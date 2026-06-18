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2027 में वृषभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती: पंडित जी से जानें क्या सावधानी बरतें और राहत के 5 उपाय

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Shani sade sati for taurus: अगले साल वृषभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती शुरू होगी। शनि की साढ़ेसाती के दौरान इस राशि के लोगों को आर्थिक व व्यावसायिक समेत कई क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। जानें पंडित जी से शनि की साढ़ेसाती के दौरान वृषभ राशि वाले क्या सावधानी बरतें और उपाय।

2027 में वृषभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती: पंडित जी से जानें क्या सावधानी बरतें और राहत के 5 उपाय

Vrishabh rashi par sade sati ke upay aur savdhani: न्याय देवता शनि 2027 में अपनी राशि में बदलाव करेंगे। शनि के राशि परिवर्तन करते ही कुंभ राशि से शनि की साढ़ेसाती हट जाएगी और वृषभ राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण प्रारंभ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि की साढ़ेसाती के तीन चरण होते हैं। प्रत्येक चरण ढाई वर्ष का होता है, इस तरह से साढ़ेसाती की कुल अवधि 7.5 वर्ष की होती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और शनि के बीच मित्रता का भाव है। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से शनि की साढ़ेसाती के दौरान वृषभ राशि वाले क्या सावधानी बरतें और शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय करें।

वृषभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती कब लगेगी:

शनि इस समय देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हैं। पंचांग के अनुसार, शनि 03 जून 2027 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे। शनि के मेष राशि में आते ही वृषभ राशि पर साढ़ेसाती लग जाएगी।

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साढ़ेसाती के दौरान वृषभ राशि वाले क्या सावधानी बरतें:

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, वृषभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती लगने से इस राशि के लोगों को आर्थिक परेशानी, करियर में असफलता और खास तौर पर स्वास्थ्य परेशानियों के साथ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और शनि के बीच मित्रवत भाव है। जिसके कारण अन्य राशियों की तुलना में वृषभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती थोड़ी कम कष्टकारक मानी जाती है।

पंडित जी के अनुसार, शनि की साढ़ेसाती के दौरान वृषभ राशि वाले ध्यान रखें कि सिर में किसी तरह की चोट-चपेट नहीं लग पाए। पार्टनरशिप में भी नजर रखने की आवश्यकता होगी। अगर आपका व्यापार विदेश से संबंधित तो पार्टनर के साथ काम करते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य पर नजर बनाकर रखनी होगी। किसी तरह का किसी भी क्षेत्र में कोई रिस्क नहीं लें। सरकारी तंत्र से नहीं उलझें और पंगेबाजी से बचना चाहिए। धन के मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। अनजान लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई लेन-देन नहीं करना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी, वरना आपके करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

वृषभ राशि पर साढ़ेसाती का ये पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव:

पंडित उपाध्याय के अनुसार, साढ़ेसाती के दौरान वृषभ राशि वालों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में तालमेल बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन यह समय पूरी तरह से खराब रहेगा, ऐसा भी नहीं है। इस समय आपके कामकाज से जुड़े अच्छे रिश्ते बनेंगे, जो विदेश से संबंधित होंगे। शनि के प्रभाव से कामकाज के सिलसिले में कुछ जातकों के विदेश जाने के भी योग बनेंगे।

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साढ़ेसाती के दौरान शनि के प्रकोप से बचाव के उपाय:

1. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि साढ़ेसाती के दौरान कर्मों का अधिक महत्व होता है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता हैं। शनि के अशुभ प्रभावों से बचाव के लिए शनि पूजा और शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए।

2. शनि के अशुभ प्रभावों से राहत पाने के लिए प्रतिदिन या मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर बजंरगली के दर्शन करने चाहिए और उन्हें बूंदी और बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते हैं।

3. शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और उसकी सात या 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए।

4. शनि के अशुभ प्रभावों से बचाव के लिए छाया दान अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। शनिवार के दिन कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखें और इसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें।

5. शनिवार के दिन गरीब या जरूरतमंद को काले तिल, काले वस्त्र, जूते-चप्पल, छाता और काले उड़द की दाल का दान करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


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