वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी फरवरी में खुलेगा नया कारोबार, जानें 2026 में वृषभ वाले कब पाएंगे लाभ

संक्षेप: vrishabh rashifal 2026: वर्ष के प्रारंभ में मन कुछ परेशान हो सकता है। सेहत का ध्यान भी रखें। 13 जनवरी से मन शांत रहेगा। सेहत में सुधार भी होगा। वृष राशि वालों के लिए जनवरी

वर्ष के प्रारंभ में मन कुछ परेशान हो सकता है। सेहत का ध्यान भी रखें। 13 जनवरी से मन शांत रहेगा। सेहत में सुधार भी होगा। 15 जनवरी से माता व जीवनसाथी की सेहत में सुधार भी होगा। 18 जनवरी के बाद किसी मित्र के सहयोग से किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। भागदौड़ अधिक रहेगी। पिता से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। 13 फरवरी के बाद सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 03 अप्रैल के बाद किसी संपत्ति से धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। कारोबार में लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं। 20 अप्रैल के बाद किसी पुराने मित्र से भेंट होने की संभावना है।

16 मई के बाद धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। माता का सान्निध्य मिल सकता है। 02 जून से धर्म-कर्म में रुचि बढ़ सकती है। 21 जून के बाद दांपत्य सुख में वृद्धि हो सकती है। 05 जुलाई के बाद वाहन सुख में वृद्धि के योग बन रहे हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी, परंतु अपनी मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। माता की सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन अव्यवस्थित हो सकता है। 05 अगस्त से कारोबार में व्यस्तता बढ़ सकती है। 19 सितंबर से कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ में वृद्धि भी अधिक होगी। 25 अक्तूबर से कारोबार पर समुचित ध्यान दें। कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 11 नवंबर के बाद परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। सेहत के प्रति सचेत रहें।

वृष वाले करें ये उपाय प्रतिदिन प्रातः या शाम के समय सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ किया करें। मां भगवती के चरणों में लाल पुष्प अर्पित किया करें।

मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद लाल कपड़े में 100 ग्राम गुड़ बांधकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं।

सवा छह रत्ती का नीलम चांदी की अंगूठी में जड़वा कर दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें।