुक्र 14 नवंबर को मार्गी होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर उलझन उसी दिन सुलझ जाएगी। रिश्ते में सुधार छोटे और लगातार व्यवहार से आएगा।

करियर राशिफल पढ़ाई करने वालों के लिए शुरुआत में अनुशासन बहुत जरूरी होगा। छठे भाव का चंद्रमा अभ्यास प्रश्न, रिवीजन और पिछली गलतियां समझने के लिए उपयोगी है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में यह मेहनत वाला समय है। किसी सहपाठी की प्रगति देखकर हिम्मत न हारें। बुध छठे भाव में वक्री होकर पुराने नोट्स की समीक्षा का संकेत देता है। याद करके उत्तर देने के बजाय विषय को ठीक से समझें। सप्ताह के मध्य में सातवें भाव की सक्रियता शिक्षक, साथी या समूह से मदद दिला सकती है।

नौकरी में शुरुआती हिस्से में अपनी रणनीति सीमित लोगों तक रखें। हर सहकर्मी आपकी प्राथमिकता नहीं समझेगा। दस्तावेज पूरे करें और लिखित निर्देश संभालकर रखें। ग्राहक से हुई बातचीत का छोटा सार भेजना गलतफहमी घटाएगा। मध्य हिस्से में साझेदारी, क्लाइंट मीटिंग और सहयोगी प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। किसी प्रस्ताव में लाभ दिखे तो समय सीमा, भूमिका और लागत की जांच करें। घर के किसी सदस्य का व्यावहारिक सुझाव भी उपयोगी हो सकता है।

सप्ताह के अंत में काम की रफ्तार कभी धीमी लगेगी। मंगल चौथे भाव में आने से घर से जुड़ी जिम्मेदारी काम में ध्यान बांट सकती है। राहु दशम भाव में करियर को नया रूप देने की इच्छा बढ़ाएगा, जबकि शनि ग्यारहवें भाव में पुराने संपर्कों का हिसाब मांगता है। अचानक नौकरी बदलना या कारोबार का बड़ा जोखिम लेना अभी जरूरी नहीं। जिस काम की शुरुआत हो चुकी है, उसे पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दें।

धन राशिफल वित्तीय मामले में पहला नियम है कि बजट पर स्पष्ट पकड़ रखें। छठे भाव की सक्रियता कर्ज, किस्त, बिल और नियमित भुगतान की ओर ध्यान दिलाती है। केवल दिखावे या थोड़ी राहत के लिए उधार न लें। किसी जान पहचान वाले को मदद देनी हो तो अपनी क्षमता जरूर देखें। बुध वक्री है। इसलिए पुराना इनवॉइस, बैंक विवरण या डिजिटल भुगतान दोबारा जांचें। छोटे शुल्क भी मिलकर खर्च बढ़ा सकते हैं।

मध्य हिस्से में सातवें भाव का चंद्रमा साझे खर्च और जीवनसाथी की सलाह को महत्वपूर्ण बनाएगा। कारोबार में नई पूछताछ या सहयोग की संभावना दिख सकती है। इसे तत्काल कमाई न समझें। प्रस्ताव के पीछे नकदी की जरूरत, समय और काम का बंटवारा समझें। शुक्र पांचवें भाव में वक्री होने से मनोरंजन, शौक या बच्चों के लिए खर्च बढ़ाने की इच्छा हो सकती है। जरूरी खर्च और मनपसंद खरीद अलग रखें।

आखिरी हिस्से में आठवें भाव का चंद्रमा साझा धन, बीमा और भविष्य की सुरक्षा पर सोचने के लिए ठीक है। मंगल चौथे भाव में प्रवेश करते ही घर, वाहन या उपकरण को लेकर खर्च का विचार आ सकता है। गुरु के साथ केतु की उपस्थिति बताती है कि सुविधा की चाह और संतोष हमेशा साथ नहीं चलते। महंगी खरीद को थोड़ी देर रोककर तुलना करें। सप्ताह की सबसे अच्छी आर्थिक उपलब्धि अतिरिक्त लाभ से ज्यादा अनावश्यक खर्च बचाना हो सकती है।

सेहत राशिफल स्वास्थ्य को हल्के में न लेने की जरूरत है। शुरुआत में लगातार काम करने से थकावट, नींद की कमी या पाचन में सामान्य परेशानी महसूस हो सकती है। छठे भाव का चंद्रमा दिनचर्या सुधारने की याद दिलाता है। समय पर भोजन करें। बहुत तला हुआ खाना और पानी की कमी से बचें। कोई तकलीफ बनी रहे तो केवल घरेलू अनुमान पर निर्भर न रहें। चिकित्सक से सलाह लें। शरीर के निजी लक्षणों को संकोच के कारण नजरअंदाज करना ठीक नहीं।

मध्य हिस्से में साथी और परिवार का सहयोग मन को बेहतर करेगा। बाहर भोजन या यात्रा का प्लान बने तो संयम रखें। छोटे ब्रेक और हल्की कसरत उपयोगी हो सकती है। किसी से हुई बहस को देर रात तक मन में न दोहराएं। बुध के मार्गी होने के पास मानसिक उलझन कुछ कम लग सकती है, फिर भी पर्याप्त आराम जरूरी है।

बाद के हिस्से में आठवें भाव का चंद्रमा ऊर्जा को असमान बना सकता है। वाहन चलाते और सीढ़ियां उतरते समय ध्यान रखें। मंगल के चौथे भाव में पहुंचने पर घरेलू तनाव से चिड़चिड़ापन बढ़े तो कुछ देर शांत रहें। नींद को सबसे पहले सुधारें। यह सप्ताह बड़ी कोशिशों से ज्यादा नियमित छोटी आदतें अपनाने का है।