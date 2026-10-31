वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अहम, गुरु गोचर से घर-परिवार और करियर में आएंगे बदलाव

31 अक्टूबर 2026 को वृषभ राशि से चंद्रमा मिथुन के दूसरे भाव में रहेगा। गुरु का कर्क से सिंह राशि में गोचर घरेलू मामलों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सुख-सुविधाओं पर ध्यान बढ़ा सकता है। वक्री शनि के ग्यारहवें भाव में रहने से पुराने लक्ष्यों और संपर्कों पर दोबारा काम करने का अवसर मिलेगा।

Vrishabh Rashifal 31 October 2026: इकतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के दूसरे भाव में रहेगा। बातचीत, पारिवारिक अपेक्षाएं और खर्च का चुनाव दिन के प्रमुख विषय हो सकते हैं। अपनी बात रखने से पहले यह देखना उपयोगी होगा कि सामने वाला किस जरूरत की चर्चा कर रहा है। मेहनत वाले काम में प्रगति धीमी लगे तो पूरे प्रयास को निष्फल न मानें। वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। अधूरे लक्ष्य समेटने और भरोसेमंद संपर्कों के साथ निरंतरता रखने में यह स्थिति उपयोगी हो सकती है, हालांकि आमदनी सुनिश्चित नहीं है। परिवार में जिम्मेदारी बांटनी हो तो मदद की जरूरत साफ बताएं, सहमति का अनुमान न लगाएं।

वृषभ राशि का करियर राशिफल काम के लिए ऐसा लक्ष्य चुनें जिसकी प्रगति आप जांच सकें। यदि नौकरी में हैं तो लंबित कार्य पर केवल आश्वासन देने के बजाय बताएं कि कितना पूरा है और कहां सहयोग चाहिए। व्यापार में नया वादा करने से पहले उपलब्ध साधन देखें। गुरु दिन के दौरान कर्क राशि के तीसरे भाव की उच्च स्थिति से सिंह राशि के चौथे भाव में जाएगा। पहले संदर्भ में अभ्यास और अपनी पहल जरूरी हैं। बदली स्थिति में घर, अध्ययन की व्यवस्था और घरेलू जिम्मेदारियां ध्यान मांग सकती हैं। राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी कामकाजी पहचान की चाह के साथ घरेलू संतुलन बनाए रखने का विषय उठाती है। विद्यार्थी पढ़े हुए विषय पर लिखित अभ्यास करें और गलतियों की छोटी सूची बनाएं।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल धन संबंधी चर्चा में उपलब्ध राशि और अपेक्षित भुगतान अलग रखें। दूसरे भाव का चंद्रमा आर्थिक प्राथमिकताओं पर ध्यान दिला सकता है, लेकिन अपने आप बचत बढ़ने का भरोसा नहीं देता। घरेलू सामान खरीदना हो तो कीमत के साथ रखरखाव और नियमित खर्च जोड़ें। तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि का वक्री शुक्र सुविधाओं और दैनिक खर्च की पुरानी पसंद पर पुनर्विचार का संदर्भ देता है। उपयोग से बाहर पड़ी सेवा का शुल्क जांचना उपयोगी होगा। मेहनताना अटका हो तो काम और भुगतान का विवरण भेजकर संपर्क करें। रकम मिलने से पहले उसे आगे खर्च करने की योजना न बनाएं। किसी परिचित की आर्थिक मदद अपनी जरूरी देनदारियां देखकर ही तय करें।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल करीबी संबंधों में सहयोग की गुंजाइश रखें, लेकिन बिना पूछे किसी की उपलब्धता तय न मानें। यदि साथी के साथ घर के खर्च या काम बांटने की बात करनी है तो एक मुद्दे से शुरुआत करें। पुरानी शिकायतों की लंबी सूची वर्तमान बातचीत को कठिन बना सकती है। भाई या बहन से मदद मिले तो उसकी सीमा भी समझें। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चर्चा हो तो परिणाम का दबाव बढ़ाने के बजाय पूछें कि उन्हें किस हिस्से में सहायता चाहिए। नए परिचय में किसी एक संदेश से पूरे संबंध का निष्कर्ष न निकालें। स्पष्ट सवाल और जवाब सुनने का धैर्य अनुमान से अधिक उपयोगी हो सकता है।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल व्यस्त दिन में भोजन और विश्राम को बचा हुआ समय न समझें। काम लंबे समय तक बैठकर करना हो तो बीच में उठें और शरीर की स्थिति बदलें। लगातार बोलने वाले काम में पानी पास रखें तथा आवाज को विराम दें। बेचैनी महसूस हो तो कार्यसूची छोटी करके एक काम पर ध्यान लगाएं। थकान में अतिरिक्त जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले अपनी क्षमता देखें। कोई तकलीफ बनी रहे या बारंबार लौटे तो चिकित्सकीय सलाह लें। चल रही दवा अपने निर्णय से न बदलें। घर के किसी सदस्य को देखभाल चाहिए तो उनकी जरूरत पूछकर सहायता करें।

शुभ अंक- 6 शुभ रंग- बहुरंगी

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- लंबित कामों में से एक पूरा करने योग्य काम चुनें। पारिवारिक खर्च का विवरण सामने रखकर बातचीत करें। जहां मदद चाहिए, वहां स्पष्ट अनुरोध करें और मिली सहमति के अनुसार अपनी अगली योजना बनाएं।