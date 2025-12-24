Hindustan Hindi News
Vrishabh Rashifal 2026: अचानक धन लाभ मिलेगा, ऑफिस में साल 2026 में विवादों से बचें, टेंशन भी मिलेगी, पढ़ें पूरा राशिफल

संक्षेप:

Vrishabh Rashifal 2026:वर्ष 2025 वृष राशि वालों के लिए मानसिक तनाव अति उत्साह सुख में कमी वाला बना रहा, स्थिरता में कमी देखने को मिली, लेकिन जीवनसाथी का सुख एवं छोटे-मोटे कार्यों में सफलता भी मिलती रही, परंतु मानसिक स्थिति अच्छी नहीं कहीं जा सकती।

Dec 24, 2025 07:55 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद पंडित दिवाकर त्रिपाठी
वर्ष 2025 वृष राशि वालों के लिए मानसिक तनाव अति उत्साह सुख में कमी वाला बना रहा, स्थिरता में कमी देखने को मिली, लेकिन जीवनसाथी का सुख एवं छोटे-मोटे कार्यों में सफलता भी मिलती रही, परंतु मानसिक स्थिति अच्छी नहीं कहीं जा सकती। वृष राशि वालों के लिए वर्ष 2026 आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से काफी परिवर्तन वाला साबित होगा।

हेल्थ के लिहाज से वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2026

स्वास्थ्य एवं मनोबल की दृष्टिकोण से वर्ष थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव स्थापित करने वाला हो सकता है। किसी भी कार्य के निर्णय लेने में किसी और की सहायता लेनी पड़ सकती है । पेट एवं आंतरिक समस्या इस वर्ष परेशान कर सकती है। हृदय रोग या सीने की तकलीफ तनाव उत्पन्न कर सकती है। पाइल्स, फैटी लिवर, पीलिया, हाइपर गैस्ट्रिक इस वर्ष स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव स्थापित कर सकता है। मानसिक तनाव भी इस वर्ष में बना रहेगा। परिवार के साथ संतुलन बनाए रखना एक बड़ा चुनौती पूर्ण कार्य होगा।

धन के लिहाज से वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2026

जहां एक तरफ वर्ष 2026 में पराक्रम बढ़ा रहेगा। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। पुरुषार्थ बढ़ा रहेगा। अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी। वहीं पर धन संग्राम में अवरोध भी उत्पन्न होगा। पारिवारिक कार्यों पर खर्च अधिक होगा। मानसिक चिंतन में वृद्धि होगी। वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों की प्रगति होगी। गतिविधियों में सुधार होगा। नए व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। सुख के संसाधनों पर खर्च बढ़ेगा। घर से दूर जाकर कार्य करने का अवसर मिलेगा । अचल संपत्ति, जमीन, वाहन, को लेकर तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव बढ़ेगा। अचानक नींद में कमी या सुख में कमी महसूस कर सकते हैं।

करियर के लिहाज से वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2026

नई डिग्री एवं एवं अध्ययन के दृष्टिकोण से यह वर्ष थोड़ा तनाव पूर्ण रहेगा। आशा के अनुरूप फल मिलने की संभावना कम रहेगी। अधिक परिश्रम के बाद ही सामान्य परिणाम प्राप्त होगा। संतान को लेकर सामान्य चिंता बनी रहेगी। संतान पक्ष पर खर्च की स्थिति बनेगी। संतान उत्पत्ति के लिए यह वर्ष सकारात्मक परिणाम वाला रहेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा । मुकदमों में विजय की स्थिति बनेगी। पुराने रोगों का समान होगा। कर्ज से मुक्ति प्राप्त होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तनाव हो सकता है इसलिए वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ेगा एवं शत्रुओं के कारण समय व्यर्थ जाएगा

लवलाइफ के लिहाज से वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2026

जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर खर्च होगा । जीवनसाथी के कारण बीच-बीच में सामान्य अवरोध होता रहेगा तथा प्रेम संबंधों में वाद विवाद हो सकता है। जीवनसाथी को चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। साझेदारी के कार्यों को लेकर नुकसान हो सकता है। इस कारण से नई साझेदारी करने से पहले काफी विचार करें। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा। पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक प्रतिष्ठा, सुख एवं आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। व्यवसाय में प्रगति एवं परिवर्तन की स्थिति बनेगी नौकरी करने वाले लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग बनेगा पिता के सहयोग सानिध्य एवं आशीर्वाद में वृद्धि होगी परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी होगी पिता की आंखों की समस्या के कारण तनाव हो सकता है पिता के क्रोध के कारण मानसिक तनाव पढ़ सकता है।

इस प्रकार वृष राशि वालों के लिए वर्ष 2026 सामान्य रूप से बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के प्रभाव से सुख में वृद्धि होगी तथा सुख के संसाधनों पर खर्च बढ़ेगा। नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सूर्य को नियमित जल देते रहे तथा भगवान शिव माता पार्वती सहित हनुमान जी महाराज की उपासना अवश्य करें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
